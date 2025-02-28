https://ria.ru/20250228/mironchik-2002330040.html

Мирончик: ряд событий в Союзном государстве будут связаны с Великой Победой

Мирончик: ряд событий в Союзном государстве будут связаны с Великой Победой - РИА Новости, 28.02.2025

Мирончик: ряд событий в Союзном государстве будут связаны с Великой Победой

В год 80-летнего юбилея Великой Победы ряд мероприятий Союзного государства будут связаны героико-патриотической тематикой, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:32:00+03:00

2025-02-28T19:32:00+03:00

2025-02-28T19:32:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В год 80-летнего юбилея Великой Победы ряд мероприятий Союзного государства будут связаны героико-патриотической тематикой, сообщил журналистам заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Михаил Мирончик. Заявление прозвучало в пятницу на комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию. Парламентарии обсудили итоги реализации профильных мероприятий Союзного государства в прошлом году, а также подготовку к реализации новых программ и мероприятий, предусмотренных к финансированию в 2025 году. "Повестка сегодняшнего заседания в новом формате, в новом составе нашей комиссии по науке и образованию, очень обширная. Мы непременно сегодня ... обсудим все мероприятия из программы на 2025 год. Хотел бы отметить, что будет очень знаковый год, юбилейный, 80-летие Победы", - сказал Мирончик. Он добавил, что в связи с этим Союзное государство планирует организовать ряд мероприятий героико-патриотической направленности. Это, в частности, проводимые уже не первый год проект "Поезд Памяти" и военно-патриотическая смена учащихся суворовских и кадетских училищ Белоруссии и России.

https://ria.ru/20250228/germanova-2002324648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне