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На нефтепроводе в Якутии не выявили утечки
На нефтепроводе в Якутии не выявили утечки - РИА Новости, 28.02.2025
На нефтепроводе в Якутии не выявили утечки
Проверка не выявила утечки нефти на месте предполагаемого прорыва нефтепровода в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧC России по региону. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:00:00+03:00
2025-02-28T17:00:00+03:00
2025-02-28T17:00:00+03:00
происшествия
россия
мирнинский район
евгений перфильев
иркутская нефтяная компания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 28 фев - РИА Новости. Проверка не выявила утечки нефти на месте предполагаемого прорыва нефтепровода в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧC России по региону. Ранее в этот день поступило сообщение о прорыве нефтепровода в Мирнинском районе, экологи республиканского министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства выехали на предположительное место прорыва. Ситуацию взял на контроль региональный министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгений Перфильев. "Проведена проверка информации о возможном прорыве нефтепровода в Мирнинском районе, предположительно, на объездной дороге к руднику "Интернациональный". Оперативной группой Мирнинского пожарно-спасательного отряда совместно с полицией, прокурором, администрации района и города, представителями Иркутской нефтяной компании проведено обследование территории. По результатам проверки утечки в сетях недропользователей не обнаружено", - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ. Помимо этого, отметили в ведомстве, организовано взаимодействие с дежурным магистрального нефтепровода "Востокнефтепровод", информация также не подтвердилась.
https://ria.ru/20250209/tanker-1998258084.html
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происшествия, россия, мирнинский район, евгений перфильев, иркутская нефтяная компания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Мирнинский район, Евгений Перфильев, Иркутская нефтяная компания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На нефтепроводе в Якутии не выявили утечки
МЧС: проверка не выявила утечки на нефтепроводе в Якутии