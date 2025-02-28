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Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой техники - РИА Новости, 28.02.2025
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01:32 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/iran-2002083056.html
Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой техники
Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой техники - РИА Новости, 28.02.2025
Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой техники
Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой, средней и сверхтяжелой техники на церемонии в присутствии высшего командования армии, передает агентство... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T01:32:00+03:00
2025-02-28T01:32:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой, средней и сверхтяжелой техники на церемонии в присутствии высшего командования армии, передает агентство Mehr. "В четверг, 27 февраля 2025 года, на церемонии, которая прошла в присутствии заместителя координатора армии контр-адмирала Хабиболлы Сайяри, командующего сухопутными войсками армии Ирана, бригадного генерала Каюмарса Хейдари и заместителя командующего сухопутными силами ВС Ирана Нозара Немати, оборонительным частям сухопутных сил армии была передана тяжелая, средняя и сверхтяжелая техника", – пишет агентство.
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в мире, иран
В мире, Иран
Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой техники

Сухопутные войска Ирана получили партию тяжелой и сверхтяжелой техники

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВоеннослужащий армии Ирана
Военнослужащий армии Ирана - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Военнослужащий армии Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой, средней и сверхтяжелой техники на церемонии в присутствии высшего командования армии, передает агентство Mehr.
"В четверг, 27 февраля 2025 года, на церемонии, которая прошла в присутствии заместителя координатора армии контр-адмирала Хабиболлы Сайяри, командующего сухопутными войсками армии Ирана, бригадного генерала Каюмарса Хейдари и заместителя командующего сухопутными силами ВС Ирана Нозара Немати, оборонительным частям сухопутных сил армии была передана тяжелая, средняя и сверхтяжелая техника", – пишет агентство.
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