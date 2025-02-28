https://ria.ru/20250228/matkapital-2002086444.html

Эксперт рассказала о новых правилах использования маткапитала с 1 марта

Эксперт рассказала о новых правилах использования маткапитала с 1 марта - РИА Новости, 28.02.2025

Эксперт рассказала о новых правилах использования маткапитала с 1 марта

Средства материнского капитала в РФ можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства с использованием эскроу-счета с 1 марта, это позволит... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T02:48:00+03:00

2025-02-28T02:48:00+03:00

2025-02-28T02:48:00+03:00

россия

агентство по страхованию вкладов

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Средства материнского капитала в РФ можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства с использованием эскроу-счета с 1 марта, это позволит защитить семьи от потери средств и минимизировать случаи мошенничества, рассказала РИА Новости эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. "С 1 марта 2025 года средства материнского капитала станет возможно использовать для индивидуального жилищного строительства по договору подряда с использованием эскроу-счета", - сказала Подольская. Она объяснила, что использование эскроу-счетов позволит минимизировать мошенничество с маткапиталом и защитить семьи от потери средств, если подрядная организация будет объявлена банкротом. Средства, размещенные на эскроу-счетах, будут застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). При этом максимальная сумма, подлежащая страхованию, – 10 миллионов рублей. "Ранее использовать средства материнского капитала для ИЖС также можно было, но для этого требовалось подтверждение целевого расходования средств, что делало процесс более сложным", - уточнила эксперт.

https://ria.ru/20250226/matkapital-2001703630.html

https://realty.ria.ru/20250101/matkapital-1990777244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, агентство по страхованию вкладов, общество