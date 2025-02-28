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В Германии назвали идею запрета на въезд в страну Нетаньяху немыслимой - РИА Новости, 28.02.2025
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20:11 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/germanija-2002339776.html
В Германии назвали идею запрета на въезд в страну Нетаньяху немыслимой
В Германии назвали идею запрета на въезд в страну Нетаньяху немыслимой - РИА Новости, 28.02.2025
В Германии назвали идею запрета на въезд в страну Нетаньяху немыслимой
Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал немыслимой... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:11:00+03:00
2025-02-28T20:11:00+03:00
в мире
германия
израиль
земля
биньямин нетаньяху
фридрих мерц
йоав галант
международный уголовный суд
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал немыслимой идею запрета на въезд в Германию для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за ордера на арест, выписанного Международным уголовным судом. "Для меня немыслимо, чтобы демократически избранный премьер-министр государства Израиль не мог посетить Германию", - сказал Мерц в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он добавил, что найдет способы, чтобы быть в состоянии принять Нетаньяху в Германии, не нарушая нормы международного права. В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Германия признает юрисдикцию МУС.
https://ria.ru/20241127/mus-1986108211.html
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в мире, германия, израиль, земля, биньямин нетаньяху, фридрих мерц, йоав галант, международный уголовный суд, хдс/хсс
В мире, Германия, Израиль, Земля, Биньямин Нетаньяху, Фридрих Мерц, Йоав Галант, Международный уголовный суд, ХДС/ХСС
В Германии назвали идею запрета на въезд в страну Нетаньяху немыслимой

Мерц назвал немыслимой идею запрета на въезд Нетаньяху в Германию

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал немыслимой идею запрета на въезд в Германию для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за ордера на арест, выписанного Международным уголовным судом.
«
"Для меня немыслимо, чтобы демократически избранный премьер-министр государства Израиль не мог посетить Германию", - сказал Мерц в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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27 ноября 2024, 21:27
Он добавил, что найдет способы, чтобы быть в состоянии принять Нетаньяху в Германии, не нарушая нормы международного права.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Германия признает юрисдикцию МУС.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В МИД Германии сравнили ситуации с ордерами МУС на арест Нетаньяху и Путина
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В миреГерманияИзраильЗемляБиньямин НетаньяхуФридрих МерцЙоав ГалантМеждународный уголовный судХДС/ХСС
 
 
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