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В Охотском море со льдины спасают около 200 рыбаков - РИА Новости, 28.02.2025
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11:36 28.02.2025 (обновлено: 12:14 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/mchs-2002158868.html
В Охотском море со льдины спасают около 200 рыбаков
В Охотском море со льдины спасают около 200 рыбаков - РИА Новости, 28.02.2025
В Охотском море со льдины спасают около 200 рыбаков
Около 200 рыбаков спасают с льдины в Охотском море в Сахалинской области, от берега их отделяют 700 метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС... РИА Новости, 28.02.2025
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
охотское море
происшествия
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 фев – РИА Новости. Около 200 рыбаков спасают с льдины в Охотском море в Сахалинской области, от берега их отделяют 700 метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России."По предварительным данным, на оторвавшейся льдине в Охотском находятся 200 человек. От берега в районе села Лесное в Корсаковском районе их отделяют 700 метров", - говорится в сообщении.В спасательной операции задействованы 11 специалистов и шесть единиц техники МЧС России, в том числе судно на воздушной подушке "Хивус".В готовности к вылету находится ведомственный вертолет Ми-8.
https://ria.ru/20250212/sahalin-1998773789.html
россия
охотское море
сахалинская область
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, охотское море, происшествия, сахалинская область
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Охотское море, Происшествия, Сахалинская область
В Охотском море со льдины спасают около 200 рыбаков

В Охотском море со льдины спасают около 200 рыбаков, от берега их отделяют 700 м

© Кадр видео из соцсетейСпасение рыбаков с льдины в Охотском море в Сахалинской области. 28 февраля 2025
Спасение рыбаков с льдины в Охотском море в Сахалинской области. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Спасение рыбаков с льдины в Охотском море в Сахалинской области. 28 февраля 2025
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 фев – РИА Новости. Около 200 рыбаков спасают с льдины в Охотском море в Сахалинской области, от берега их отделяют 700 метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
"По предварительным данным, на оторвавшейся льдине в Охотском находятся 200 человек. От берега в районе села Лесное в Корсаковском районе их отделяют 700 метров", - говорится в сообщении.
В спасательной операции задействованы 11 специалистов и шесть единиц техники МЧС России, в том числе судно на воздушной подушке "Хивус".
В готовности к вылету находится ведомственный вертолет Ми-8.
Эвакуация рыбаков с оторвавшейся льдины на побережье Корсаковского района Сахалина - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
На Сахалине эвакуировали более сотни рыбаков с оторвавшейся льдины
12 февраля, 09:15
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШОхотское мореПроисшествияСахалинская область
 
 
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