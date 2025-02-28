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В Охотском море со льдины спасают около 200 рыбаков
В Охотском море со льдины спасают около 200 рыбаков - РИА Новости, 28.02.2025
В Охотском море со льдины спасают около 200 рыбаков
Около 200 рыбаков спасают с льдины в Охотском море в Сахалинской области, от берега их отделяют 700 метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:36:00+03:00
2025-02-28T11:36:00+03:00
2025-02-28T12:14:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
охотское море
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 фев – РИА Новости. Около 200 рыбаков спасают с льдины в Охотском море в Сахалинской области, от берега их отделяют 700 метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России."По предварительным данным, на оторвавшейся льдине в Охотском находятся 200 человек. От берега в районе села Лесное в Корсаковском районе их отделяют 700 метров", - говорится в сообщении.В спасательной операции задействованы 11 специалистов и шесть единиц техники МЧС России, в том числе судно на воздушной подушке "Хивус".В готовности к вылету находится ведомственный вертолет Ми-8.
https://ria.ru/20250212/sahalin-1998773789.html
россия
охотское море
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, охотское море, происшествия, сахалинская область
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Охотское море, Происшествия, Сахалинская область
В Охотском море со льдины спасают около 200 рыбаков
В Охотском море со льдины спасают около 200 рыбаков, от берега их отделяют 700 м