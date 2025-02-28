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Эксперт рассказала о новых правилах использования маткапитала с 1 марта - РИА Новости, 28.02.2025
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02:48 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/matkapital-2002086444.html
Эксперт рассказала о новых правилах использования маткапитала с 1 марта
Эксперт рассказала о новых правилах использования маткапитала с 1 марта - РИА Новости, 28.02.2025
Эксперт рассказала о новых правилах использования маткапитала с 1 марта
Средства материнского капитала в РФ можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства с использованием эскроу-счета с 1 марта, это позволит... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T02:48:00+03:00
2025-02-28T02:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Средства материнского капитала в РФ можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства с использованием эскроу-счета с 1 марта, это позволит защитить семьи от потери средств и минимизировать случаи мошенничества, рассказала РИА Новости эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. "С 1 марта 2025 года средства материнского капитала станет возможно использовать для индивидуального жилищного строительства по договору подряда с использованием эскроу-счета", - сказала Подольская. Она объяснила, что использование эскроу-счетов позволит минимизировать мошенничество с маткапиталом и защитить семьи от потери средств, если подрядная организация будет объявлена банкротом. Средства, размещенные на эскроу-счетах, будут застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). При этом максимальная сумма, подлежащая страхованию, – 10 миллионов рублей. "Ранее использовать средства материнского капитала для ИЖС также можно было, но для этого требовалось подтверждение целевого расходования средств, что делало процесс более сложным", - уточнила эксперт.
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россия, агентство по страхованию вкладов, общество
Россия, Агентство по страхованию вкладов, Общество
Эксперт рассказала о новых правилах использования маткапитала с 1 марта

Экономист Подольская: маткапитал можно будет использовать для ИЖС с 1 марта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГосударственный сертификат на материнский капитал
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Средства материнского капитала в РФ можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства с использованием эскроу-счета с 1 марта, это позволит защитить семьи от потери средств и минимизировать случаи мошенничества, рассказала РИА Новости эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.
"С 1 марта 2025 года средства материнского капитала станет возможно использовать для индивидуального жилищного строительства по договору подряда с использованием эскроу-счета", - сказала Подольская.
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Она объяснила, что использование эскроу-счетов позволит минимизировать мошенничество с маткапиталом и защитить семьи от потери средств, если подрядная организация будет объявлена банкротом. Средства, размещенные на эскроу-счетах, будут застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). При этом максимальная сумма, подлежащая страхованию, – 10 миллионов рублей.
"Ранее использовать средства материнского капитала для ИЖС также можно было, но для этого требовалось подтверждение целевого расходования средств, что делало процесс более сложным", - уточнила эксперт.
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