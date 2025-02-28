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Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в политическом произволе - РИА Новости, 28.02.2025
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19:18 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/moldaviya-2002325979.html
Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в политическом произволе
Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в политическом произволе - РИА Новости, 28.02.2025
Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в политическом произволе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в пятницу, что на очередном заседании по уголовному делу о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии "Шор"... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:18:00+03:00
2025-02-28T19:18:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в пятницу, что на очередном заседании по уголовному делу о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии "Шор" вынуждена была наблюдать за актом политического произвола вместо того, чтобы заниматься своей работой в качестве руководителя автономии. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул 24 апреля 2024 года. В пятницу прошло очередное заседание суда. "Четвертое судебное заседание на этой неделе. Четвертый день, который я могла бы посвятить работе на благо Гагаузии, но вместо этого вынуждена наблюдать за очередным актом политического произвола… Эта власть умеет только преследовать, запрещать, разрушать и запугивать, прикрываясь ложными лозунгами о демократии и европейских ценностях", - приводит слова Гуцул Telegram-канал исполкома Гагаузии, который она возглавляет. По словам главы Гагаузии, президент Молдавии Майя Санду и ее окружение давно перешли красную черту. "Если их не остановить, они уничтожат экономику, растопчут права граждан и окончательно превратят страну в хаос", - подчеркнула Гуцул. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250117/gutsul-1994282496.html
https://ria.ru/20250222/gagauziya-2000984201.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в политическом произволе

Глава Гагаузии Гуцул заявила, что на суде наблюдала за политическим произволом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в пятницу, что на очередном заседании по уголовному делу о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии "Шор" вынуждена была наблюдать за актом политического произвола вместо того, чтобы заниматься своей работой в качестве руководителя автономии.
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул 24 апреля 2024 года. В пятницу прошло очередное заседание суда.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Гуцул назвала цель суда над ней в Молдавии
17 января, 19:38
«
"Четвертое судебное заседание на этой неделе. Четвертый день, который я могла бы посвятить работе на благо Гагаузии, но вместо этого вынуждена наблюдать за очередным актом политического произвола… Эта власть умеет только преследовать, запрещать, разрушать и запугивать, прикрываясь ложными лозунгами о демократии и европейских ценностях", - приводит слова Гуцул Telegram-канал исполкома Гагаузии, который она возглавляет.
По словам главы Гагаузии, президент Молдавии Майя Санду и ее окружение давно перешли красную черту.
«
"Если их не остановить, они уничтожат экономику, растопчут права граждан и окончательно превратят страну в хаос", - подчеркнула Гуцул.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Гуцул обвинила Кишинев в нарушении прав спикера парламента Гагаузии
22 февраля, 13:25
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Гуцул назвала судебный процесс по ее делу политическим спектаклем
30 января, 18:11
 
В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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