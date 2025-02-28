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В Липецке начали установку 28 защитных сооружений для укрытия людей - РИА Новости, 28.02.2025
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Липецкая область
 
12:19 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/lipetsk-2002171046.html
В Липецке начали установку 28 защитных сооружений для укрытия людей
В Липецке начали установку 28 защитных сооружений для укрытия людей - РИА Новости, 28.02.2025
В Липецке начали установку 28 защитных сооружений для укрытия людей
В Липецке приступили к установке защитных сооружений для укрытия людей во время воздушной тревоги, 28 модулей будут установлены около остановок пассажирского... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:19:00+03:00
2025-02-28T12:19:00+03:00
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. В Липецке приступили к установке защитных сооружений для укрытия людей во время воздушной тревоги, 28 модулей будут установлены около остановок пассажирского транспорта, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Глава региона уточнил, что первый защитный модуль уже смонтировали на конечной остановке жилого микрорайона "Елецкий". Второй вскоре появится в этом же районе возле торгового центра. Каждый модуль представляет собой надежно защищенную комнату площадью 8,5 квадратных метра. Артамонов отметил, что всего в Липецке установят 28 защитных сооружений подобного типа. Для этого из муниципального бюджета выделено 10 миллионов рублей. Завершить установку защитных сооружений планируется в апреле. "Мы должны предпринять все возможные превентивные меры безопасности для обеспечения спокойствия наших граждан", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250226/artamonov-2001711816.html
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
В Липецке начали установку 28 защитных сооружений для укрытия людей

Более 25 защитных сооружений для укрытия людей появятся в Липецке

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 фев – РИА Новости. В Липецке приступили к установке защитных сооружений для укрытия людей во время воздушной тревоги, 28 модулей будут установлены около остановок пассажирского транспорта, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона уточнил, что первый защитный модуль уже смонтировали на конечной остановке жилого микрорайона "Елецкий". Второй вскоре появится в этом же районе возле торгового центра.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Артамонов: Липецкая область почти готова к полевым работам
26 февраля, 13:48
Каждый модуль представляет собой надежно защищенную комнату площадью 8,5 квадратных метра. Артамонов отметил, что всего в Липецке установят 28 защитных сооружений подобного типа. Для этого из муниципального бюджета выделено 10 миллионов рублей. Завершить установку защитных сооружений планируется в апреле.
"Мы должны предпринять все возможные превентивные меры безопасности для обеспечения спокойствия наших граждан", – подчеркнул губернатор.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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