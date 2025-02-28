https://ria.ru/20250228/monastyr-2002221412.html
В Сретенском монастыре в Москве службы проходят по расписанию
В Сретенском монастыре в Москве службы проходят по расписанию - РИА Новости, 28.02.2025
В Сретенском монастыре в Москве службы проходят по расписанию
В Сретенском монастыре в Москве, где планировалось покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, доступ в храмы не ограничен, службы проходят по РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:33:00+03:00
2025-02-28T14:33:00+03:00
2025-02-28T14:33:00+03:00
россия
москва
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сретенский монастырь
попытка покушения на митрополита тихона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102190/21/1021902108_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_4949f55ffcbeb184612901ceab258f31.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Сретенском монастыре в Москве, где планировалось покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, доступ в храмы не ограничен, службы проходят по расписанию, передает корреспондент РИА Новости. Обстановка в Сретенском монастыре спокойная, охрана не усилена, доступ в храмы не ограничен, передает корреспондент. "Службы не отменены, по расписанию во всех храмах, у нас их три", - сообщили в монастыре. Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный за подготовку теракта против митрополита Тихона на видео ФСБ России признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве.
https://ria.ru/20250228/kiev-2002219050.html
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102190/21/1021902108_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_ef87929289c875fffd9e9fab28801ee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сретенский монастырь, попытка покушения на митрополита тихона
Россия, Москва, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сретенский монастырь, Попытка покушения на митрополита Тихона
В Сретенском монастыре в Москве службы проходят по расписанию
В Сретенском монастыре, где планировалось покушение, доступ в храмы не ограничен