Овчинский: в Москве открылись около 40 медучреждений в домах по реновации
Овчинский: в 11 округах Москвы открылись 39 медцентров и аптек в ЖК по реновации
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Москве за время действия программы реновации на первых этажах в жилых комплексах заработали около 40 аптек и частных клиник, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Сегодня в 11 округах столицы используются 39 нежилых помещений для размещения объектов здравоохранения. В них открылись: аптеки, стоматологические и медицинские клиники, лаборатории и центр коррекции зрения", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Он уточнил, что в Западном округе открылось семь таких учреждений, в СВАО – шесть, в ЮАО и САО – по пять, в ЮЗАО – четыре. Еще четыре таких помещения заработали в ТиНАО в Новой Москве.
Всего в столичных ЖК, которые возвели по реновации, планируется обустроить около 8 тысяч нежилых помещений на 200 тысяч рабочих мест.
Программа реновации в Москве реализуется с 2017 года. По этой программе собираются переселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек. Например, в 2023 году в столице подготовили к заселению 59 новых домов, около 47 тысяч человек получили квартиры.