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Германова: Будем обращать внимание на поддержку молодых ученых - РИА Новости, 28.02.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
19:15 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/germanova--2002324526.html
Германова: Будем обращать внимание на поддержку молодых ученых
Германова: Будем обращать внимание на поддержку молодых ученых - РИА Новости, 28.02.2025
Германова: Будем обращать внимание на поддержку молодых ученых
Парламентарии Союзного государства обратят особое внимание на научную составляющую концепции безопасности Союзного государства, в частности, на вопросы... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:15:00+03:00
2025-02-28T19:15:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Парламентарии Союзного государства обратят особое внимание на научную составляющую концепции безопасности Союзного государства, в частности, на вопросы поддержки молодых ученых, сообщила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова. Германова провела в пятницу заседание комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию. Парламентарии обсудили итоги реализации профильных мероприятий Союзного государства в прошлом году, а также подготовку к реализации новых программ и мероприятий, предусмотренных к финансированию в 2025 году. "Очень важный раздел концепции – научно-технологический. Учитывая, какие санкции предъявлены России, Беларуси, и нашему Союзному государству, нам необходимы собственные технологии, собственные разработки. Будем иметь собственные технологии, не будем где-то их искать, покупать, платя за это природными ресурсами, людскими ресурсами. Поэтому очень серьезно будем обращать внимание на научную составляющую. В первую очередь, на поддержку молодых ученых", - сказала Германова. Она добавила, что сейчас в РФ готовится закон о поддержке молодых ученых. Комиссия Парламентского Собрания планирует сделать его модельным и работать в этом направлении.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Госдума РФ
Германова: Будем обращать внимание на поддержку молодых ученых

Депутат Германова: Союзные парламентарии поддержат молодых ученых

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧлен комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова
Член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Парламентарии Союзного государства обратят особое внимание на научную составляющую концепции безопасности Союзного государства, в частности, на вопросы поддержки молодых ученых, сообщила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова.
Германова провела в пятницу заседание комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию. Парламентарии обсудили итоги реализации профильных мероприятий Союзного государства в прошлом году, а также подготовку к реализации новых программ и мероприятий, предусмотренных к финансированию в 2025 году.
Член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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"Очень важный раздел концепции – научно-технологический. Учитывая, какие санкции предъявлены России, Беларуси, и нашему Союзному государству, нам необходимы собственные технологии, собственные разработки. Будем иметь собственные технологии, не будем где-то их искать, покупать, платя за это природными ресурсами, людскими ресурсами. Поэтому очень серьезно будем обращать внимание на научную составляющую. В первую очередь, на поддержку молодых ученых", - сказала Германова.
Она добавила, что сейчас в РФ готовится закон о поддержке молодых ученых. Комиссия Парламентского Собрания планирует сделать его модельным и работать в этом направлении.
 
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