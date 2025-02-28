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Здание мемориальной квартиры-музея Кржижановского оснастили подсветкой - РИА Новости, 28.02.2025
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Здание мемориальной квартиры-музея Кржижановского оснастили подсветкой
Здание мемориальной квартиры-музея Кржижановского оснастили подсветкой - РИА Новости, 28.02.2025
Здание мемориальной квартиры-музея Кржижановского оснастили подсветкой
Специалисты Комплекса городского хозяйства оснастили архитектурно-художественной подсветкой здание мемориальной квартиры-музея Глеба Кржижановского в центре... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:47:00+03:00
2025-02-28T09:47:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства оснастили архитектурно-художественной подсветкой здание мемориальной квартиры-музея Глеба Кржижановского в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Разработали специальный проект организации освещения особняка на Садовнической улице, в котором располагается музей-квартира. Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое относится к архитектуре русского классицизма первой трети XIX", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что энергетики "ОЭКа" установили более 80 осветительных приборов с энергоэффективными светильниками. Они располагаются по верхнему контуру здания, что позволило выделить светом главный вход, балкон по центру и окна. "В соответствии с принятой концепцией освещенности города, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Здание мемориальной квартиры-музея Кржижановского оснастили подсветкой

Бирюков: здание мемориальной квартиры-музея Кржижановского оснастили подсветкой

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramЗдание мемориальной квартиры-музея Кржижановского оснастили подсветкой
Здание мемориальной квартиры-музея Кржижановского оснастили подсветкой - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Здание мемориальной квартиры-музея Кржижановского оснастили подсветкой
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства оснастили архитектурно-художественной подсветкой здание мемориальной квартиры-музея Глеба Кржижановского в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения особняка на Садовнической улице, в котором располагается музей-квартира. Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое относится к архитектуре русского классицизма первой трети XIX", - отметил Бирюков.
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramЗдание мемориальной квартиры-музея Кржижановского оснастили подсветкой
Здание мемориальной квартиры-музея Кржижановского оснастили подсветкой - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Здание мемориальной квартиры-музея Кржижановского оснастили подсветкой
Заместитель мэра рассказал, что энергетики "ОЭКа" установили более 80 осветительных приборов с энергоэффективными светильниками. Они располагаются по верхнему контуру здания, что позволило выделить светом главный вход, балкон по центру и окна.
"В соответствии с принятой концепцией освещенности города, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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