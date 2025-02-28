https://ria.ru/20250228/moshenniki-2002179372.html

МВД рассказало об ответственности дропперов, помогающих аферистам

МВД рассказало об ответственности дропперов, помогающих аферистам - РИА Новости, 28.02.2025

МВД рассказало об ответственности дропперов, помогающих аферистам

Дропперов и курьеров, участвующих в мошеннических схемах, могут привлечь к ответственности по четырем статьям УК РФ с перспективой надолго оказаться в колонии,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:35:00+03:00

2025-02-28T12:35:00+03:00

2025-02-28T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дропперов и курьеров, участвующих в мошеннических схемах, могут привлечь к ответственности по четырем статьям УК РФ с перспективой надолго оказаться в колонии, сообщил заместитель начальника управления информации и общественных связей московского главка МВД РФ Ленар Давлетшин. "Уголовная ответственность за данные противоправные деяния подразумевает довольно серьезные сроки, и эти деяния относятся к категории тяжких и особо тяжких. Как правило, им инкриминируется статья 174 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем), наказание до 7 лет лишения свободы. Статья 187 УК РФ (неправомерный оборот платежей), статья 159 УК РФ (мошенничество), статья 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - сказал Давлетшин. В пятницу в рамках проекта "Перезвони сам" проходит семинар на тему: "Как не стать связующим звеном в преступной цепи поневоле", в котором приняли участие представители московского главка МВД РФ.

https://ria.ru/20250226/moshenniki-2001617792.html

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происшествия, россия