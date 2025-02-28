Рейтинг@Mail.ru
Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл" - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
01:50 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/mironov-2002084025.html
Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл"
Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл" - РИА Новости, 28.02.2025
Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл"
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл" и установить на его месте мемориал в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T01:50:00+03:00
2025-02-28T01:50:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
красногорск
москва
сергей миронов
эмин агаларов
андрей воробьев
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000770023_0:214:1280:934_1920x0_80_0_0_ded2fe1985b67d8e36d9ff8502363121.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл" и установить на его месте мемориал в память о погибших. "Требуем установить мемориальный памятник со сквером на месте "Крокуса" в память о жертвах трагедии, произошедшей в марте прошлого года! Эскиз комплекса необходимо обязательно согласовать с родственниками погибших", – заявил РИА Новости Миронов. По его мнению, ни о каком восстановлении концертного зала или строительстве другого объекта на этом месте и речи быть не должно, и это является принципиальной позицией партии эсеров. "Любые разговоры или планы о возведении нового концертного зала или торгового комплекса абсолютно неприемлемы и недопустимы", – подчеркнул он. Миронов отметил, что позицию партии СРЗП разделяют многие жители Москвы и Подмосковья, но, похоже, бизнес хочет распорядиться иначе, и об этом свидетельствуют конкретные факты. По словам депутата Госдумы, недавно напротив "Крокуса" уже началось строительство мемориала жертвам трагедии, и работы будут завершены в ближайшее время, а в марте запланировано открытие памятника. "О чём это говорит? Да всё просто. Сначала напротив места трагедии откроют мемориал, а спустя некоторое время прямо там, где произошёл теракт, может начаться строительство нового комплекса из стекла и бетона. Лично я считаю, это недопустимым и призываю памятник установить на месте трагедии, а рядом разбить сквер в память о жертвах теракта", – заключил Миронов. Ранее президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил РИА Недвижимость, что мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске откроется 22 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, ранее сообщал, что концертный зал на месте "Крокуса" восстанавливать не будут Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Crocus Group Араза Агаларова – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом".
https://ria.ru/20240922/krokus-1974075955.html
https://ria.ru/20240923/krokus-1974154972.html
https://realty.ria.ru/20250227/krokus-2001828461.html
московская область (подмосковье)
красногорск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000770023_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1937fc2aa602bb0725c147ac6b87d56b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), красногорск, москва, сергей миронов, эмин агаларов, андрей воробьев, крокус, крокус сити холл, госдума рф, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Красногорск, Москва, Сергей Миронов, Эмин Агаларов, Андрей Воробьев, Крокус, Крокус Сити Холл, Госдума РФ, Общество
Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл"

Миронов призвал не восстанавливать Крокус Сити Холл и установить мемориал

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМемориал в память о жертвах теракта начали возводить у "Крокуса"
Мемориал в память о жертвах теракта начали возводить у Крокуса - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мемориал в память о жертвах теракта начали возводить у "Крокуса". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл" и установить на его месте мемориал в память о погибших.
"Требуем установить мемориальный памятник со сквером на месте "Крокуса" в память о жертвах трагедии, произошедшей в марте прошлого года! Эскиз комплекса необходимо обязательно согласовать с родственниками погибших", – заявил РИА Новости Миронов.
Люди у стихийного мемориала жертвам теракта в Крокус сити холле - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
К "Крокусу" несут цветы и свечи в память о жертвах теракта
22 сентября 2024, 11:03
По его мнению, ни о каком восстановлении концертного зала или строительстве другого объекта на этом месте и речи быть не должно, и это является принципиальной позицией партии эсеров.
"Любые разговоры или планы о возведении нового концертного зала или торгового комплекса абсолютно неприемлемы и недопустимы", – подчеркнул он.
Миронов отметил, что позицию партии СРЗП разделяют многие жители Москвы и Подмосковья, но, похоже, бизнес хочет распорядиться иначе, и об этом свидетельствуют конкретные факты.
По словам депутата Госдумы, недавно напротив "Крокуса" уже началось строительство мемориала жертвам трагедии, и работы будут завершены в ближайшее время, а в марте запланировано открытие памятника.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Страховые компании выплатили пострадавшим в "Крокусе" 51 миллион рублей
23 сентября 2024, 04:38
"О чём это говорит? Да всё просто. Сначала напротив места трагедии откроют мемориал, а спустя некоторое время прямо там, где произошёл теракт, может начаться строительство нового комплекса из стекла и бетона. Лично я считаю, это недопустимым и призываю памятник установить на месте трагедии, а рядом разбить сквер в память о жертвах теракта", – заключил Миронов.
Ранее президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил РИА Недвижимость, что мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске откроется 22 марта.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, ранее сообщал, что концертный зал на месте "Крокуса" восстанавливать не будут
Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Crocus Group Араза Агаларова – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом".
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Эмин Агаларов: судьба "Крокус Сити Холла" пока не определена
Вчера, 00:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Московская область (Подмосковье)КрасногорскМоскваСергей МироновЭмин АгаларовАндрей ВоробьевКрокусКрокус Сити ХоллГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала