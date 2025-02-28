https://ria.ru/20250228/gosnagrady-2002196895.html
Воробьев вручил госнаграды подмосковным добровольцам из отряда БАРС
Воробьев вручил госнаграды подмосковным добровольцам из отряда БАРС - РИА Новости, 28.02.2025
Воробьев вручил госнаграды подмосковным добровольцам из отряда БАРС
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подмосковным добровольцам из отряда БАРС Ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:31:00+03:00
2025-02-28T13:31:00+03:00
2025-02-28T13:31:00+03:00
новости подмосковья
андрей воробьев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подмосковным добровольцам из отряда БАРС Ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За Отвагу" и "За храбрость", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Сегодня мы принимаем у себя бойцов добровольческого отряда БАРС – это ребята, которые проявляют себя с самого первого дня спецоперации. Хочу поприветствовать также ваших детей, жен, родителей, которые сегодня в зале. По поручению президента я имею честь вручить боевые заслуженные награды за ваши подвиги, гражданскую позицию, поступки в самых экстремально сложных ситуациях. Мы гордимся вами, знаем о том, что каждый из вас совершил", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. В числе награжденных – командиры орудий, разведчики, гранатометчики, снайперы, санитары. Каждый из них проявил героизм, самоотверженность при выполнении боевых задач. На счету многих – спасённые жизни товарищей, отметили в пресс-службе. Денис - офицер группы барражирующих боеприпасов. Всего за полгода у него пять командировок в зону СВО. Командир обеспечил свыше 100 боевых вылетов беспилотной авиации, как результат - выявлено и уничтожено более 20 объектов противника. Ему присвоен Орден Мужества. Ордена Мужества удостоен также командир отделения Антон. Он получил приказ - прикрывать роту, которой необходимо было передислоцироваться. Подразделение попало под плотный огонь противника, атаки дронов. Антон с товарищем заметил беспилотник "Баба Яга", который нёс три 82-миллиметровые мины и шел прямо на отделение – молниеносно сориентировавшись, бойцы открыли огонь из автоматов и сбили дрон. Среди тех, кому вручена медаль "За отвагу" - помощник гранатометчика Сергей. В зоне СВО он с самого начала, отправился туда добровольцем. Получил тяжелейшее ранение. После лечения долго хотел вернуться на фронт, но не мог по состоянию здоровья. Сергей, примкнув к отряду БАРС, стал "за лентой" работать в лаборатории БПЛА - ремонтировать и восстанавливать FPV-дроны, "мавики". В один из дней лаборатория попала под минометный обстрел врага и была уничтожена. Однако вместе со своими земляками герой смог её восстановить.
https://ria.ru/20250227/passazhiropotok-2001933055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, сво, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, СВО, Московская область (Подмосковье)
Воробьев вручил госнаграды подмосковным добровольцам из отряда БАРС
Воробьев вручил государственные награды добровольцам отряда БАРС из Подмосковья
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подмосковным добровольцам из отряда БАРС Ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За Отвагу" и "За храбрость", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Сегодня мы принимаем у себя бойцов добровольческого отряда БАРС – это ребята, которые проявляют себя с самого первого дня спецоперации. Хочу поприветствовать также ваших детей, жен, родителей, которые сегодня в зале. По поручению президента я имею честь вручить боевые заслуженные награды за ваши подвиги, гражданскую позицию, поступки в самых экстремально сложных ситуациях. Мы гордимся вами, знаем о том, что каждый из вас совершил", - сказал Воробьев
, слова которого приводятся в сообщении.
В числе награжденных – командиры орудий, разведчики, гранатометчики, снайперы, санитары. Каждый из них проявил героизм, самоотверженность при выполнении боевых задач. На счету многих – спасённые жизни товарищей, отметили в пресс-службе.
Денис - офицер группы барражирующих боеприпасов. Всего за полгода у него пять командировок в зону СВО. Командир обеспечил свыше 100 боевых вылетов беспилотной авиации, как результат - выявлено и уничтожено более 20 объектов противника. Ему присвоен Орден Мужества.
Ордена Мужества удостоен также командир отделения Антон. Он получил приказ - прикрывать роту, которой необходимо было передислоцироваться. Подразделение попало под плотный огонь противника, атаки дронов. Антон с товарищем заметил беспилотник "Баба Яга", который нёс три 82-миллиметровые мины и шел прямо на отделение – молниеносно сориентировавшись, бойцы открыли огонь из автоматов и сбили дрон.
Среди тех, кому вручена медаль "За отвагу" - помощник гранатометчика Сергей. В зоне СВО он с самого начала, отправился туда добровольцем. Получил тяжелейшее ранение. После лечения долго хотел вернуться на фронт, но не мог по состоянию здоровья. Сергей, примкнув к отряду БАРС, стал "за лентой" работать в лаборатории БПЛА - ремонтировать и восстанавливать FPV-дроны, "мавики". В один из дней лаборатория попала под минометный обстрел врага и была уничтожена. Однако вместе со своими земляками герой смог её восстановить.