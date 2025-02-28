На вооружение ВМС Ирана поступили крейсер и десятки ракетных катеров
Mehr: ВМС Ирана получили крейсер и десятки быстроходных ракетных катеров
© AP Photo / Ebrahim NorouziФрегат Jamaran ВМС Ирана
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
Фрегат Jamaran ВМС Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Крейсер и десятки быстроходных ракетных катеров поступили на вооружение военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана, сообщает агентство Mehr.
"На видео крейсер "Шахид Делвари" и множество новых быстроходных ракетных катеров ВМС КСИР", – передаёт агентство.
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По информации Mehr, новые катера способны развить скорость до 110 узлов и обладают возможностью запуска крылатых противокорабельных ракет.
Агентство ISNA приводит данные о крейсере: он способен запускать ракеты на расстояние до 750 километров и преодолеть расстояние в 5 тысяч морских миль без захода в порты. Крейсер назван в честь иранского национального героя – Раис-Али Делвари, организовавшего сопротивление британским войскам, вошедшим на территорию Ирана в 1915 году.
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