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"Парящий" над Енисеем. Красноярский Коммунальный Мост
"Парящий" над Енисеем. Красноярский Коммунальный Мост - РИА Новости, 28.02.2025
"Парящий" над Енисеем. Красноярский Коммунальный Мост
На момент постройки красноярский Коммунальный мост стал самым длинным в Азии. За что его включили в справочник ЮНЕСКО "Мостостроение мира", чем уникальна его конструкция и почему внешний облик сооружения относят к позднему сталинскому ампиру.
2025-02-28T18:00:00+03:00
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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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Обогнавшие время, Архитектура, Архитекторы, Культура, история, Красноярск, ЮНЕСКО, Президентский фонд культурных инициатив
"Парящий" над Енисеем. Красноярский Коммунальный Мост
На момент постройки красноярский Коммунальный мост стал самым длинным в Азии. За что его включили в справочник ЮНЕСКО "Мостостроение мира", чем уникальна его конструкция и почему внешний облик сооружения относят к позднему сталинскому ампиру.