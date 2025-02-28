https://ria.ru/20250228/herson-2002124485.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2025
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:51:00+03:00
2025-02-28T09:51:00+03:00
2025-02-28T10:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Херсонской области, контролируемой Киевом, не объявляли воздушную тревогу.При этом она действует в Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20250227/podpole-2001925630.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы