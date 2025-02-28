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Союз кинематографистов России

Союз кинематографистов России - РИА Новости, 28.02.2025

Союз кинематографистов России

Союз кинематографистов Российской Федерации – общероссийская общественная организация, объединяющая около пяти тысяч кинематографистов. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T01:18:00+03:00

2025-02-28T01:18:00+03:00

2025-02-28T01:18:00+03:00

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Союз кинематографистов Российской Федерации – общероссийская общественная организация, объединяющая около пяти тысяч кинематографистов.Решение о создании Союза кинематографистов России было принято на учредительном съезде 28 февраля 1990 года.Его устав принят на пленуме Союза кинематографистов России 30 ноября 1991 года. Предшественником СК России был Союз кинематографистов СССР, образованный в 1957 году. Содружество российских кинематографистов унаследовало многие его основополагающие организационно-уставные формы и весь свой кадровый состав.Одним из ключевых направлений деятельности Союза кинематографистов РФ является работа с государством и обществом по развитию отечественной кинематографии, подготовка предложений по механизмам и мерам ее регулирования и поддержки. Стратегическое значение имеет участие Союза в разработке государственной культурной политики и повышении роли отечественного кино в формировании личности и укреплении единства российского общества. Согласно уставу СК России, Союз кинематографистов является основанным на индивидуальном членстве, добровольным самоуправляемым общественным объединением, созданным по инициативе граждан для защиты общих интересов профессиональных деятелей кинематографии.Членами Союза кинематографистов России могут быть достигшие 18-летнего возраста граждане РФ, внесшие вклад в развитие российской кинематографии – кинематографисты творческих и других кинематографических профессий, работающих в аудиовизуальной сфере. Членами Союза могут быть также иностранные граждане, внесшие значительный творческий вклад в развитие российской кинематографии.Кинематографисты, являющиеся членами Союза, объединены в 13 профессиональных гильдий: кинодраматургов, режиссеров, кинооператоров, художников, композиторов, звукорежиссеров, актеров, продюсеров и организаторов кинопроцесса, киноведов и кинокритиков, редакторов кино, кинотехников, гримеров, каскадеров.Союз кинематографистов осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов РФ через свои региональные подразделения – организации, отделения и представительства. В его состав входят 70 региональных подразделений. Наиболее крупными из них являются Московская, Санкт-Петербургская и Свердловская организации.Все члены Союза кинематографистов России имеют равные права и несут равные обязанности независимо от званий, должностей и стажа пребывания в организации.Высшим руководящим органом Союза кинематографистов является съезд, который созывается не реже одного раза в четыре года. К исключительной компетенции съезда относится решение вопросов реорганизации Союза, определение приоритетных направлений деятельности, а также избрание из числа членов СК России председателя.Всего за время существования Союза состоялось 11 съездов, последний из них был проведен 13 декабря 2021 года.Председатель Союза кинематографистов России является единоличным исполнительным органом Союза кинематографистов России и избирается сроком на четыре года, он может быть избран на новый срок неограниченное число раз.Первым председателем СК России в 1990 году стал режиссер и сценарист Игорь Масленников. В 1994 году Союз кинематографистов возглавил режиссер Сергей Соловьев. С 1997 года Союз возглавляет актер и режиссер Никита Михалков. В 2021 году он был в очередной раз переизбран на этот пост.Права юридического лица от имени Союза осуществляет правление – постоянно действующий руководящий коллегиальный орган.Секретариат обеспечивает работу органов Союза.При Союзе кинематографистов ведут свою деятельность Попечительский совет и Совет старейшин, которые не являются органами союза.Попечительский совет представляет интересы Союза и формируется из его членов, делегированных правлением представителей органов государственной власти, спонсоров и меценатов, участвующих в развитии кинематографа и осуществлении программ Союза кинематографистов России.Совет старейшин Союза кинематографистов создан с целью преемственности лучших традиций, передачи опыта в творческой, научной и учебно-методической работе, разрешения спорных вопросов между членами и отделениями в структуре Союза.Состав Совета старейшин утверждается секретариатом по представлению председателя Совета.В 2014 году Союзом кинематографистов была утверждена Этическая хартия, призванная содействовать устойчивому созидательному развитию отечественного кинематографа, а также созданию подлинно художественных произведений игрового, документального и анимационного кино. Согласно уставу, источниками формирования бюджета Союза кинематографистов России являются вступительные, членские, добровольные взносы и пожертвования; поступления от проводимых мероприятий; доходы от предпринимательской и внешнеэкономической деятельности; доходы от гражданско-правовых сделок; средства органов государственной власти, направленные на развитие Союза кинематографистов России, гранты и пожертвования от меценатов и спонсоров; иные поступления.В уставе отмечается, что Союз кинематографистов России может иметь в собственности имущество, необходимое для материального обеспечения его деятельности, – земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции и др. При этом собственность Союза не подлежит перераспределению между его структурными подразделениями и членами и является единой и неделимой. Собственником имущества структурных подразделений является Союз кинематографистов России в целом.Для выделения лиц, имеющих заслуги перед Союзом кинематографистов России, а также признания их заслуг, внесших существенный вклад в развитие кинематографа, такие лица могут быть представлены к званию "Почетный член общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации".Союз кинематографистов России отмечен благодарностью президента РФ (1995).Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, союз кинематографистов рф