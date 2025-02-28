Россия не враг Европе, заявил сопредседатель АдГ
Член АдГ Крупалла: Берлину надо подумать, надо ли увеличивать расходы на оборону
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoТино Хрупалла
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Тино Хрупалла. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Россия является компонентом политики безопасности Европы, а не ее врагом, поэтому Германии стоило бы задуматься над целесообразностью увеличения расходов на оборону, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"В настоящее время мы покупаем у американцев различные виды вооружений без конкурсной основы и тендеров. И все это - для защиты от стран, которые нам не являются врагами. С точки зрения политики безопасности, я считаю, что Россия принадлежит к Европе. Я не рассматриваю Россию как врага", - сказал он.
Курпалла пояснил, что требуемые президентом США Дональдом Трампом увеличения оборонных расходов НАТО на 5% ВВП Германии составляют приблизительно 215 миллиардов евро, что является почти половиной федерального бюджета.
"Я не считаю целесообразным обсуждать такие суммы. Мы хотим быть способными к обороне или к войне? От кого нам вообще нужно защищаться? Прежде чем говорить о расходах, мы должны ответить на эти вопросы", - подчеркнул он.
На вопрос, как Германия могла бы улучшить свои отношения с РФ и США, Крупалла подчеркнул, что не может быть устойчивых экономических отношений без того, чтобы не имели прочную основу политические связи.
"Германия должна сейчас уверенно определить свои интересы в отношении США. Затем она должна столь же уверенно отстаивать эти интересы перед партнерами в ЕС ... Тем важнее, чтобы немецкие политики наконец начали представлять настоящие интересы граждан", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз потребовал у стран ЕС увеличения оборонных расходов НАТО до 5% от ВВП стран ЕС. В то же время в ФРГ хоть и критикуют требования Вашингтона, но уже несколько лет повышают военные расходы, ссылаясь на необходимость подготовиться к потенциальной войне с России.