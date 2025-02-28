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На вооружение ВМС Ирана поступили крейсер и десятки ракетных катеров - РИА Новости, 28.02.2025
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01:06 28.02.2025 (обновлено: 01:08 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/iran-2002081636.html
На вооружение ВМС Ирана поступили крейсер и десятки ракетных катеров
На вооружение ВМС Ирана поступили крейсер и десятки ракетных катеров - РИА Новости, 28.02.2025
На вооружение ВМС Ирана поступили крейсер и десятки ракетных катеров
Крейсер и десятки быстроходных ракетных катеров поступили на вооружение военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС)... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T01:06:00+03:00
2025-02-28T01:08:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Крейсер и десятки быстроходных ракетных катеров поступили на вооружение военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана, сообщает агентство Mehr. "На видео крейсер "Шахид Делвари" и множество новых быстроходных ракетных катеров ВМС КСИР", – передаёт агентство. По информации Mehr, новые катера способны развить скорость до 110 узлов и обладают возможностью запуска крылатых противокорабельных ракет. Агентство ISNA приводит данные о крейсере: он способен запускать ракеты на расстояние до 750 километров и преодолеть расстояние в 5 тысяч морских миль без захода в порты. Крейсер назван в честь иранского национального героя – Раис-Али Делвари, организовавшего сопротивление британским войскам, вошедшим на территорию Ирана в 1915 году.
https://ria.ru/20250225/iran-2001464265.html
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в мире, иран
В мире, Иран
На вооружение ВМС Ирана поступили крейсер и десятки ракетных катеров

Mehr: ВМС Ирана получили крейсер и десятки быстроходных ракетных катеров

© AP Photo / Ebrahim NorouziФрегат Jamaran ВМС Ирана
Фрегат Jamaran ВМС Ирана - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
Фрегат Jamaran ВМС Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Крейсер и десятки быстроходных ракетных катеров поступили на вооружение военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана, сообщает агентство Mehr.
"На видео крейсер "Шахид Делвари" и множество новых быстроходных ракетных катеров ВМС КСИР", – передаёт агентство.
Военная база на севере Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Иран усилил оборону рядом с ядерными объектами, пишут СМИ
25 февраля, 11:42
По информации Mehr, новые катера способны развить скорость до 110 узлов и обладают возможностью запуска крылатых противокорабельных ракет.
Агентство ISNA приводит данные о крейсере: он способен запускать ракеты на расстояние до 750 километров и преодолеть расстояние в 5 тысяч морских миль без захода в порты. Крейсер назван в честь иранского национального героя – Раис-Али Делвари, организовавшего сопротивление британским войскам, вошедшим на территорию Ирана в 1915 году.
Секретная подземная база военно-морских сил КСИР - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Иране показали секретную подземную базу ВМС
18 января, 23:32
 
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