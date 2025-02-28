https://ria.ru/20250228/moskva-2002078899.html

Овчинский: в Москве открылись около 40 медучреждений в домах по реновации

Овчинский: в Москве открылись около 40 медучреждений в домах по реновации - РИА Новости, 28.02.2025

Овчинский: в Москве открылись около 40 медучреждений в домах по реновации

В Москве за время действия программы реновации на первых этажах в жилых комплексах заработали около 40 аптек и частных клиник, рассказал министр правительства... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:05:00+03:00

2025-02-28T11:05:00+03:00

2025-02-28T11:09:00+03:00

москва

владислав овчинский

тинао

новая москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Москве за время действия программы реновации на первых этажах в жилых комплексах заработали около 40 аптек и частных клиник, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Сегодня в 11 округах столицы используются 39 нежилых помещений для размещения объектов здравоохранения. В них открылись: аптеки, стоматологические и медицинские клиники, лаборатории и центр коррекции зрения", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Он уточнил, что в Западном округе открылось семь таких учреждений, в СВАО – шесть, в ЮАО и САО – по пять, в ЮЗАО – четыре. Еще четыре таких помещения заработали в ТиНАО в Новой Москве.Всего в столичных ЖК, которые возвели по реновации, планируется обустроить около 8 тысяч нежилых помещений на 200 тысяч рабочих мест.Программа реновации в Москве реализуется с 2017 года. По этой программе собираются переселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек. Например, в 2023 году в столице подготовили к заселению 59 новых домов, около 47 тысяч человек получили квартиры.

https://ria.ru/20250227/ovchinskiy-2001860780.html

https://ria.ru/20250224/ovchinskiy-2001184513.html

москва

тинао

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, тинао, новая москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы