https://ria.ru/20250228/germanija-2002339776.html

В Германии назвали идею запрета на въезд в страну Нетаньяху немыслимой

В Германии назвали идею запрета на въезд в страну Нетаньяху немыслимой - РИА Новости, 28.02.2025

В Германии назвали идею запрета на въезд в страну Нетаньяху немыслимой

Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал немыслимой... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:11:00+03:00

2025-02-28T20:11:00+03:00

2025-02-28T20:11:00+03:00

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йоав галант

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал немыслимой идею запрета на въезд в Германию для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за ордера на арест, выписанного Международным уголовным судом. "Для меня немыслимо, чтобы демократически избранный премьер-министр государства Израиль не мог посетить Германию", - сказал Мерц в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он добавил, что найдет способы, чтобы быть в состоянии принять Нетаньяху в Германии, не нарушая нормы международного права. В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Германия признает юрисдикцию МУС.

https://ria.ru/20241127/mus-1986108211.html

https://ria.ru/20241122/mid-1985251343.html

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в мире, германия, израиль, земля, биньямин нетаньяху, фридрих мерц, йоав галант, международный уголовный суд, хдс/хсс