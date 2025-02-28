Правовед назвал единственный способ отнять у Панамы контроль над каналом
Правовед Пинеда: контроль над каналом отнять у Панамы можно только военной силой
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа. Архивное фото
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ПАНАМА, 28 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты не обладают никакой правовой возможностью вернуть себе управление Панамским каналом, единственный способ - это применение военной силы, которое станет вызовом для всех государств, ратифицировавших договор о нейтралитете, включая РФ, рассказал в интервью РИА Новости профессор права Панамского университета Мигель Эдмундо Дельгадо Пинеда.
Президент США Дональд Трамп ранее в феврале заявил, что США продолжают рассматривать возможность приобретения Гренландии и должны вернуть себе контроль над Панамским каналом.
"Для этого нет никакого юридического или правового обоснования. Единственный способ - применение военной силы, что абсолютно запрещено международным правом. И я убежден, что мы живем уже в совершенно иную эпоху, эпоху солидарности между народами, многополярности", - заявил Дельгадо.
По словам собеседника агентства, такие объединения, как БРИКС, "Большая двадцатка", а также государства Глобального Юга демонстрируют изменения в мировой системе. Тем не менее часть элит США хотела бы вернуть утраченные позиции и "продолжает цепляться за колониальное прошлое".
"Если такая попытка произойдет, это будет не только агрессия против Панамы, но и вызов для всех стран, подписавших договор о нейтралитете, включая такую дружественную нам державу, как Россия. Это будет угрожать международной стабильности и миру. Серия договоров, с самого начала и до договора 1977 года, не предусматривает никакой формы их отзыва", - указал правовед.
Угроза силового решения, по мнению профессора, является "очень отдаленным сценарием", поскольку Панамский канал и его нейтралитет представляют интерес не только для Панамы.
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"Кажется важным, что это интервью опубликуют в России, чтобы россияне понимали, что канал так же нейтрален для них и для жителей Европы. Вот уже несколько лет идет конфликт между Россией и Украиной, а канал, как всегда, продолжает демонстрировать свой нейтралитет, предоставляя возможность использования всем странам, которые того желают", - отметил Дельгадо.
В качестве исторического примера нейтралитета панамский юрист привел эпизод Второй мировой войны, когда блокаду Северного моря советские подлодки прорвали, пройдя через Тихий океан, Панамский канал и Атлантику.