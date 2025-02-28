https://ria.ru/20250228/mironov-2002084025.html

Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл"

Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл" - РИА Новости, 28.02.2025

Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл"

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл" и установить на его месте мемориал в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T01:50:00+03:00

2025-02-28T01:50:00+03:00

2025-02-28T01:50:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

красногорск

москва

сергей миронов

эмин агаларов

андрей воробьев

крокус

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл" и установить на его месте мемориал в память о погибших. "Требуем установить мемориальный памятник со сквером на месте "Крокуса" в память о жертвах трагедии, произошедшей в марте прошлого года! Эскиз комплекса необходимо обязательно согласовать с родственниками погибших", – заявил РИА Новости Миронов. По его мнению, ни о каком восстановлении концертного зала или строительстве другого объекта на этом месте и речи быть не должно, и это является принципиальной позицией партии эсеров. "Любые разговоры или планы о возведении нового концертного зала или торгового комплекса абсолютно неприемлемы и недопустимы", – подчеркнул он. Миронов отметил, что позицию партии СРЗП разделяют многие жители Москвы и Подмосковья, но, похоже, бизнес хочет распорядиться иначе, и об этом свидетельствуют конкретные факты. По словам депутата Госдумы, недавно напротив "Крокуса" уже началось строительство мемориала жертвам трагедии, и работы будут завершены в ближайшее время, а в марте запланировано открытие памятника. "О чём это говорит? Да всё просто. Сначала напротив места трагедии откроют мемориал, а спустя некоторое время прямо там, где произошёл теракт, может начаться строительство нового комплекса из стекла и бетона. Лично я считаю, это недопустимым и призываю памятник установить на месте трагедии, а рядом разбить сквер в память о жертвах теракта", – заключил Миронов. Ранее президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил РИА Недвижимость, что мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске откроется 22 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, ранее сообщал, что концертный зал на месте "Крокуса" восстанавливать не будут Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Crocus Group Араза Агаларова – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом".

https://ria.ru/20240922/krokus-1974075955.html

https://ria.ru/20240923/krokus-1974154972.html

https://realty.ria.ru/20250227/krokus-2001828461.html

московская область (подмосковье)

красногорск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московская область (подмосковье), красногорск, москва, сергей миронов, эмин агаларов, андрей воробьев, крокус, крокус сити холл, госдума рф, общество