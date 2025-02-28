Германова: Будем обращать внимание на поддержку молодых ученых
Депутат Германова: Союзные парламентарии поддержат молодых ученых
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧлен комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Парламентарии Союзного государства обратят особое внимание на научную составляющую концепции безопасности Союзного государства, в частности, на вопросы поддержки молодых ученых, сообщила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова.
Германова провела в пятницу заседание комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию. Парламентарии обсудили итоги реализации профильных мероприятий Союзного государства в прошлом году, а также подготовку к реализации новых программ и мероприятий, предусмотренных к финансированию в 2025 году.
"Очень важный раздел концепции – научно-технологический. Учитывая, какие санкции предъявлены России, Беларуси, и нашему Союзному государству, нам необходимы собственные технологии, собственные разработки. Будем иметь собственные технологии, не будем где-то их искать, покупать, платя за это природными ресурсами, людскими ресурсами. Поэтому очень серьезно будем обращать внимание на научную составляющую. В первую очередь, на поддержку молодых ученых", - сказала Германова.
Она добавила, что сейчас в РФ готовится закон о поддержке молодых ученых. Комиссия Парламентского Собрания планирует сделать его модельным и работать в этом направлении.