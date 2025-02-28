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Путин призвал помнить современников — героев России - РИА Новости, 28.02.2025
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14:53 28.02.2025 (обновлено: 15:05 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/geroi-2002229655.html
Путин призвал помнить современников — героев России
Путин призвал помнить современников — героев России - РИА Новости, 28.02.2025
Путин призвал помнить современников — героев России
Россияне должны помнить своих современников-героев России сейчас и не забывать о них в будущем, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:53:00+03:00
2025-02-28T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
иркутская область
мариуполь
владимир путин
игорь кобзев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне должны помнить своих современников-героев России сейчас и не забывать о них в будущем, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Глава области на встрече в пятницу рассказал, что четверо уроженцев региона получили звание Герой России. Кобзев передал президенту слова благодарности от мамы самого молодого из них - Эдуарда Дьяконова. Он погиб в 2022 году в Мариуполе, накрыв своим телом гранату, тем самым спас своих сослуживцев. Губернатор напомнил, что в Мариуполе уже открыли памятник Дьяконову, сквер и школу, названные в его честь. Власти Иркутской области тоже планируют увековечить имя героя - в Иркутске должны появиться такие школа, сквер и улица. "Обязательно. Чтобы мы сегодня о них не забывали и в будущем о них помнили", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20250228/veteran-2002216897.html
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общество, россия, иркутская область, мариуполь, владимир путин, игорь кобзев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Иркутская область, Мариуполь, Владимир Путин, Игорь Кобзев
Путин призвал помнить современников — героев России

Путин призвал помнить героев России и не забывать о них в будущем

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне должны помнить своих современников-героев России сейчас и не забывать о них в будущем, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.
Глава области на встрече в пятницу рассказал, что четверо уроженцев региона получили звание Герой России. Кобзев передал президенту слова благодарности от мамы самого молодого из них - Эдуарда Дьяконова. Он погиб в 2022 году в Мариуполе, накрыв своим телом гранату, тем самым спас своих сослуживцев.
Губернатор напомнил, что в Мариуполе уже открыли памятник Дьяконову, сквер и школу, названные в его честь. Власти Иркутской области тоже планируют увековечить имя героя - в Иркутске должны появиться такие школа, сквер и улица.
"Обязательно. Чтобы мы сегодня о них не забывали и в будущем о них помнили", - отреагировал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияИркутская областьМариупольВладимир ПутинИгорь Кобзев
 
 
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