https://ria.ru/20250228/geroi-2002229655.html

Путин призвал помнить современников — героев России

Путин призвал помнить современников — героев России - РИА Новости, 28.02.2025

Путин призвал помнить современников — героев России

Россияне должны помнить своих современников-героев России сейчас и не забывать о них в будущем, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:53:00+03:00

2025-02-28T14:53:00+03:00

2025-02-28T15:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

иркутская область

мариуполь

владимир путин

игорь кобзев

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне должны помнить своих современников-героев России сейчас и не забывать о них в будущем, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Глава области на встрече в пятницу рассказал, что четверо уроженцев региона получили звание Герой России. Кобзев передал президенту слова благодарности от мамы самого молодого из них - Эдуарда Дьяконова. Он погиб в 2022 году в Мариуполе, накрыв своим телом гранату, тем самым спас своих сослуживцев. Губернатор напомнил, что в Мариуполе уже открыли памятник Дьяконову, сквер и школу, названные в его честь. Власти Иркутской области тоже планируют увековечить имя героя - в Иркутске должны появиться такие школа, сквер и улица. "Обязательно. Чтобы мы сегодня о них не забывали и в будущем о них помнили", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20250228/veteran-2002216897.html

россия

иркутская область

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Ольга Фомченкова

общество, россия, иркутская область, мариуполь, владимир путин, игорь кобзев