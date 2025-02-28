https://ria.ru/20250228/minoborony-2002174625.html

ВСУ потеряли более 1210 военных в зоне действий "Юга" за неделю

ВСУ потеряли более 1210 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 28.02.2025

ВСУ потеряли более 1210 военных в зоне действий "Юга" за неделю

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и иностранным наёмникам,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:27:00+03:00

2025-02-28T12:27:00+03:00

2025-02-28T12:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001968078_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b5420c8488d8bb0a3098286e06ef0b3.jpg

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и иностранным наёмникам, потери противника составили более 1210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, формированиям "Иностранного легиона" и бригады спецназначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ)", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 февраля."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 21 орудие полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.В ведомстве напомнили, что подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Улаклы в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность