https://ria.ru/20250228/izrail-2002081451.html

ЦАХАЛ не воспринимал ХАМАС как серьезную угрозу, пишут СМИ

ЦАХАЛ не воспринимал ХАМАС как серьезную угрозу, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2025

ЦАХАЛ не воспринимал ХАМАС как серьезную угрозу, пишут СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) годами не воспринимала угрозу со стороны палестинского движения ХАМАС должным образом, что привело к событиям 7 октября 2023 года, РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T01:03:00+03:00

2025-02-28T01:03:00+03:00

2025-02-28T01:03:00+03:00

в мире

израиль

западный берег реки иордан

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82e6bcf1e6686829188d50a2a31cb62e.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) годами не воспринимала угрозу со стороны палестинского движения ХАМАС должным образом, что привело к событиям 7 октября 2023 года, сообщил в четверг 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на официальный отчёт армии о расследовании причин провала в сфере безопасности в октябре 2023 года. "В течение многих лет ЦАХАЛ и силы безопасности разрабатывали концепцию, основанную на ошибочных предположениях, что позволило организации ХАМАС постепенно создать систему, позволившую провести внезапную атаку", - говорится в сообщении. Расследование ЦАХАЛ показывает, что брешь в сфере безопасности образовалась задолго до 7 октября 2023 года, а именно еще в 2014 году, когда Израиль в рамках операции "Нерушимая скала" нанёс массированные удары по сектору Газа, чтобы уничтожить военное руководство ХАМАС. Израиль воспринимал движение как разрозненную структуру, у которой нет общего управленческого аппарата, однако после этой операции ХАМАС решило стать более организованным, сформировав вертикаль власти. Кроме того, израильская армия не придала особого значения плану "Иерхонскся стена", по которому боевики собирались прорвать оборону у границы сектора Газа и напасть на еврейское государство. Руководство ЦАХАЛ посчитало эту операцию "планом на будущее", не представляющим особой угрозы. В армейском отчёте говорится, что Израиль был уверен в том, что контролирует ситуацию в Газе. Также военные рассчитывали, что прочная стена, которая отделяет еврейское государство от сектора будет способна защитить от атак радикалов, поэтому было принято решение перебросить часть войск на Западный берег реки Иордан и уделять больше внимания борьбе с террором именно в том регионе. Как отмечает телеканал, ХАМАС создал впечатление, что готов к мирному сосуществованию, практически прекратив обстрелы и теракты. Однако, согласно отчёту, именно в это время движение активно вербовало и обучало ещё больше радикалов, готовясь к внезапному нападению. Операция "Нерушимая скала" состоялась летом 2014 года, это была ответная реакция израильских войск на массированный обстрел радикалов из сектора Газа по южным районам Израиля. Силы ЦАХАЛ рассчитывали уничтожить военную инфраструктуру движения ХАМАС и его союзников.

https://ria.ru/20250227/khamas-2002074013.html

https://ria.ru/20250223/khamas-2001097822.html

израиль

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, западный берег реки иордан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году