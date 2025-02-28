Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл"
Миронов призвал не восстанавливать Крокус Сити Холл и установить мемориал
Мемориал в память о жертвах теракта начали возводить у "Крокуса". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл" и установить на его месте мемориал в память о погибших.
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По его мнению, ни о каком восстановлении концертного зала или строительстве другого объекта на этом месте и речи быть не должно, и это является принципиальной позицией партии эсеров.
"Любые разговоры или планы о возведении нового концертного зала или торгового комплекса абсолютно неприемлемы и недопустимы", – подчеркнул он.
Миронов отметил, что позицию партии СРЗП разделяют многие жители Москвы и Подмосковья, но, похоже, бизнес хочет распорядиться иначе, и об этом свидетельствуют конкретные факты.
По словам депутата Госдумы, недавно напротив "Крокуса" уже началось строительство мемориала жертвам трагедии, и работы будут завершены в ближайшее время, а в марте запланировано открытие памятника.
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"О чём это говорит? Да всё просто. Сначала напротив места трагедии откроют мемориал, а спустя некоторое время прямо там, где произошёл теракт, может начаться строительство нового комплекса из стекла и бетона. Лично я считаю, это недопустимым и призываю памятник установить на месте трагедии, а рядом разбить сквер в память о жертвах теракта", – заключил Миронов.
Ранее президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил РИА Недвижимость, что мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске откроется 22 марта.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, ранее сообщал, что концертный зал на месте "Крокуса" восстанавливать не будут
Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Crocus Group Араза Агаларова – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом".