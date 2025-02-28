https://ria.ru/20250228/gosnagrady-2002196895.html

Воробьев вручил госнаграды подмосковным добровольцам из отряда БАРС

Воробьев вручил госнаграды подмосковным добровольцам из отряда БАРС - РИА Новости, 28.02.2025

Воробьев вручил госнаграды подмосковным добровольцам из отряда БАРС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подмосковным добровольцам из отряда БАРС Ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:31:00+03:00

2025-02-28T13:31:00+03:00

2025-02-28T13:31:00+03:00

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андрей воробьев

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подмосковным добровольцам из отряда БАРС Ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За Отвагу" и "За храбрость", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Сегодня мы принимаем у себя бойцов добровольческого отряда БАРС – это ребята, которые проявляют себя с самого первого дня спецоперации. Хочу поприветствовать также ваших детей, жен, родителей, которые сегодня в зале. По поручению президента я имею честь вручить боевые заслуженные награды за ваши подвиги, гражданскую позицию, поступки в самых экстремально сложных ситуациях. Мы гордимся вами, знаем о том, что каждый из вас совершил", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. В числе награжденных – командиры орудий, разведчики, гранатометчики, снайперы, санитары. Каждый из них проявил героизм, самоотверженность при выполнении боевых задач. На счету многих – спасённые жизни товарищей, отметили в пресс-службе. Денис - офицер группы барражирующих боеприпасов. Всего за полгода у него пять командировок в зону СВО. Командир обеспечил свыше 100 боевых вылетов беспилотной авиации, как результат - выявлено и уничтожено более 20 объектов противника. Ему присвоен Орден Мужества. Ордена Мужества удостоен также командир отделения Антон. Он получил приказ - прикрывать роту, которой необходимо было передислоцироваться. Подразделение попало под плотный огонь противника, атаки дронов. Антон с товарищем заметил беспилотник "Баба Яга", который нёс три 82-миллиметровые мины и шел прямо на отделение – молниеносно сориентировавшись, бойцы открыли огонь из автоматов и сбили дрон. Среди тех, кому вручена медаль "За отвагу" - помощник гранатометчика Сергей. В зоне СВО он с самого начала, отправился туда добровольцем. Получил тяжелейшее ранение. После лечения долго хотел вернуться на фронт, но не мог по состоянию здоровья. Сергей, примкнув к отряду БАРС, стал "за лентой" работать в лаборатории БПЛА - ремонтировать и восстанавливать FPV-дроны, "мавики". В один из дней лаборатория попала под минометный обстрел врага и была уничтожена. Однако вместе со своими земляками герой смог её восстановить.

https://ria.ru/20250227/passazhiropotok-2001933055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, сво, московская область (подмосковье)