https://ria.ru/20250228/kanal-2002093172.html

Правовед назвал единственный способ отнять у Панамы контроль над каналом

Правовед назвал единственный способ отнять у Панамы контроль над каналом - РИА Новости, 28.02.2025

Правовед назвал единственный способ отнять у Панамы контроль над каналом

Соединенные Штаты не обладают никакой правовой возможностью вернуть себе управление Панамским каналом, единственный способ - это применение военной силы,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:00:00+03:00

2025-02-28T05:00:00+03:00

2025-02-28T05:00:00+03:00

в мире

россия

сша

панамский канал

дональд трамп

брикс

большая двадцатка

панама

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149224/85/1492248592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_799978342520980ef7a725413b67fa94.jpg

ПАНАМА, 28 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты не обладают никакой правовой возможностью вернуть себе управление Панамским каналом, единственный способ - это применение военной силы, которое станет вызовом для всех государств, ратифицировавших договор о нейтралитете, включая РФ, рассказал в интервью РИА Новости профессор права Панамского университета Мигель Эдмундо Дельгадо Пинеда. Президент США Дональд Трамп ранее в феврале заявил, что США продолжают рассматривать возможность приобретения Гренландии и должны вернуть себе контроль над Панамским каналом. "Для этого нет никакого юридического или правового обоснования. Единственный способ - применение военной силы, что абсолютно запрещено международным правом. И я убежден, что мы живем уже в совершенно иную эпоху, эпоху солидарности между народами, многополярности", - заявил Дельгадо. По словам собеседника агентства, такие объединения, как БРИКС, "Большая двадцатка", а также государства Глобального Юга демонстрируют изменения в мировой системе. Тем не менее часть элит США хотела бы вернуть утраченные позиции и "продолжает цепляться за колониальное прошлое". "Если такая попытка произойдет, это будет не только агрессия против Панамы, но и вызов для всех стран, подписавших договор о нейтралитете, включая такую дружественную нам державу, как Россия. Это будет угрожать международной стабильности и миру. Серия договоров, с самого начала и до договора 1977 года, не предусматривает никакой формы их отзыва", - указал правовед. США, как указал Дельгадо, прямо сейчас нарушают международные соглашения - имея договор о свободной торговле с Канадой и Мексикой, вводят односторонние пошлины, игнорируя обязательства, взятые на себя в рамках этих договоров. Угроза силового решения, по мнению профессора, является "очень отдаленным сценарием", поскольку Панамский канал и его нейтралитет представляют интерес не только для Панамы. "Кажется важным, что это интервью опубликуют в России, чтобы россияне понимали, что канал так же нейтрален для них и для жителей Европы. Вот уже несколько лет идет конфликт между Россией и Украиной, а канал, как всегда, продолжает демонстрировать свой нейтралитет, предоставляя возможность использования всем странам, которые того желают", - отметил Дельгадо. В качестве исторического примера нейтралитета панамский юрист привел эпизод Второй мировой войны, когда блокаду Северного моря советские подлодки прорвали, пройдя через Тихий океан, Панамский канал и Атлантику.

https://ria.ru/20250107/tramp-1992763935.html

https://ria.ru/20250108/makgregor-1992859491.html

https://ria.ru/20250226/panama-2001618360.html

россия

сша

панамский канал

панама

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, панамский канал, дональд трамп, брикс, большая двадцатка, панама