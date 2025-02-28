https://ria.ru/20250228/moskva-2002190699.html
В Москве отремонтируют пять подземных пешеходных переходов
В Москве отремонтируют пять подземных пешеходных переходов - РИА Новости, 28.02.2025
В Москве отремонтируют пять подземных пешеходных переходов
Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт пяти подземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:08:00+03:00
2025-02-28T13:08:00+03:00
2025-02-28T13:08:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
ленинградское шоссе
петр бирюков
капремонт в москве
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт пяти подземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим пять сооружений - два на Ленинградском шоссе, переход возле пересечения улицы Весенней и Сколковского шоссе, сооружение на шестом километре МКАД и переход на улице Говорова", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что такие работы проводятся поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно открыта для прохода пешеходов. "В рамках проектов производим замену облицовки стен, парапетов и лестничных сходов, ремонтируем напольное покрытие, ступени и переходные площадки, меняем светильники. Кроме того, приводим в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, служебные помещения", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали около 300 подземных пешеходных переходов.
https://ria.ru/20250128/moskva-1995831011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, ленинградское шоссе, петр бирюков, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Ленинградское шоссе, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве отремонтируют пять подземных пешеходных переходов
Заммэра Бирюков: в Москве отремонтируют пять подземных пешеходных переходов
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт пяти подземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим пять сооружений - два на Ленинградском шоссе
, переход возле пересечения улицы Весенней и Сколковского шоссе, сооружение на шестом километре МКАД и переход на улице Говорова", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра подчеркнул, что такие работы проводятся поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно открыта для прохода пешеходов.
"В рамках проектов производим замену облицовки стен, парапетов и лестничных сходов, ремонтируем напольное покрытие, ступени и переходные площадки, меняем светильники. Кроме того, приводим в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, служебные помещения", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что всего за 10 лет в Москве
капитально отремонтировали около 300 подземных пешеходных переходов.