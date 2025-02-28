https://ria.ru/20250228/iran-2002081636.html

На вооружение ВМС Ирана поступили крейсер и десятки ракетных катеров

На вооружение ВМС Ирана поступили крейсер и десятки ракетных катеров - РИА Новости, 28.02.2025

На вооружение ВМС Ирана поступили крейсер и десятки ракетных катеров

Крейсер и десятки быстроходных ракетных катеров поступили на вооружение военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС)... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T01:06:00+03:00

2025-02-28T01:06:00+03:00

2025-02-28T01:08:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Крейсер и десятки быстроходных ракетных катеров поступили на вооружение военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана, сообщает агентство Mehr. "На видео крейсер "Шахид Делвари" и множество новых быстроходных ракетных катеров ВМС КСИР", – передаёт агентство. По информации Mehr, новые катера способны развить скорость до 110 узлов и обладают возможностью запуска крылатых противокорабельных ракет. Агентство ISNA приводит данные о крейсере: он способен запускать ракеты на расстояние до 750 километров и преодолеть расстояние в 5 тысяч морских миль без захода в порты. Крейсер назван в честь иранского национального героя – Раис-Али Делвари, организовавшего сопротивление британским войскам, вошедшим на территорию Ирана в 1915 году.

https://ria.ru/20250225/iran-2001464265.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран