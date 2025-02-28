Рейтинг@Mail.ru
Россия не враг Европе, заявил сопредседатель АдГ - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/germaniya-2002089121.html
Россия не враг Европе, заявил сопредседатель АдГ
Россия не враг Европе, заявил сопредседатель АдГ - РИА Новости, 28.02.2025
Россия не враг Европе, заявил сопредседатель АдГ
Россия является компонентом политики безопасности Европы, а не ее врагом, поэтому Германии стоило бы задуматься над целесообразностью увеличения расходов на... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:42:00+03:00
2025-02-28T03:42:00+03:00
россия
германия
сша
дональд трамп
тино крупалла
евросоюз
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806954497_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_e3d42b3fab4474d3c0fdd94f8a09d863.jpg
БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Россия является компонентом политики безопасности Европы, а не ее врагом, поэтому Германии стоило бы задуматься над целесообразностью увеличения расходов на оборону, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла."В настоящее время мы покупаем у американцев различные виды вооружений без конкурсной основы и тендеров. И все это - для защиты от стран, которые нам не являются врагами. С точки зрения политики безопасности, я считаю, что Россия принадлежит к Европе. Я не рассматриваю Россию как врага", - сказал он.Курпалла пояснил, что требуемые президентом США Дональдом Трампом увеличения оборонных расходов НАТО на 5% ВВП Германии составляют приблизительно 215 миллиардов евро, что является почти половиной федерального бюджета."Я не считаю целесообразным обсуждать такие суммы. Мы хотим быть способными к обороне или к войне? От кого нам вообще нужно защищаться? Прежде чем говорить о расходах, мы должны ответить на эти вопросы", - подчеркнул он.На вопрос, как Германия могла бы улучшить свои отношения с РФ и США, Крупалла подчеркнул, что не может быть устойчивых экономических отношений без того, чтобы не имели прочную основу политические связи."Германия должна сейчас уверенно определить свои интересы в отношении США. Затем она должна столь же уверенно отстаивать эти интересы перед партнерами в ЕС ... Тем важнее, чтобы немецкие политики наконец начали представлять настоящие интересы граждан", - добавил он.Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз потребовал у стран ЕС увеличения оборонных расходов НАТО до 5% от ВВП стран ЕС. В то же время в ФРГ хоть и критикуют требования Вашингтона, но уже несколько лет повышают военные расходы, ссылаясь на необходимость подготовиться к потенциальной войне с России.
https://ria.ru/20250227/nato-2001959617.html
https://ria.ru/20250224/adg--2001349065.html
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806954497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a8e66db839936bc98de85003ec11261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, сша, дональд трамп, тино крупалла, евросоюз, нато, в мире
Россия, Германия, США, Дональд Трамп, Тино Крупалла, Евросоюз, НАТО, В мире
Россия не враг Европе, заявил сопредседатель АдГ

Член АдГ Крупалла: Берлину надо подумать, надо ли увеличивать расходы на оборону

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoТино Хрупалла
Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Тино Хрупалла. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Россия является компонентом политики безопасности Европы, а не ее врагом, поэтому Германии стоило бы задуматься над целесообразностью увеличения расходов на оборону, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"В настоящее время мы покупаем у американцев различные виды вооружений без конкурсной основы и тендеров. И все это - для защиты от стран, которые нам не являются врагами. С точки зрения политики безопасности, я считаю, что Россия принадлежит к Европе. Я не рассматриваю Россию как врага", - сказал он.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
ЕС и НАТО не способны обеспечить мир на континенте, заявили в Германии
Вчера, 15:04
Курпалла пояснил, что требуемые президентом США Дональдом Трампом увеличения оборонных расходов НАТО на 5% ВВП Германии составляют приблизительно 215 миллиардов евро, что является почти половиной федерального бюджета.
"Я не считаю целесообразным обсуждать такие суммы. Мы хотим быть способными к обороне или к войне? От кого нам вообще нужно защищаться? Прежде чем говорить о расходах, мы должны ответить на эти вопросы", - подчеркнул он.
На вопрос, как Германия могла бы улучшить свои отношения с РФ и США, Крупалла подчеркнул, что не может быть устойчивых экономических отношений без того, чтобы не имели прочную основу политические связи.
"Германия должна сейчас уверенно определить свои интересы в отношении США. Затем она должна столь же уверенно отстаивать эти интересы перед партнерами в ЕС ... Тем важнее, чтобы немецкие политики наконец начали представлять настоящие интересы граждан", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз потребовал у стран ЕС увеличения оборонных расходов НАТО до 5% от ВВП стран ЕС. В то же время в ФРГ хоть и критикуют требования Вашингтона, но уже несколько лет повышают военные расходы, ссылаясь на необходимость подготовиться к потенциальной войне с России.
Рейхстаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Потомок Бисмарка назвал преимущество АдГ на выборах на востоке Германии
24 февраля, 19:14
 
РоссияГерманияСШАДональд ТрампТино КрупаллаЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала