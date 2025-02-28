https://ria.ru/20250228/liksutov-2002056860.html
Ликсутов: свыше 40 новых объектов построят в столице по городской программе
Ликсутов: свыше 40 новых объектов построят в столице по городской программе - РИА Новости, 28.02.2025
Ликсутов: свыше 40 новых объектов построят в столице по городской программе
В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в столице планируется ввести в эксплуатацию свыше 40 объектов, где работу рядом с домом смогут... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:13:00+03:00
2025-02-28T09:13:00+03:00
2025-02-28T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в столице планируется ввести в эксплуатацию свыше 40 объектов, где работу рядом с домом смогут найти более 35 тысяч жителей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы привлекаем инвесторов к формированию сбалансированной городской среды и созданию новых рабочих мест в шаговой доступности. Это способствует снижению маятниковой миграции и соответствует концепции 15 минутного города. В 2025 году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда мы планируем ввести в эксплуатацию более 40 объектов, где смогут найти работу свыше 35 тысяч жителей столицы", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, часть объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда возведут в рамках Масштабных инвестиционных проектов.Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, благодаря участию города в текущем году в планах достроить семь объектов промышленного назначения."Производственные комплексы по выпуску строительной продукции появятся в районах Савелки, Покровское-Стрешнево и Внуково. Первый в Москве промышленный технопарк для размещения пищевых производств откроется в Очаково-Матвеевском. Для строительства этих производств в рамках МаИП город на особых условиях предоставил земельные участки общей площадью свыше 24,5 гектара", – добавил Гарбузов.Он подчеркнул, что всего на предприятиях появится свыше 1,3 тысячи рабочих мест.Столица реализует масштабные инвестиционные проекты с 2016 года. Для объектов, направленных на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест, Москва предоставляет земельные участки без проведения торгов.Также в 2025 году по программе стимулирования создания мест приложения труда введут в эксплуатацию Центр инноваций и импортозамещения. Там смогут разместиться компании по разработке и выпуску высокотехнологичной продукции, 11 офисных и бизнес-центров, два логистических парка, четыре торговых центра, а также 16 образовательных объектов и спорткомплекс.Данная программа обеспечивает комплексную и сбалансированную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, где возводит жилые многоквартирные дома. При условии, что дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.За четыре года реализации программа охватила почти все районы Москвы. Правительство столицы заключило более 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают создание новых промышленных предприятий, офисных и торговых центров, учреждений образования, культуры и спорта. Общая площадь объектов, которые построят, превышает шесть миллионов квадратных метров. Здесь смогут работать более 300 тысяч жителей столицы. Всего в развитие города и создание мест приложения труда будет направлено свыше 2,2 триллиона рублей.
https://ria.ru/20250223/liksutov-2001028365.html
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максим ликсутов , поддержка бизнеса , москва, анатолий гарбузов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Поддержка бизнеса , Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин
Ликсутов: свыше 40 новых объектов построят в столице по городской программе
Заммэра Ликсутов: более 40 объектов построят в Москве по городской программе
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в столице планируется ввести в эксплуатацию свыше 40 объектов, где работу рядом с домом смогут найти более 35 тысяч жителей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы привлекаем инвесторов к формированию сбалансированной городской среды и созданию новых рабочих мест в шаговой доступности. Это способствует снижению маятниковой миграции и соответствует концепции 15 минутного города. В 2025 году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда мы планируем ввести в эксплуатацию более 40 объектов, где смогут найти работу свыше 35 тысяч жителей столицы", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, часть объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда возведут в рамках Масштабных инвестиционных проектов.
Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, благодаря участию города в текущем году в планах достроить семь объектов промышленного назначения.
"Производственные комплексы по выпуску строительной продукции появятся в районах Савелки, Покровское-Стрешнево и Внуково. Первый в Москве промышленный технопарк для размещения пищевых производств откроется в Очаково-Матвеевском. Для строительства этих производств в рамках МаИП город на особых условиях предоставил земельные участки общей площадью свыше 24,5 гектара", – добавил Гарбузов.
Он подчеркнул, что всего на предприятиях появится свыше 1,3 тысячи рабочих мест.
Столица реализует масштабные инвестиционные проекты с 2016 года. Для объектов, направленных на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест, Москва предоставляет земельные участки без проведения торгов.
Также в 2025 году по программе стимулирования создания мест приложения труда введут в эксплуатацию Центр инноваций и импортозамещения. Там смогут разместиться компании по разработке и выпуску высокотехнологичной продукции, 11 офисных и бизнес-центров, два логистических парка, четыре торговых центра, а также 16 образовательных объектов и спорткомплекс.
Данная программа обеспечивает комплексную и сбалансированную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, где возводит жилые многоквартирные дома. При условии, что дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.
За четыре года реализации программа охватила почти все районы Москвы. Правительство столицы заключило более 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают создание новых промышленных предприятий, офисных и торговых центров, учреждений образования, культуры и спорта. Общая площадь объектов, которые построят, превышает шесть миллионов квадратных метров. Здесь смогут работать более 300 тысяч жителей столицы. Всего в развитие города и создание мест приложения труда будет направлено свыше 2,2 триллиона рублей.