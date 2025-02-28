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В Сретенском монастыре в Москве службы проходят по расписанию - РИА Новости, 28.02.2025
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14:33 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/monastyr-2002221412.html
В Сретенском монастыре в Москве службы проходят по расписанию
В Сретенском монастыре в Москве службы проходят по расписанию - РИА Новости, 28.02.2025
В Сретенском монастыре в Москве службы проходят по расписанию
В Сретенском монастыре в Москве, где планировалось покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, доступ в храмы не ограничен, службы проходят по РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:33:00+03:00
2025-02-28T14:33:00+03:00
россия
москва
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сретенский монастырь
попытка покушения на митрополита тихона
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Сретенском монастыре в Москве, где планировалось покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, доступ в храмы не ограничен, службы проходят по расписанию, передает корреспондент РИА Новости. Обстановка в Сретенском монастыре спокойная, охрана не усилена, доступ в храмы не ограничен, передает корреспондент. "Службы не отменены, по расписанию во всех храмах, у нас их три", - сообщили в монастыре. Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве.
https://ria.ru/20250228/kiev-2002219050.html
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россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сретенский монастырь, попытка покушения на митрополита тихона
Россия, Москва, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сретенский монастырь, Попытка покушения на митрополита Тихона
В Сретенском монастыре в Москве службы проходят по расписанию

В Сретенском монастыре, где планировалось покушение, доступ в храмы не ограничен

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкСретенский монастырь
Сретенский монастырь - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Сретенский монастырь. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Сретенском монастыре в Москве, где планировалось покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, доступ в храмы не ограничен, службы проходят по расписанию, передает корреспондент РИА Новости.
Обстановка в Сретенском монастыре спокойная, охрана не усилена, доступ в храмы не ограничен, передает корреспондент.
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«
"Службы не отменены, по расписанию во всех храмах, у нас их три", - сообщили в монастыре.
Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве.
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Вчера, 08:44
 
РоссияМоскваУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сретенский монастырьПопытка покушения на митрополита Тихона
 
 
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