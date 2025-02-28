https://ria.ru/20250228/germaniya-2002315121.html

Новый канцлер ФРГ не увидел основания для создания страной ядерного оружия

Новый канцлер ФРГ не увидел основания для создания страной ядерного оружия - РИА Новости, 28.02.2025

Новый канцлер ФРГ не увидел основания для создания страной ядерного оружия

Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в интервью... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T18:53:00+03:00

2025-02-28T18:53:00+03:00

2025-02-28T19:06:00+03:00

в мире

фридрих мерц

германия

хдс/хсс

олаф шольц

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), что не видит оснований для создания Германией собственного ядерного оружия."На мой взгляд, сегодня для этого нет никаких оснований", - ответил Мерц на вопрос, не стоит ли Германии в текущих обстоятельствах обзавестись собственным ядерным оружием.В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.

https://ria.ru/20250227/minoborony-2001926374.html

https://ria.ru/20250222/pushkov-2001032694.html

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в мире, фридрих мерц, германия, хдс/хсс, олаф шольц