https://ria.ru/20250228/kosmetika-2002092142.html

Более 40 процентов импортеров косметики и бытовой химии вышли из тени

Более 40 процентов импортеров косметики и бытовой химии вышли из тени - РИА Новости, 28.02.2025

Более 40 процентов импортеров косметики и бытовой химии вышли из тени

Более 40% импортеров косметики и бытовой химии вышли "из тени" в преддверии старта обязательной маркировки продукции с 1 марта - ранее они были неизвестны... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T04:41:00+03:00

2025-02-28T04:41:00+03:00

2025-02-28T04:41:00+03:00

россия

высшая школа экономики (вшэ)

экономика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 40% импортеров косметики и бытовой химии вышли "из тени" в преддверии старта обязательной маркировки продукции с 1 марта - ранее они были неизвестны государству, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак"). "Еще до старта обязательной маркировки система "Честный знак" выявила 467 импортеров косметики и бытовой химии, о которых ранее не было известно государству. Согласно решению правительства РФ, обязательная маркировка косметики и бытовой химии начнется в России с 1 марта 2025 года. Количество импортеров, досрочно зарегистрировавшихся в системе "Честный знак", на 41% превышает целевой показатель... Если ранее считалось, что на рынке работают 1128 импортеров, то уже сейчас мы видим в системе, что их 1595", - сказали в ЦРПТ. Со времени старта пилотного проекта по маркировке косметики и бытовой химии - 15 января 2024 года - в системе "Честный знак" зарегистрировались более 20 тысяч участников рынка, из них 2363 являются производителями. Компании промаркировали 6,1 миллиона единиц продукции, из которых 854 тысяч – это импортные товары. "Напомним, что введение маркировки на рынке косметики и бытовой химии связано с высоким уровнем нелегального оборота. По оценкам НИУ ВШЭ, доля нелегальной продукции составляет 16% для косметики и 12% для бытовой химии. Согласно расчетам НИФИ Минфина России, маркировка не приведет к удорожанию товаров – ее вклад в рост себестоимости товаров не превышает 1% за шесть лет, что подтверждает как опыт внедрения в 24 товарных группах, так и заявления самих компаний", - добавили в ЦРПТ. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

https://ria.ru/20250212/markirovka-1998742541.html

https://ria.ru/20241011/roskachestvo-1977508326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, высшая школа экономики (вшэ), экономика