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ВСУ потеряли более 1210 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 28.02.2025 (обновлено: 12:37 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/minoborony-2002174625.html
ВСУ потеряли более 1210 военных в зоне действий "Юга" за неделю
ВСУ потеряли более 1210 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 28.02.2025
ВСУ потеряли более 1210 военных в зоне действий "Юга" за неделю
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и иностранным наёмникам,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:27:00+03:00
2025-02-28T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и иностранным наёмникам, потери противника составили более 1210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, формированиям "Иностранного легиона" и бригады спецназначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ)", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 февраля."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 21 орудие полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.В ведомстве напомнили, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Улаклы в ДНР.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ потеряли более 1210 военных в зоне действий "Юга" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли более 1210 военных в зоне действий "Юга" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Курской области
Российский военнослужащий в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Российский военнослужащий в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и иностранным наёмникам, потери противника составили более 1210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, формированиям "Иностранного легиона" и бригады спецназначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ)", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 февраля.
"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 21 орудие полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
В ведомстве напомнили, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Улаклы в ДНР.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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