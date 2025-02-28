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Голикова оценила уровень рождаемости в 38 российских регионах
Голикова оценила уровень рождаемости в 38 российских регионах - РИА Новости, 28.02.2025
Голикова оценила уровень рождаемости в 38 российских регионах
Рождаемость в 38 регионах РФ без учета новых субъектов выше средней по стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:48:00+03:00
2025-02-28T14:48:00+03:00
2025-02-28T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Рождаемость в 38 регионах РФ без учета новых субъектов выше средней по стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. “По предварительным данным 2024 года в 38 субъектах, без учета новых регионов, рождаемость выше российской, а в двух – в Чеченской Республике и Республике Тыва она превышает уровень простого воспроизводства в 2,1”, - сказала Голикова на заседании комитета Госдумы по защите семьи. По её данным, дифференциация по рождаемости между регионами не изменилась и составляет три раза. Она отметила, что помимо федеральных зонтичных мер для всей страны необходимо во всех субъектах дополнять их региональными мерами поддержки с привязкой к местной специфике. Вице-премьер считает важным, чтобы рост суммарного коэффициента рождаемости, поддержка многодетных семей, снижение их бедности стали личным проектом каждого губернатора.
https://ria.ru/20250125/rozhdaemost-1995454204.html
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общество, россия, республика тыва, татьяна голикова, госдума рф
Общество, Россия, Республика Тыва, Татьяна Голикова, Госдума РФ
Голикова оценила уровень рождаемости в 38 российских регионах
Голикова: рождаемость в 38 российских регионах выше средней по стране