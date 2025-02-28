https://ria.ru/20250228/iran-2002083056.html
Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой техники
Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой техники - РИА Новости, 28.02.2025
Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой техники
Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой, средней и сверхтяжелой техники на церемонии в присутствии высшего командования армии, передает агентство... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T01:32:00+03:00
2025-02-28T01:32:00+03:00
2025-02-28T01:32:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой, средней и сверхтяжелой техники на церемонии в присутствии высшего командования армии, передает агентство Mehr. "В четверг, 27 февраля 2025 года, на церемонии, которая прошла в присутствии заместителя координатора армии контр-адмирала Хабиболлы Сайяри, командующего сухопутными войсками армии Ирана, бригадного генерала Каюмарса Хейдари и заместителя командующего сухопутными силами ВС Ирана Нозара Немати, оборонительным частям сухопутных сил армии была передана тяжелая, средняя и сверхтяжелая техника", – пишет агентство.
https://ria.ru/20250118/iran-1994415978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой техники
Сухопутные войска Ирана получили партию тяжелой и сверхтяжелой техники