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Юрист рассказал о новых правилах скупки драгоценных монет - РИА Новости, 28.02.2025
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05:25 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/jurist-2002095332.html
Юрист рассказал о новых правилах скупки драгоценных монет
Юрист рассказал о новых правилах скупки драгоценных монет - РИА Новости, 28.02.2025
Юрист рассказал о новых правилах скупки драгоценных монет
Граждане РФ с марта будут платить штрафы за приобретение без лицензии у физических лиц монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:25:00+03:00
2025-02-28T05:25:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Граждане РФ с марта будут платить штрафы за приобретение без лицензии у физических лиц монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Согласно поправкам в постановление правительства РФ, регулирующих правила скупки у физических лиц ювелирных изделий, граждане могут с соответствующими лицензиями легально и по рыночной цене скупать и реализовывать монеты из драгоценных металлов. "Однако при этом с марта 2025 года деятельность по приобретению у физических лиц монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, без лицензии будет являться нарушением требований законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. В случае осуществления предпринимательской деятельности без лицензии такое лицо может быть привлечено к административной ответственности", - предупредил Хаминский. Юрист также объяснил, в каком размере граждане будут платить штрафы за нарушение правил скупки драгоценных монет. "Так, за покупку у физических лиц монет из драгоценных металлов без лицензии установлена административная ответственность для граждан – в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей", - пояснил Хаминский. Юрист добавил, что монеты из драгоценных металлов, приобретенные с нарушением законодательства, могут конфисковать.
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россия, москва, московская область (подмосковье), общество
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Юрист рассказал о новых правилах скупки драгоценных монет

Юрист Хаминский: россияне будут платить штрафы за покупку монет без лицензии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСеребряные монеты в Международном музее нумизматики
Серебряные монеты в Международном музее нумизматики - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Серебряные монеты в Международном музее нумизматики. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Граждане РФ с марта будут платить штрафы за приобретение без лицензии у физических лиц монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Согласно поправкам в постановление правительства РФ, регулирующих правила скупки у физических лиц ювелирных изделий, граждане могут с соответствующими лицензиями легально и по рыночной цене скупать и реализовывать монеты из драгоценных металлов.
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"Однако при этом с марта 2025 года деятельность по приобретению у физических лиц монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, без лицензии будет являться нарушением требований законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. В случае осуществления предпринимательской деятельности без лицензии такое лицо может быть привлечено к административной ответственности", - предупредил Хаминский.
Юрист также объяснил, в каком размере граждане будут платить штрафы за нарушение правил скупки драгоценных монет.
"Так, за покупку у физических лиц монет из драгоценных металлов без лицензии установлена административная ответственность для граждан – в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей", - пояснил Хаминский.
Юрист добавил, что монеты из драгоценных металлов, приобретенные с нарушением законодательства, могут конфисковать.
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