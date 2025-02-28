Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ не воспринимал ХАМАС как серьезную угрозу, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/izrail-2002081451.html
ЦАХАЛ не воспринимал ХАМАС как серьезную угрозу, пишут СМИ
ЦАХАЛ не воспринимал ХАМАС как серьезную угрозу, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2025
ЦАХАЛ не воспринимал ХАМАС как серьезную угрозу, пишут СМИ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) годами не воспринимала угрозу со стороны палестинского движения ХАМАС должным образом, что привело к событиям 7 октября 2023 года, РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T01:03:00+03:00
2025-02-28T01:03:00+03:00
в мире
израиль
западный берег реки иордан
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82e6bcf1e6686829188d50a2a31cb62e.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) годами не воспринимала угрозу со стороны палестинского движения ХАМАС должным образом, что привело к событиям 7 октября 2023 года, сообщил в четверг 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на официальный отчёт армии о расследовании причин провала в сфере безопасности в октябре 2023 года. "В течение многих лет ЦАХАЛ и силы безопасности разрабатывали концепцию, основанную на ошибочных предположениях, что позволило организации ХАМАС постепенно создать систему, позволившую провести внезапную атаку", - говорится в сообщении. Расследование ЦАХАЛ показывает, что брешь в сфере безопасности образовалась задолго до 7 октября 2023 года, а именно еще в 2014 году, когда Израиль в рамках операции "Нерушимая скала" нанёс массированные удары по сектору Газа, чтобы уничтожить военное руководство ХАМАС. Израиль воспринимал движение как разрозненную структуру, у которой нет общего управленческого аппарата, однако после этой операции ХАМАС решило стать более организованным, сформировав вертикаль власти. Кроме того, израильская армия не придала особого значения плану "Иерхонскся стена", по которому боевики собирались прорвать оборону у границы сектора Газа и напасть на еврейское государство. Руководство ЦАХАЛ посчитало эту операцию "планом на будущее", не представляющим особой угрозы. В армейском отчёте говорится, что Израиль был уверен в том, что контролирует ситуацию в Газе. Также военные рассчитывали, что прочная стена, которая отделяет еврейское государство от сектора будет способна защитить от атак радикалов, поэтому было принято решение перебросить часть войск на Западный берег реки Иордан и уделять больше внимания борьбе с террором именно в том регионе. Как отмечает телеканал, ХАМАС создал впечатление, что готов к мирному сосуществованию, практически прекратив обстрелы и теракты. Однако, согласно отчёту, именно в это время движение активно вербовало и обучало ещё больше радикалов, готовясь к внезапному нападению. Операция "Нерушимая скала" состоялась летом 2014 года, это была ответная реакция израильских войск на массированный обстрел радикалов из сектора Газа по южным районам Израиля. Силы ЦАХАЛ рассчитывали уничтожить военную инфраструктуру движения ХАМАС и его союзников.
https://ria.ru/20250227/khamas-2002074013.html
https://ria.ru/20250223/khamas-2001097822.html
израиль
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08fc1bf370cd64334e98286615a58ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, западный берег реки иордан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ЦАХАЛ не воспринимал ХАМАС как серьезную угрозу, пишут СМИ

ЦАХАЛ не воспринимал ХАМАС как угрозу, допустив события 7 октября 2023 года

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) годами не воспринимала угрозу со стороны палестинского движения ХАМАС должным образом, что привело к событиям 7 октября 2023 года, сообщил в четверг 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на официальный отчёт армии о расследовании причин провала в сфере безопасности в октябре 2023 года.
"В течение многих лет ЦАХАЛ и силы безопасности разрабатывали концепцию, основанную на ошибочных предположениях, что позволило организации ХАМАС постепенно создать систему, позволившую провести внезапную атаку", - говорится в сообщении.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Армия Израиля обнародовала итоги расследования вторжения ХАМАС
Вчера, 23:25
Расследование ЦАХАЛ показывает, что брешь в сфере безопасности образовалась задолго до 7 октября 2023 года, а именно еще в 2014 году, когда Израиль в рамках операции "Нерушимая скала" нанёс массированные удары по сектору Газа, чтобы уничтожить военное руководство ХАМАС. Израиль воспринимал движение как разрозненную структуру, у которой нет общего управленческого аппарата, однако после этой операции ХАМАС решило стать более организованным, сформировав вертикаль власти.
Кроме того, израильская армия не придала особого значения плану "Иерхонскся стена", по которому боевики собирались прорвать оборону у границы сектора Газа и напасть на еврейское государство. Руководство ЦАХАЛ посчитало эту операцию "планом на будущее", не представляющим особой угрозы.
В армейском отчёте говорится, что Израиль был уверен в том, что контролирует ситуацию в Газе. Также военные рассчитывали, что прочная стена, которая отделяет еврейское государство от сектора будет способна защитить от атак радикалов, поэтому было принято решение перебросить часть войск на Западный берег реки Иордан и уделять больше внимания борьбе с террором именно в том регионе.
Как отмечает телеканал, ХАМАС создал впечатление, что готов к мирному сосуществованию, практически прекратив обстрелы и теракты. Однако, согласно отчёту, именно в это время движение активно вербовало и обучало ещё больше радикалов, готовясь к внезапному нападению.
Операция "Нерушимая скала" состоялась летом 2014 года, это была ответная реакция израильских войск на массированный обстрел радикалов из сектора Газа по южным районам Израиля. Силы ЦАХАЛ рассчитывали уничтожить военную инфраструктуру движения ХАМАС и его союзников.
Освобождение троих израильских заложников из сектора Газа. 22 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
ХАМАС призвало посредников к давлению на Израиль
23 февраля, 11:02
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала