https://ria.ru/20250228/monastyr-2002221412.html

В Сретенском монастыре в Москве службы проходят по расписанию

В Сретенском монастыре в Москве службы проходят по расписанию - РИА Новости, 28.02.2025

В Сретенском монастыре в Москве службы проходят по расписанию

В Сретенском монастыре в Москве, где планировалось покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, доступ в храмы не ограничен, службы проходят по РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:33:00+03:00

2025-02-28T14:33:00+03:00

2025-02-28T14:33:00+03:00

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москва

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сретенский монастырь

попытка покушения на митрополита тихона

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Сретенском монастыре в Москве, где планировалось покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, доступ в храмы не ограничен, службы проходят по расписанию, передает корреспондент РИА Новости. Обстановка в Сретенском монастыре спокойная, охрана не усилена, доступ в храмы не ограничен, передает корреспондент. "Службы не отменены, по расписанию во всех храмах, у нас их три", - сообщили в монастыре. Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве.

https://ria.ru/20250228/kiev-2002219050.html

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html

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россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сретенский монастырь, попытка покушения на митрополита тихона