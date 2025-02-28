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Правовед назвал единственный способ отнять у Панамы контроль над каналом - РИА Новости, 28.02.2025
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05:00 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/kanal-2002093172.html
Правовед назвал единственный способ отнять у Панамы контроль над каналом
Правовед назвал единственный способ отнять у Панамы контроль над каналом - РИА Новости, 28.02.2025
Правовед назвал единственный способ отнять у Панамы контроль над каналом
Соединенные Штаты не обладают никакой правовой возможностью вернуть себе управление Панамским каналом, единственный способ - это применение военной силы,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:00:00+03:00
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ПАНАМА, 28 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты не обладают никакой правовой возможностью вернуть себе управление Панамским каналом, единственный способ - это применение военной силы, которое станет вызовом для всех государств, ратифицировавших договор о нейтралитете, включая РФ, рассказал в интервью РИА Новости профессор права Панамского университета Мигель Эдмундо Дельгадо Пинеда. Президент США Дональд Трамп ранее в феврале заявил, что США продолжают рассматривать возможность приобретения Гренландии и должны вернуть себе контроль над Панамским каналом. "Для этого нет никакого юридического или правового обоснования. Единственный способ - применение военной силы, что абсолютно запрещено международным правом. И я убежден, что мы живем уже в совершенно иную эпоху, эпоху солидарности между народами, многополярности", - заявил Дельгадо. По словам собеседника агентства, такие объединения, как БРИКС, "Большая двадцатка", а также государства Глобального Юга демонстрируют изменения в мировой системе. Тем не менее часть элит США хотела бы вернуть утраченные позиции и "продолжает цепляться за колониальное прошлое". "Если такая попытка произойдет, это будет не только агрессия против Панамы, но и вызов для всех стран, подписавших договор о нейтралитете, включая такую дружественную нам державу, как Россия. Это будет угрожать международной стабильности и миру. Серия договоров, с самого начала и до договора 1977 года, не предусматривает никакой формы их отзыва", - указал правовед. США, как указал Дельгадо, прямо сейчас нарушают международные соглашения - имея договор о свободной торговле с Канадой и Мексикой, вводят односторонние пошлины, игнорируя обязательства, взятые на себя в рамках этих договоров. Угроза силового решения, по мнению профессора, является "очень отдаленным сценарием", поскольку Панамский канал и его нейтралитет представляют интерес не только для Панамы. "Кажется важным, что это интервью опубликуют в России, чтобы россияне понимали, что канал так же нейтрален для них и для жителей Европы. Вот уже несколько лет идет конфликт между Россией и Украиной, а канал, как всегда, продолжает демонстрировать свой нейтралитет, предоставляя возможность использования всем странам, которые того желают", - отметил Дельгадо. В качестве исторического примера нейтралитета панамский юрист привел эпизод Второй мировой войны, когда блокаду Северного моря советские подлодки прорвали, пройдя через Тихий океан, Панамский канал и Атлантику.
https://ria.ru/20250107/tramp-1992763935.html
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в мире, россия, сша, панамский канал, дональд трамп, брикс, большая двадцатка, панама
В мире, Россия, США, Панамский канал, Дональд Трамп, БРИКС, Большая двадцатка, Панама
Правовед назвал единственный способ отнять у Панамы контроль над каналом

Правовед Пинеда: контроль над каналом отнять у Панамы можно только военной силой

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПанамский канал в окрестностях города Гамбоа
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Панамский канал в окрестностях города Гамбоа. Архивное фото
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ПАНАМА, 28 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты не обладают никакой правовой возможностью вернуть себе управление Панамским каналом, единственный способ - это применение военной силы, которое станет вызовом для всех государств, ратифицировавших договор о нейтралитете, включая РФ, рассказал в интервью РИА Новости профессор права Панамского университета Мигель Эдмундо Дельгадо Пинеда.
Президент США Дональд Трамп ранее в феврале заявил, что США продолжают рассматривать возможность приобретения Гренландии и должны вернуть себе контроль над Панамским каналом.
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"Для этого нет никакого юридического или правового обоснования. Единственный способ - применение военной силы, что абсолютно запрещено международным правом. И я убежден, что мы живем уже в совершенно иную эпоху, эпоху солидарности между народами, многополярности", - заявил Дельгадо.
По словам собеседника агентства, такие объединения, как БРИКС, "Большая двадцатка", а также государства Глобального Юга демонстрируют изменения в мировой системе. Тем не менее часть элит США хотела бы вернуть утраченные позиции и "продолжает цепляться за колониальное прошлое".
"Если такая попытка произойдет, это будет не только агрессия против Панамы, но и вызов для всех стран, подписавших договор о нейтралитете, включая такую дружественную нам державу, как Россия. Это будет угрожать международной стабильности и миру. Серия договоров, с самого начала и до договора 1977 года, не предусматривает никакой формы их отзыва", - указал правовед.
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США, как указал Дельгадо, прямо сейчас нарушают международные соглашения - имея договор о свободной торговле с Канадой и Мексикой, вводят односторонние пошлины, игнорируя обязательства, взятые на себя в рамках этих договоров.
Угроза силового решения, по мнению профессора, является "очень отдаленным сценарием", поскольку Панамский канал и его нейтралитет представляют интерес не только для Панамы.
«
"Кажется важным, что это интервью опубликуют в России, чтобы россияне понимали, что канал так же нейтрален для них и для жителей Европы. Вот уже несколько лет идет конфликт между Россией и Украиной, а канал, как всегда, продолжает демонстрировать свой нейтралитет, предоставляя возможность использования всем странам, которые того желают", - отметил Дельгадо.
В качестве исторического примера нейтралитета панамский юрист привел эпизод Второй мировой войны, когда блокаду Северного моря советские подлодки прорвали, пройдя через Тихий океан, Панамский канал и Атлантику.
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В миреРоссияСШАПанамский каналДональд ТрампБРИКСБольшая двадцаткаПанама
 
 
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