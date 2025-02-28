https://ria.ru/20250228/moshenniki-2002099023.html
Эксперт рассказал о новой тактике мошенников
Эксперт рассказал о новой тактике мошенников - РИА Новости, 28.02.2025
Эксперт рассказал о новой тактике мошенников
Мошенники уходят от массового обзвона пользователей и больше внимания уделяют целевым атакам на конкретного человека через мессенджеры, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T06:16:00+03:00
2025-02-28T06:16:00+03:00
2025-02-28T06:16:00+03:00
общество
технологии
россия
москва
whatsapp inc.
telegram
социальный фонд россии
viber
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мошенники уходят от массового обзвона пользователей и больше внимания уделяют целевым атакам на конкретного человека через мессенджеры, рассказал РИА Новости руководитель департамента защиты от финансового мошенничества Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков. Например, злоумышленники стали звонить москвичам через мессенджеры, представляясь сотрудниками "Почты России" - аналогичные звонки получали и корреспонденты РИА Новости. Они рассказывают о посылке с утерянной накладной и просят сообщить смс-код от оповещения ДИТ Москвы. При блокировке одного номера мошенники пытаются дозвониться с других. "В последнее время преступники активно используют для атак сложные схемы, которые сочетают использование разных сценариев введения в заблуждение и давления на потенциальных жертв. … Злоумышленники уходят от массового обзвона пользователей и больше внимания уделяют целевым атакам, используя аудио- и видеодипфейки, мессенджеры для аудио- и видеозвонков", - сказал Ермаков. Он объяснил - это происходит из-за того, что у них остается все меньше и меньше возможностей для мошеннических звонков с использованием сотовой связи. После блокировки Viber в РФ мошенники в основном используют для первого звонка потенциальной жертве WhatsApp и Telegram. Эти мессенджеры, рассказал Ермаков, позволяют злоумышленникам создавать аккаунты с названиями, как у государственных сервисов и организаций, например "Социальный фонд России", "Центральный банк России" или "Госуслуги", а также копировать известные бренды, в том числе ведущих российских банков. В оформлении также используется официальная символика выбранной компании. "Техники воздействия, которые используют телефонные мошенники, постоянно меняются и адаптируются с учетом политической ситуации в России и способов противодействия на стороне банков", - добавил Ермаков. Потенциальные жертвы, в особенности люди старшего возраста, не всегда замечают, что вызов идет не через телефонный звонок, у многих это не вызывает подозрений. "Так злоумышленники могут обходить меры защиты сотовых операторов и не тратиться на технические средства", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20250226/moshenniki-2001617792.html
https://realty.ria.ru/20250225/moskva-2001421677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, москва, whatsapp inc., telegram, социальный фонд россии, viber
Общество, Технологии, Россия, Москва, WhatsApp Inc., Telegram, Социальный фонд России, Viber
Эксперт рассказал о новой тактике мошенников
Ермаков: мошенники с массовых обзвонов переключились к звонкам через мессенджеры
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мошенники уходят от массового обзвона пользователей и больше внимания уделяют целевым атакам на конкретного человека через мессенджеры, рассказал РИА Новости руководитель департамента защиты от финансового мошенничества Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков.
Например, злоумышленники стали звонить москвичам через мессенджеры, представляясь сотрудниками "Почты России" - аналогичные звонки получали и корреспонденты РИА Новости. Они рассказывают о посылке с утерянной накладной и просят сообщить смс-код от оповещения ДИТ Москвы
. При блокировке одного номера мошенники пытаются дозвониться с других.
"В последнее время преступники активно используют для атак сложные схемы, которые сочетают использование разных сценариев введения в заблуждение и давления на потенциальных жертв. … Злоумышленники уходят от массового обзвона пользователей и больше внимания уделяют целевым атакам, используя аудио- и видеодипфейки, мессенджеры для аудио- и видеозвонков", - сказал Ермаков.
Он объяснил - это происходит из-за того, что у них остается все меньше и меньше возможностей для мошеннических звонков с использованием сотовой связи.
После блокировки V
iber в РФ
мошенники в основном используют для первого звонка потенциальной жертве WhatsApp
и Telegram
. Эти мессенджеры, рассказал Ермаков, позволяют злоумышленникам создавать аккаунты с названиями, как у государственных сервисов и организаций, например "Социальный фонд России
", "Центральный банк России" или "Госуслуги", а также копировать известные бренды, в том числе ведущих российских банков. В оформлении также используется официальная символика выбранной компании.
"Техники воздействия, которые используют телефонные мошенники, постоянно меняются и адаптируются с учетом политической ситуации в России и способов противодействия на стороне банков", - добавил Ермаков.
Потенциальные жертвы, в особенности люди старшего возраста, не всегда замечают, что вызов идет не через телефонный звонок, у многих это не вызывает подозрений. "Так злоумышленники могут обходить меры защиты сотовых операторов и не тратиться на технические средства", - сказал эксперт.