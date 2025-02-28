https://ria.ru/20250228/jurist-2002095332.html

Юрист рассказал о новых правилах скупки драгоценных монет

Юрист рассказал о новых правилах скупки драгоценных монет - РИА Новости, 28.02.2025

Юрист рассказал о новых правилах скупки драгоценных монет

Граждане РФ с марта будут платить штрафы за приобретение без лицензии у физических лиц монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:25:00+03:00

2025-02-28T05:25:00+03:00

2025-02-28T05:25:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Граждане РФ с марта будут платить штрафы за приобретение без лицензии у физических лиц монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Согласно поправкам в постановление правительства РФ, регулирующих правила скупки у физических лиц ювелирных изделий, граждане могут с соответствующими лицензиями легально и по рыночной цене скупать и реализовывать монеты из драгоценных металлов. "Однако при этом с марта 2025 года деятельность по приобретению у физических лиц монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, без лицензии будет являться нарушением требований законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. В случае осуществления предпринимательской деятельности без лицензии такое лицо может быть привлечено к административной ответственности", - предупредил Хаминский. Юрист также объяснил, в каком размере граждане будут платить штрафы за нарушение правил скупки драгоценных монет. "Так, за покупку у физических лиц монет из драгоценных металлов без лицензии установлена административная ответственность для граждан – в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей", - пояснил Хаминский. Юрист добавил, что монеты из драгоценных металлов, приобретенные с нарушением законодательства, могут конфисковать.

https://ria.ru/20200904/nagrady-1576727568.html

https://ria.ru/20200322/1568970532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, московская область (подмосковье), общество