https://ria.ru/20250228/medpomosch-2002253856.html

Контроль качества оказываемой медпомощи запустят в ЛНР в этом году

Контроль качества оказываемой медпомощи запустят в ЛНР в этом году - РИА Новости, 28.02.2025

Контроль качества оказываемой медпомощи запустят в ЛНР в этом году

С текущего года в больницах Луганской Народной Республики начнут контролировать качество оказываемой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Федерального... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:31:00+03:00

2025-02-28T16:31:00+03:00

2025-02-28T16:33:00+03:00

луганская народная республика

илья баланин

светлана малахова

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. С текущего года в больницах Луганской Народной Республики начнут контролировать качество оказываемой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Данная информация была озвучена председателем ФОМС Ильей Баланиным по итогам рабочей встречи с вице-премьером ЛНР Светланой Малаховой, министром здравоохранения республики Наталией Пащенко и заместителем председателя Народного Совета ЛНР Денисом Колесниковым. Баланин уточнил, что в этом году перед территориальным отделением и федеральным ФОМС стоит еще больше организационных задач, связанных с увеличением объемов оказания медицинской помощи и финансирования, а также повышением доступности медпомощи для жителей Луганской Народной Республики. В частности, в текущем году программа ОМС на территории ЛНР была расширена за счет новых направлений. Так, установлены отдельные показатели по сердечно-сосудистой хирургии, по профилям репродуктивного здоровья, онкологической помощи, гепатитам С и ряду других направлений. "Кроме того, территориальный фонд в текущем году начнет проводить экспертизы качества медицинской помощи, более плотно организовывать сопровождение застрахованных граждан, особенно, когда они направляются на оказание медицинской помощи в другие субъекты Российской Федерации и федеральные медицинские организации", - подчеркнул Баланин.

https://ria.ru/20241127/oms-1986019100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганская народная республика, илья баланин, светлана малахова, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф