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Суд отменил решение о смягчении типа лечения "шаману" Габышеву - РИА Новости, 28.02.2025
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06:29 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/gabyshev-2002099758.html
Суд отменил решение о смягчении типа лечения "шаману" Габышеву
Суд отменил решение о смягчении типа лечения "шаману" Габышеву - РИА Новости, 28.02.2025
Суд отменил решение о смягчении типа лечения "шаману" Габышеву
Приморский краевой суд отменил решение Уссурийского районного суда, который в декабре смягчил тип лечения в психиатрической больнице якутскому "шаману"... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T06:29:00+03:00
2025-02-28T06:29:00+03:00
происшествия
москва
якутск
александр габышев (якутский шаман)
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд отменил решение Уссурийского районного суда, который в декабре смягчил тип лечения в психиатрической больнице якутскому "шаману" Александру Габышеву, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева. В феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года "шаман" находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда он переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа. В декабре 2023 года, а также в мае 2024 года суд в Уссурийске отклонял ходатайства защиты о переводе Габышева из психбольницы спецтипа в психбольницу общего типа. Приморский краевой суд подтверждал эти решения. В конце декабря 2024 года суд заменил Габышеву принудительные меры медицинского характера принудительного лечения специализированного типа на принудительное лечение общего типа. Оленева уточняла РИА Новости, что лечение будет продолжено в той же больнице. Прокуратура подала апелляционное представление на это решение. "Приморский краевой суд постановление суда первой инстанции отменил, направив дело на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд в ином составе суда", - сказала Оленева. Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
https://ria.ru/20250228/prigovor-2002089403.html
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происшествия, москва, якутск, александр габышев (якутский шаман), приморский краевой суд
Происшествия, Москва, Якутск, Александр Габышев (якутский шаман), Приморский краевой суд
Суд отменил решение о смягчении типа лечения "шаману" Габышеву

Суд отменил решение о смягчении типа лечения в психбольнице Александру Габышеву

CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Александр Габышев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд отменил решение Уссурийского районного суда, который в декабре смягчил тип лечения в психиатрической больнице якутскому "шаману" Александру Габышеву, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.
В феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года "шаман" находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда он переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа. В декабре 2023 года, а также в мае 2024 года суд в Уссурийске отклонял ходатайства защиты о переводе Габышева из психбольницы спецтипа в психбольницу общего типа. Приморский краевой суд подтверждал эти решения. В конце декабря 2024 года суд заменил Габышеву принудительные меры медицинского характера принудительного лечения специализированного типа на принудительное лечение общего типа. Оленева уточняла РИА Новости, что лечение будет продолжено в той же больнице. Прокуратура подала апелляционное представление на это решение.
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"Приморский краевой суд постановление суда первой инстанции отменил, направив дело на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд в ином составе суда", - сказала Оленева.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
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