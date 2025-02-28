Рейтинг@Mail.ru
На нефтепроводе в Якутии не выявили утечки - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/jakutija-2002263512.html
На нефтепроводе в Якутии не выявили утечки
На нефтепроводе в Якутии не выявили утечки - РИА Новости, 28.02.2025
На нефтепроводе в Якутии не выявили утечки
Проверка не выявила утечки нефти на месте предполагаемого прорыва нефтепровода в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧC России по региону. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:00:00+03:00
2025-02-28T17:00:00+03:00
происшествия
россия
мирнинский район
евгений перфильев
иркутская нефтяная компания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002222093_0:0:1228:690_1920x0_80_0_0_9e7eb29d19a3d8f17200d7e0a9d27234.jpg
ЯКУТСК, 28 фев - РИА Новости. Проверка не выявила утечки нефти на месте предполагаемого прорыва нефтепровода в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧC России по региону. Ранее в этот день поступило сообщение о прорыве нефтепровода в Мирнинском районе, экологи республиканского министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства выехали на предположительное место прорыва. Ситуацию взял на контроль региональный министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгений Перфильев. "Проведена проверка информации о возможном прорыве нефтепровода в Мирнинском районе, предположительно, на объездной дороге к руднику "Интернациональный". Оперативной группой Мирнинского пожарно-спасательного отряда совместно с полицией, прокурором, администрации района и города, представителями Иркутской нефтяной компании проведено обследование территории. По результатам проверки утечки в сетях недропользователей не обнаружено", - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ. Помимо этого, отметили в ведомстве, организовано взаимодействие с дежурным магистрального нефтепровода "Востокнефтепровод", информация также не подтвердилась.
https://ria.ru/20250209/tanker-1998258084.html
россия
мирнинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002222093_0:0:920:690_1920x0_80_0_0_8eeaab0d740fc3295b7e634e9ef7f79f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мирнинский район, евгений перфильев, иркутская нефтяная компания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Мирнинский район, Евгений Перфильев, Иркутская нефтяная компания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На нефтепроводе в Якутии не выявили утечки

МЧС: проверка не выявила утечки на нефтепроводе в Якутии

© Фото : Администрация Главы РС и Правительства РСПредположительное место прорыва нефтепровода в Якутии
Предположительное место прорыва нефтепровода в Якутии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Администрация Главы РС и Правительства РС
Предположительное место прорыва нефтепровода в Якутии
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 28 фев - РИА Новости. Проверка не выявила утечки нефти на месте предполагаемого прорыва нефтепровода в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧC России по региону.
Ранее в этот день поступило сообщение о прорыве нефтепровода в Мирнинском районе, экологи республиканского министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства выехали на предположительное место прорыва. Ситуацию взял на контроль региональный министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгений Перфильев.
"Проведена проверка информации о возможном прорыве нефтепровода в Мирнинском районе, предположительно, на объездной дороге к руднику "Интернациональный". Оперативной группой Мирнинского пожарно-спасательного отряда совместно с полицией, прокурором, администрации района и города, представителями Иркутской нефтяной компании проведено обследование территории. По результатам проверки утечки в сетях недропользователей не обнаружено", - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
Помимо этого, отметили в ведомстве, организовано взаимодействие с дежурным магистрального нефтепровода "Востокнефтепровод", информация также не подтвердилась.
Танкер Коала, на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
На танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент
9 февраля, 14:11
 
ПроисшествияРоссияМирнинский районЕвгений ПерфильевИркутская нефтяная компанияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала