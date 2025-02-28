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Овчинский: в Москве открылись около 40 медучреждений в домах по реновации - РИА Новости, 28.02.2025
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11:05 28.02.2025 (обновлено: 11:09 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/moskva-2002078899.html
Овчинский: в Москве открылись около 40 медучреждений в домах по реновации
Овчинский: в Москве открылись около 40 медучреждений в домах по реновации - РИА Новости, 28.02.2025
Овчинский: в Москве открылись около 40 медучреждений в домах по реновации
В Москве за время действия программы реновации на первых этажах в жилых комплексах заработали около 40 аптек и частных клиник, рассказал министр правительства... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:05:00+03:00
2025-02-28T11:09:00+03:00
москва
владислав овчинский
тинао
новая москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Москве за время действия программы реновации на первых этажах в жилых комплексах заработали около 40 аптек и частных клиник, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Сегодня в 11 округах столицы используются 39 нежилых помещений для размещения объектов здравоохранения. В них открылись: аптеки, стоматологические и медицинские клиники, лаборатории и центр коррекции зрения", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Он уточнил, что в Западном округе открылось семь таких учреждений, в СВАО – шесть, в ЮАО и САО – по пять, в ЮЗАО – четыре. Еще четыре таких помещения заработали в ТиНАО в Новой Москве.Всего в столичных ЖК, которые возвели по реновации, планируется обустроить около 8 тысяч нежилых помещений на 200 тысяч рабочих мест.Программа реновации в Москве реализуется с 2017 года. По этой программе собираются переселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек. Например, в 2023 году в столице подготовили к заселению 59 новых домов, около 47 тысяч человек получили квартиры.
https://ria.ru/20250227/ovchinskiy-2001860780.html
https://ria.ru/20250224/ovchinskiy-2001184513.html
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тинао
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москва, владислав овчинский, тинао, новая москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, ТиНАО, Новая Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Москве открылись около 40 медучреждений в домах по реновации

Овчинский: в 11 округах Москвы открылись 39 медцентров и аптек в ЖК по реновации

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Москве за время действия программы реновации на первых этажах в жилых комплексах заработали около 40 аптек и частных клиник, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Сегодня в 11 округах столицы используются 39 нежилых помещений для размещения объектов здравоохранения. В них открылись: аптеки, стоматологические и медицинские клиники, лаборатории и центр коррекции зрения", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Овчинский: переезд по реновации в новый дом в центре Москвы почти завершен
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Он уточнил, что в Западном округе открылось семь таких учреждений, в СВАО – шесть, в ЮАО и САО – по пять, в ЮЗАО – четыре. Еще четыре таких помещения заработали в ТиНАО в Новой Москве.
Всего в столичных ЖК, которые возвели по реновации, планируется обустроить около 8 тысяч нежилых помещений на 200 тысяч рабочих мест.
Программа реновации в Москве реализуется с 2017 года. По этой программе собираются переселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек. Например, в 2023 году в столице подготовили к заселению 59 новых домов, около 47 тысяч человек получили квартиры.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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МоскваВладислав ОвчинскийТиНАОНовая МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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