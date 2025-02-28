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Мирончик: ряд событий в Союзном государстве будут связаны с Великой Победой - РИА Новости, 28.02.2025
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19:32 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/mironchik-2002330040.html
Мирончик: ряд событий в Союзном государстве будут связаны с Великой Победой
Мирончик: ряд событий в Союзном государстве будут связаны с Великой Победой - РИА Новости, 28.02.2025
Мирончик: ряд событий в Союзном государстве будут связаны с Великой Победой
В год 80-летнего юбилея Великой Победы ряд мероприятий Союзного государства будут связаны героико-патриотической тематикой, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:32:00+03:00
2025-02-28T19:32:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В год 80-летнего юбилея Великой Победы ряд мероприятий Союзного государства будут связаны героико-патриотической тематикой, сообщил журналистам заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Михаил Мирончик. Заявление прозвучало в пятницу на комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию. Парламентарии обсудили итоги реализации профильных мероприятий Союзного государства в прошлом году, а также подготовку к реализации новых программ и мероприятий, предусмотренных к финансированию в 2025 году. "Повестка сегодняшнего заседания в новом формате, в новом составе нашей комиссии по науке и образованию, очень обширная. Мы непременно сегодня ... обсудим все мероприятия из программы на 2025 год. Хотел бы отметить, что будет очень знаковый год, юбилейный, 80-летие Победы", - сказал Мирончик. Он добавил, что в связи с этим Союзное государство планирует организовать ряд мероприятий героико-патриотической направленности. Это, в частности, проводимые уже не первый год проект "Поезд Памяти" и военно-патриотическая смена учащихся суворовских и кадетских училищ Белоруссии и России.
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белоруссия, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мирончик: ряд событий в Союзном государстве будут связаны с Великой Победой

Мирончик: Союзное государство планирует ряд мероприятий к юбилею Победы

© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЗаместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Михаил Мирончик
Заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Михаил Мирончик - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Михаил Мирончик
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В год 80-летнего юбилея Великой Победы ряд мероприятий Союзного государства будут связаны героико-патриотической тематикой, сообщил журналистам заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Михаил Мирончик.
Заявление прозвучало в пятницу на комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию. Парламентарии обсудили итоги реализации профильных мероприятий Союзного государства в прошлом году, а также подготовку к реализации новых программ и мероприятий, предусмотренных к финансированию в 2025 году.
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"Повестка сегодняшнего заседания в новом формате, в новом составе нашей комиссии по науке и образованию, очень обширная. Мы непременно сегодня ... обсудим все мероприятия из программы на 2025 год. Хотел бы отметить, что будет очень знаковый год, юбилейный, 80-летие Победы", - сказал Мирончик.
Он добавил, что в связи с этим Союзное государство планирует организовать ряд мероприятий героико-патриотической направленности. Это, в частности, проводимые уже не первый год проект "Поезд Памяти" и военно-патриотическая смена учащихся суворовских и кадетских училищ Белоруссии и России.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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