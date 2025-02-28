https://ria.ru/20250228/konflikt-2002221266.html

"Не впечатляет". СМИ раскрыли, что грозит ЕС из-за решения США по Украине

"Не впечатляет". СМИ раскрыли, что грозит ЕС из-за решения США по Украине - РИА Новости, 28.02.2025

"Не впечатляет". СМИ раскрыли, что грозит ЕС из-за решения США по Украине

Европа тратила на помощь Украине меньше половины процента ВВП, сообщает Economist со ссылкой на Кильский институт мировой экономики и собственные расчеты. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:33:00+03:00

2025-02-28T14:33:00+03:00

2025-02-28T18:19:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Европа тратила на помощь Украине меньше половины процента ВВП, сообщает Economist со ссылкой на Кильский институт мировой экономики и собственные расчеты."Расходы Европы на поддержку Украины не впечатляют. С января 2022 года ЕС и его государства-члены потратили 113 миллиардов евро на финансовую, военную и гуманитарную помощь, что составляет чуть более 0,2 процента их ВВП в течение каждого из трех лет", — говорится в материале.Как отмечает издание, чтобы Европа могла компенсировать поддержку Америки в случае ее прекращения, расходы придется увеличить вдвое.Американский лидер Дональд Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день сообщил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Советник Трампа Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".Трамп также заявил, что в будущем Европа должна быть ответственной за предоставление Украине военной помощи.

https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html

https://ria.ru/20250228/tramp-2001974548.html

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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз