https://ria.ru/20250228/minoborony-2002174625.html
ВСУ потеряли более 1210 военных в зоне действий "Юга" за неделю
ВСУ потеряли более 1210 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 28.02.2025
ВСУ потеряли более 1210 военных в зоне действий "Юга" за неделю
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и иностранным наёмникам,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:27:00+03:00
2025-02-28T12:27:00+03:00
2025-02-28T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001968078_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b5420c8488d8bb0a3098286e06ef0b3.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и иностранным наёмникам, потери противника составили более 1210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, формированиям "Иностранного легиона" и бригады спецназначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ)", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 февраля."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 21 орудие полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.В ведомстве напомнили, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Улаклы в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001968078_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_f69ec558a2101c06879c396ab7cee8ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ потеряли более 1210 военных в зоне действий "Юга" за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли более 1210 военных в зоне действий "Юга" за неделю