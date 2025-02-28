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"Не впечатляет". СМИ раскрыли, что грозит ЕС из-за решения США по Украине - РИА Новости, 28.02.2025
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14:33 28.02.2025 (обновлено: 18:19 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/konflikt-2002221266.html
"Не впечатляет". СМИ раскрыли, что грозит ЕС из-за решения США по Украине
"Не впечатляет". СМИ раскрыли, что грозит ЕС из-за решения США по Украине - РИА Новости, 28.02.2025
"Не впечатляет". СМИ раскрыли, что грозит ЕС из-за решения США по Украине
Европа тратила на помощь Украине меньше половины процента ВВП, сообщает Economist со ссылкой на Кильский институт мировой экономики и собственные расчеты. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:33:00+03:00
2025-02-28T18:19:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Европа тратила на помощь Украине меньше половины процента ВВП, сообщает Economist со ссылкой на Кильский институт мировой экономики и собственные расчеты."Расходы Европы на поддержку Украины не впечатляют. С января 2022 года ЕС и его государства-члены потратили 113 миллиардов евро на финансовую, военную и гуманитарную помощь, что составляет чуть более 0,2 процента их ВВП в течение каждого из трех лет", — говорится в материале.Как отмечает издание, чтобы Европа могла компенсировать поддержку Америки в случае ее прекращения, расходы придется увеличить вдвое.Американский лидер Дональд Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день сообщил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Советник Трампа Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".Трамп также заявил, что в будущем Европа должна быть ответственной за предоставление Украине военной помощи.
https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
"Не впечатляет". СМИ раскрыли, что грозит ЕС из-за решения США по Украине

Economist: Европе придется удвоить поддержку ВСУ, чтобы компенсировать часть США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Европа тратила на помощь Украине меньше половины процента ВВП, сообщает Economist со ссылкой на Кильский институт мировой экономики и собственные расчеты.
"Расходы Европы на поддержку Украины не впечатляют. С января 2022 года ЕС и его государства-члены потратили 113 миллиардов евро на финансовую, военную и гуманитарную помощь, что составляет чуть более 0,2 процента их ВВП в течение каждого из трех лет", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Трамп забирает Украину себе
18 февраля, 08:00
Как отмечает издание, чтобы Европа могла компенсировать поддержку Америки в случае ее прекращения, расходы придется увеличить вдвое.
Американский лидер Дональд Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день сообщил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник Трампа Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
Трамп также заявил, что в будущем Европа должна быть ответственной за предоставление Украине военной помощи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп заставит расплачиваться за американскую помощь всех
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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