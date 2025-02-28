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Новый канцлер ФРГ не увидел основания для создания страной ядерного оружия - РИА Новости, 28.02.2025
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18:53 28.02.2025 (обновлено: 19:06 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/germaniya-2002315121.html
Новый канцлер ФРГ не увидел основания для создания страной ядерного оружия
Новый канцлер ФРГ не увидел основания для создания страной ядерного оружия - РИА Новости, 28.02.2025
Новый канцлер ФРГ не увидел основания для создания страной ядерного оружия
Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в интервью... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:53:00+03:00
2025-02-28T19:06:00+03:00
в мире
фридрих мерц
германия
хдс/хсс
олаф шольц
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), что не видит оснований для создания Германией собственного ядерного оружия."На мой взгляд, сегодня для этого нет никаких оснований", - ответил Мерц на вопрос, не стоит ли Германии в текущих обстоятельствах обзавестись собственным ядерным оружием.В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.
https://ria.ru/20250227/minoborony-2001926374.html
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в мире, фридрих мерц, германия, хдс/хсс, олаф шольц
В мире, Фридрих Мерц, Германия, ХДС/ХСС, Олаф Шольц
Новый канцлер ФРГ не увидел основания для создания страной ядерного оружия

Мерц не увидел основания для создания Германией собственного ядерного оружия

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), что не видит оснований для создания Германией собственного ядерного оружия.
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"На мой взгляд, сегодня для этого нет никаких оснований", - ответил Мерц на вопрос, не стоит ли Германии в текущих обстоятельствах обзавестись собственным ядерным оружием.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Во Франции оценили возможность создания ядерного зонтика над ЕС
27 февраля, 13:10
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Пушков упрекнул Мерца в безумии после заявления о ядерном оружии
22 февраля, 19:31
 
В миреФридрих МерцГерманияХДС/ХССОлаф Шольц
 
 
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