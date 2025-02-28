https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002281591.html

Слуцкий прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона

Слуцкий прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025

Слуцкий прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона

План покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – это атака на русский мир и православную веру со стороны иуд, продавших родину,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:41:00+03:00

2025-02-28T17:41:00+03:00

2025-02-28T17:41:00+03:00

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попытка покушения на митрополита тихона

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. План покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – это атака на русский мир и православную веру со стороны иуд, продавших родину, написал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. В пятницу ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. По информации ФСБ, "фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона". "Покушение на крымского митрополита Тихона – больше, чем неудавшаяся кровавая месть террористического режима Зеленского. Это атака на русский мир и православную веру со стороны иуд, продавших родину за тридцать сребреников. Украинские власти деградировали до состояния нелюдей. Какие бы песни о мире ни запел укрофюрер сегодня в Вашингтоне, его фальшивые трели будут насквозь лживы. Для таких нет ничего святого", - написал он. Слуцкий выразил отдельную благодарность сотрудникам ФСБ, предотвратившим теракт и убийство. "Россия достигает успеха и на поле боя в борьбе с укронацистами, и в тылу не даст ни шанса врагу", - заключил депутат.

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002146409.html

https://ria.ru/20250228/krym-2002152783.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, москва, леонид слуцкий (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, попытка покушения на митрополита тихона, митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь