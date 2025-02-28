https://ria.ru/20250228/muzey-2002123425.html

Здание мемориальной квартиры-музея Кржижановского оснастили подсветкой

Здание мемориальной квартиры-музея Кржижановского оснастили подсветкой - РИА Новости, 28.02.2025

Здание мемориальной квартиры-музея Кржижановского оснастили подсветкой

Специалисты Комплекса городского хозяйства оснастили архитектурно-художественной подсветкой здание мемориальной квартиры-музея Глеба Кржижановского в центре... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:47:00+03:00

2025-02-28T09:47:00+03:00

2025-02-28T09:47:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства оснастили архитектурно-художественной подсветкой здание мемориальной квартиры-музея Глеба Кржижановского в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Разработали специальный проект организации освещения особняка на Садовнической улице, в котором располагается музей-квартира. Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое относится к архитектуре русского классицизма первой трети XIX", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что энергетики "ОЭКа" установили более 80 осветительных приборов с энергоэффективными светильниками. Они располагаются по верхнему контуру здания, что позволило выделить светом главный вход, балкон по центру и окна. "В соответствии с принятой концепцией освещенности города, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

https://ria.ru/20240924/moskva-1974416634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков