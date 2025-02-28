https://ria.ru/20250228/golikova-2002227451.html

Голикова оценила уровень рождаемости в 38 российских регионах

Голикова оценила уровень рождаемости в 38 российских регионах - РИА Новости, 28.02.2025

Голикова оценила уровень рождаемости в 38 российских регионах

Рождаемость в 38 регионах РФ без учета новых субъектов выше средней по стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:48:00+03:00

2025-02-28T14:48:00+03:00

2025-02-28T14:48:00+03:00

общество

россия

республика тыва

татьяна голикова

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153296/75/1532967540_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_c5585cb69eae001a81052419ec02a336.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Рождаемость в 38 регионах РФ без учета новых субъектов выше средней по стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. “По предварительным данным 2024 года в 38 субъектах, без учета новых регионов, рождаемость выше российской, а в двух – в Чеченской Республике и Республике Тыва она превышает уровень простого воспроизводства в 2,1”, - сказала Голикова на заседании комитета Госдумы по защите семьи. По её данным, дифференциация по рождаемости между регионами не изменилась и составляет три раза. Она отметила, что помимо федеральных зонтичных мер для всей страны необходимо во всех субъектах дополнять их региональными мерами поддержки с привязкой к местной специфике. Вице-премьер считает важным, чтобы рост суммарного коэффициента рождаемости, поддержка многодетных семей, снижение их бедности стали личным проектом каждого губернатора.

https://ria.ru/20250125/rozhdaemost-1995454204.html

россия

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, республика тыва, татьяна голикова, госдума рф