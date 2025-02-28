Глава офиса Зеленского пришел на встречу с американцами в костюме
Глава офиса Зеленского Ермак надел официальный костюм на встречу с американцами
© AP Photo / Mstyslav ChernoДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mstyslav Cherno
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак надел официальный костюм на встречу с представителями Сената США, следует из фотографий и видео, опубликованных украинской делегацией.
В пятницу вечером Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видео, посвященное началу визита украинской делегации в США. На ролике можно заметить Ермака, впервые за долгое время надевшего официальный костюм вместо одежды защитного цвета и толстовок с украинской символикой, а также самого Зеленского в черной вышиванке с трезубцем, черных штанах и черных кроссовках.
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В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания сделки о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов с США в качестве компенсации за вложенные Штатами средства на военную помощь для Украины. Официальные мероприятия транслировались американскими телеканалами.
Ранее сообщалось, что США и Украина достигли договоренностей по сделке о недрах. Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Трамп заявил, что в рамках договоренности США станут основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Проект он называл выгодным для Украины и США. Трамп требует от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов".