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Контроль качества оказываемой медпомощи запустят в ЛНР в этом году - РИА Новости, 28.02.2025
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16:31 28.02.2025 (обновлено: 16:33 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/medpomosch-2002253856.html
Контроль качества оказываемой медпомощи запустят в ЛНР в этом году
Контроль качества оказываемой медпомощи запустят в ЛНР в этом году - РИА Новости, 28.02.2025
Контроль качества оказываемой медпомощи запустят в ЛНР в этом году
С текущего года в больницах Луганской Народной Республики начнут контролировать качество оказываемой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Федерального... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:31:00+03:00
2025-02-28T16:33:00+03:00
луганская народная республика
илья баланин
светлана малахова
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. С текущего года в больницах Луганской Народной Республики начнут контролировать качество оказываемой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Данная информация была озвучена председателем ФОМС Ильей Баланиным по итогам рабочей встречи с вице-премьером ЛНР Светланой Малаховой, министром здравоохранения республики Наталией Пащенко и заместителем председателя Народного Совета ЛНР Денисом Колесниковым. Баланин уточнил, что в этом году перед территориальным отделением и федеральным ФОМС стоит еще больше организационных задач, связанных с увеличением объемов оказания медицинской помощи и финансирования, а также повышением доступности медпомощи для жителей Луганской Народной Республики. В частности, в текущем году программа ОМС на территории ЛНР была расширена за счет новых направлений. Так, установлены отдельные показатели по сердечно-сосудистой хирургии, по профилям репродуктивного здоровья, онкологической помощи, гепатитам С и ряду других направлений. "Кроме того, территориальный фонд в текущем году начнет проводить экспертизы качества медицинской помощи, более плотно организовывать сопровождение застрахованных граждан, особенно, когда они направляются на оказание медицинской помощи в другие субъекты Российской Федерации и федеральные медицинские организации", - подчеркнул Баланин.
https://ria.ru/20241127/oms-1986019100.html
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луганская народная республика, илья баланин, светлана малахова, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Луганская Народная Республика, Илья Баланин, Светлана Малахова, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Контроль качества оказываемой медпомощи запустят в ЛНР в этом году

Контроль оказания качества медпомощи появится в этом году в ЛНР

© Фото : Пресс-служба ФОМСКонтроль качества оказываемой медпомощи запустят в ЛНР в этом году
Контроль качества оказываемой медпомощи запустят в ЛНР в этом году - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Пресс-служба ФОМС
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. С текущего года в больницах Луганской Народной Республики начнут контролировать качество оказываемой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Данная информация была озвучена председателем ФОМС Ильей Баланиным по итогам рабочей встречи с вице-премьером ЛНР Светланой Малаховой, министром здравоохранения республики Наталией Пащенко и заместителем председателя Народного Совета ЛНР Денисом Колесниковым.
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Баланин уточнил, что в этом году перед территориальным отделением и федеральным ФОМС стоит еще больше организационных задач, связанных с увеличением объемов оказания медицинской помощи и финансирования, а также повышением доступности медпомощи для жителей Луганской Народной Республики.
В частности, в текущем году программа ОМС на территории ЛНР была расширена за счет новых направлений. Так, установлены отдельные показатели по сердечно-сосудистой хирургии, по профилям репродуктивного здоровья, онкологической помощи, гепатитам С и ряду других направлений.
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"Кроме того, территориальный фонд в текущем году начнет проводить экспертизы качества медицинской помощи, более плотно организовывать сопровождение застрахованных граждан, особенно, когда они направляются на оказание медицинской помощи в другие субъекты Российской Федерации и федеральные медицинские организации", - подчеркнул Баланин.
 
Луганская Народная РеспубликаИлья БаланинСветлана МалаховаФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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