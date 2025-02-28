https://ria.ru/20250228/iran-2002083056.html

Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой техники

Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой техники - РИА Новости, 28.02.2025

Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой техники

Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой, средней и сверхтяжелой техники на церемонии в присутствии высшего командования армии, передает агентство... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T01:32:00+03:00

2025-02-28T01:32:00+03:00

2025-02-28T01:32:00+03:00

в мире

иран

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ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Сухопутные войска армии Ирана получили партию тяжелой, средней и сверхтяжелой техники на церемонии в присутствии высшего командования армии, передает агентство Mehr. "В четверг, 27 февраля 2025 года, на церемонии, которая прошла в присутствии заместителя координатора армии контр-адмирала Хабиболлы Сайяри, командующего сухопутными войсками армии Ирана, бригадного генерала Каюмарса Хейдари и заместителя командующего сухопутными силами ВС Ирана Нозара Немати, оборонительным частям сухопутных сил армии была передана тяжелая, средняя и сверхтяжелая техника", – пишет агентство.

https://ria.ru/20250118/iran-1994415978.html

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран