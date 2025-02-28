https://ria.ru/20250228/london-2002482953.html

СМИ: страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине

СМИ: страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине - РИА Новости, 01.03.2025

СМИ: страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине

Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы оказались очень недовольны тем, что не были приглашены на встречу европейских руководителей по Украине, запланированную на... РИА Новости, 01.03.2025

2025-02-28T23:18:00+03:00

2025-02-28T23:18:00+03:00

2025-03-01T18:25:00+03:00

в мире

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европа

кир стармер

дональд трамп

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы оказались очень недовольны тем, что не были приглашены на встречу европейских руководителей по Украине, запланированную на воскресенье в Лондоне, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на дипломатический источник. "Мы действительно очень недовольны отказом пригласить балтийских лидеров", - цитирует канал источник. Дипломат подтвердил, что до начала саммита британский премьер Кир Стармер проведет с лидерами прибалтийских государств телефонный разговор. При этом источник отметил, что это плохая замена личного участия лидеров. "Все три балтийских государства являются одними из самых больших сторонников Украины по выделенным (на помощь Киеву - ред.) процентам ВВП и средствам... Все решения напрямую влияют на нашу безопасность. Как будто это еще один пакт, чтобы разделить Европу или принять нас как должное. Позор", - добавил источник. По его словам, Франция участвует в организации встречи в Лондоне. На ней будет обсуждаться план создания международных сил, которые могут быть направлены на Украину для поддержания прекращения огня, если удастся добиться соответствующей договоренности. Кроме того, на повестке будет вопрос европейской безопасности на фоне требований американского лидера Дональда Трампа в адрес Европы взять на себя больше ответственности. В воскресенье в Лондоне пройдет очередной саммит по Украине. Как заявил британский премьер Кир Стармер, в нем примут участие 18 европейских лидеров. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250228/vstrecha-2002344848.html

https://ria.ru/20250228/mask-2002356870.html

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в мире, украина, лондон, европа, кир стармер, дональд трамп, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)