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Слуцкий прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
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Религия
 
17:41 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002281591.html
Слуцкий прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона
Слуцкий прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
Слуцкий прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона
План покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – это атака на русский мир и православную веру со стороны иуд, продавших родину,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:41:00+03:00
2025-02-28T17:41:00+03:00
религия
россия
украина
москва
леонид слуцкий (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
попытка покушения на митрополита тихона
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. План покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – это атака на русский мир и православную веру со стороны иуд, продавших родину, написал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. В пятницу ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. По информации ФСБ, "фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона". "Покушение на крымского митрополита Тихона – больше, чем неудавшаяся кровавая месть террористического режима Зеленского. Это атака на русский мир и православную веру со стороны иуд, продавших родину за тридцать сребреников. Украинские власти деградировали до состояния нелюдей. Какие бы песни о мире ни запел укрофюрер сегодня в Вашингтоне, его фальшивые трели будут насквозь лживы. Для таких нет ничего святого", - написал он. Слуцкий выразил отдельную благодарность сотрудникам ФСБ, предотвратившим теракт и убийство. "Россия достигает успеха и на поле боя в борьбе с укронацистами, и в тылу не даст ни шанса врагу", - заключил депутат.
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002146409.html
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россия, украина, москва, леонид слуцкий (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, попытка покушения на митрополита тихона, митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь
Религия, Россия, Украина, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Попытка покушения на митрополита Тихона, Митрополит Тихон (Шевкунов), Русская православная церковь
Слуцкий прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона

Слуцкий назвал план покушения на митрополита Тихона атакой иуд на русский мир

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМитрополит Тихон
Митрополит Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. План покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) – это атака на русский мир и православную веру со стороны иуд, продавших родину, написал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
В пятницу ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. По информации ФСБ, "фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона".
Кадры ФСБ по делу о покушении на митрополита Тихона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Появились новые кадры по делу о покушении на митрополита Тихона
Вчера, 10:40
"Покушение на крымского митрополита Тихона – больше, чем неудавшаяся кровавая месть террористического режима Зеленского. Это атака на русский мир и православную веру со стороны иуд, продавших родину за тридцать сребреников. Украинские власти деградировали до состояния нелюдей. Какие бы песни о мире ни запел укрофюрер сегодня в Вашингтоне, его фальшивые трели будут насквозь лживы. Для таких нет ничего святого", - написал он.
Слуцкий выразил отдельную благодарность сотрудникам ФСБ, предотвратившим теракт и убийство.
"Россия достигает успеха и на поле боя в борьбе с укронацистами, и в тылу не даст ни шанса врагу", - заключил депутат.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Крыму организаторов покушения на митрополита Тихона назвали предателями
Вчера, 11:13
 
РелигияРоссияУкраинаМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФПопытка покушения на митрополита ТихонаМитрополит Тихон (Шевкунов)Русская православная церковь
 
 
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