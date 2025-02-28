Полиция разогнала митинг Афинах

АФИНЫ, 28 фев - РИА Новости. Греческая полиция разогнала грандиозный митинг в центре Афин, применила десятки светошумовых гранат и слезоточивый газ, ранен фоторепортер, беспорядки продолжались несколько часов, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Десятки тысяч человек вышли на митинг на центральной площади Синтагма возле греческого парламента во вторую годовщину железнодорожной аварии, унесшей жизни 57 человек. Через два часа после начала митинга, когда многие уже стали уходить, группа неизвестных устроила провокацию. Полиция использовала десятки светошумовых гранат, а затем применила в большом количестве слезоточивый газ. Это вызвало ярость людей, толпа стала скандировать "(Премьер Греции Кириакос) Мицотакис, в отставку!", "Убийцы", а также оскорбления в адрес премьер-министра. В центре подожгли множество мусорных баков. Люди с поднятыми руками подходили к полицейским, требуя прекратить разгон митинга. Местами молодежь стала забрасывать полицейских камнями, те отвечали слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, а затем применили водомет. Спецназ полиции начал вытеснять протестующих, которые уходили с митинга. Беспорядки продолжались несколько часов, пока полиция не зачистила весь центр. В 16.00 (17.00 мск) в некоторых местах еще происходили столкновения. После беспорядков весь центр города завален камнями, множеством корпусов гранат, как светошумовых, так и от слезоточивого газа. Ранения получил фоторепортер, у него травма головы. "Полицейские бросили светошумовую гранату", - пояснил он. По его словам, слух он не потерял. Объективы фотоаппаратов были в крови. Коллеги фотожурналиста говорят, что нападение было целенаправленным. По словам очевидцев, провокацию устроили "сотрудники секретной полиции в штатском, они с самого начала митинга были среди митингующих". Телеканалы называют митинг беспрецедентным по числу участников. Обозреватели говорят, что таких грандиозных митингов не было с 1975-1976 годов. Журналисты полагают, что в акции участвовали более 300 тысяч человек. В 2023 году в местечке Темпи столкнулись скоростной пассажирский поезд Афины-Салоники и грузовой поезд. В результате аварии погибли 57 человек, в основном ехавшие на учебу студенты, 81 человек получил серьезные, 99 - легкие травмы. Значительное число людей испытали шок и/или психологическую травму. В Греции растет недовольство действиями правительства в расследовании смертельной катастрофы. Родственники жертв считают, что кабмин скрывает факты и виновных. Общественность требует ответов на вопросы о причинах трагедии, хочет узнать правду, наказать виновных и принять меры, чтобы, наконец, сделать транспорт безопасным. Эксперты государственной организации по расследованию авиапроисшествий, железнодорожных происшествий и безопасности на транспорте пришли к выводу, что причиной крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофы стали человеческий фактор, нехватка персонала и контроля, отсутствие систем безопасности. В отчете подтверждается, что от пяти до семи человек погибли от начавшегося огня, при этом "возможно присутствие неизвестного горючего вещества" на месте происшествия, но это требует дальнейшего изучения. Эксперты также отметили, что многие годы существовали проблемы с обеспечением безопасности на этом маршруте, не работали системы световой сигнализации и автоматического управления. В день катастрофы поезда пустили по одному пути. Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис заявил, что в этом докладе ничего не говорится о сокрытии властями фактов, как утверждают оппозиционные партии.
Водометы и светошумовые гранаты: беспорядки в центре Афин
Греческая полиция разогнала митинг в центре Афин, применила десятки светошумовых гранат и слезоточивый газ, ранен фоторепортер, беспорядки продолжались несколько часов. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, десятки тысяч человек вышли на митинг на центральной площади Синтагма возле греческого парламента во вторую годовщину железнодорожной аварии, унесшей жизни 57 человек.
2025-02-28T18:41
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Применение слезоточивого газа полицией в Афинах
Полиция взрывает светошумовые гранаты и применяет слезоточивый газ на митинге в Афинах, передает корреспондент РИА Новости
АФИНЫ, 28 фев - РИА Новости. Греческая полиция разогнала грандиозный митинг в центре Афин, применила десятки светошумовых гранат и слезоточивый газ, ранен фоторепортер, беспорядки продолжались несколько часов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Десятки тысяч человек вышли на митинг на центральной площади Синтагма возле греческого парламента во вторую годовщину железнодорожной аварии, унесшей жизни 57 человек.
Через два часа после начала митинга, когда многие уже стали уходить, группа неизвестных устроила провокацию. Полиция использовала десятки светошумовых гранат, а затем применила в большом количестве слезоточивый газ.
Это вызвало ярость людей, толпа стала скандировать "(Премьер Греции Кириакос) Мицотакис, в отставку!", "Убийцы", а также оскорбления в адрес премьер-министра. В центре подожгли множество мусорных баков.
Люди с поднятыми руками подходили к полицейским, требуя прекратить разгон митинга.
Местами молодежь стала забрасывать полицейских камнями, те отвечали слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, а затем применили водомет. Спецназ полиции начал вытеснять протестующих, которые уходили с митинга.
Беспорядки продолжались несколько часов, пока полиция не зачистила весь центр. В 16.00 (17.00 мск) в некоторых местах еще происходили столкновения.
После беспорядков весь центр города завален камнями, множеством корпусов гранат, как светошумовых, так и от слезоточивого газа.
Ранения получил фоторепортер, у него травма головы.
"Полицейские бросили светошумовую гранату", - пояснил он. По его словам, слух он не потерял. Объективы фотоаппаратов были в крови. Коллеги фотожурналиста говорят, что нападение было целенаправленным.
По словам очевидцев, провокацию устроили "сотрудники секретной полиции в штатском, они с самого начала митинга были среди митингующих".
Телеканалы называют митинг беспрецедентным по числу участников. Обозреватели говорят, что таких грандиозных митингов не было с 1975-1976 годов. Журналисты полагают, что в акции участвовали более 300 тысяч человек.
В 2023 году в местечке Темпи столкнулись скоростной пассажирский поезд Афины-Салоники и грузовой поезд. В результате аварии погибли 57 человек, в основном ехавшие на учебу студенты, 81 человек получил серьезные, 99 - легкие травмы. Значительное число людей испытали шок и/или психологическую травму.
В Греции растет недовольство действиями правительства в расследовании смертельной катастрофы. Родственники жертв считают, что кабмин скрывает факты и виновных. Общественность требует ответов на вопросы о причинах трагедии, хочет узнать правду, наказать виновных и принять меры, чтобы, наконец, сделать транспорт безопасным.
Эксперты государственной организации по расследованию авиапроисшествий, железнодорожных происшествий и безопасности на транспорте пришли к выводу, что причиной крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофы стали человеческий фактор, нехватка персонала и контроля, отсутствие систем безопасности. В отчете подтверждается, что от пяти до семи человек погибли от начавшегося огня, при этом "возможно присутствие неизвестного горючего вещества" на месте происшествия, но это требует дальнейшего изучения.
Эксперты также отметили, что многие годы существовали проблемы с обеспечением безопасности на этом маршруте, не работали системы световой сигнализации и автоматического управления. В день катастрофы поезда пустили по одному пути.
Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис заявил, что в этом докладе ничего не говорится о сокрытии властями фактов, как утверждают оппозиционные партии.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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