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"Парящий" над Енисеем. Красноярский Коммунальный Мост

"Парящий" над Енисеем. Красноярский Коммунальный Мост - РИА Новости, 28.02.2025

"Парящий" над Енисеем. Красноярский Коммунальный Мост

На момент постройки красноярский Коммунальный мост стал самым длинным в Азии. За что его включили в справочник ЮНЕСКО "Мостостроение мира", чем уникальна его конструкция и почему внешний облик сооружения относят к позднему сталинскому ампиру.

2025-02-28T18:00:00+03:00

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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

красноярск

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2025

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архитектура, архитекторы, культура, история, красноярск, юнеско, инфографика, президентский фонд культурных инициатив