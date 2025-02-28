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Британия может подать запрос в США об экстрадиции братьев Тейт, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2025
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14:13 28.02.2025 (обновлено: 14:14 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/ekstraditsiya-2002212096.html
Британия может подать запрос в США об экстрадиции братьев Тейт, пишут СМИ
Британия может подать запрос в США об экстрадиции братьев Тейт, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2025
Британия может подать запрос в США об экстрадиции братьев Тейт, пишут СМИ
Великобритания рассматривает возможность подачи запроса в США об экстрадиции братьев Эндрю и Тристана Тейт, обвиняемых в торговле людьми в Румынии, сообщает... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:13:00+03:00
2025-02-28T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность подачи запроса в США об экстрадиции братьев Эндрю и Тристана Тейт, обвиняемых в торговле людьми в Румынии, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя братьев сообщило, что они прибыли в американский штат Флорида после того, как Румыния сняла запрет на их выезд. В середине февраля издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писало, что администрация Трампа требует от властей Румынии снять ограничения на выезд. "Великобритания рассматривает возможность подачи запроса в США об экстрадиции братьев Тейт", - говорится в материале. Как уточняет газета, министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер, сейчас изучает юридические возможности возвращения братьев Тейт в Великобританию, где им предъявлены обвинения в изнасиловании и торговле людьми. Братьям Эндрю и Тристану Тейт в декабре 2023 года были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин, они находились под арестом, затем были переведены под домашний арест, а позже и под судебный контроль (аналог подписки о невыезде) без права покидать Румынию. У них прошли обыски 21 и 22 августа в рамках нового дела, в результате оба брата были задержаны на 24 часа. После Эндрю Тейт был помещен под домашний арест, его брата Тристана отправили под судебный контроль. В январе 2025 года по решению суда Эндрю Тейт также был отправлен под судебный контроль. В четверг был снят запрет на их выезд, они смогли покинуть страну на частном самолете и отправиться в США. По данным следствия, в 2015 году братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов. Девушек вынуждали участвовать в создании порнографических материалов, которые затем размещались на платных платформах. За продажу этих материалов Тейты получили 2,8 миллиона долларов и 887 тысяч токенов (криптовалюты). Также было установлено, что в 2020 году один из братьев регулярно вступал в половые контакты с 15-летней девушкой, которую также использовали для создания порнографии.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002072430.html
https://ria.ru/20250211/teyt-1998620864.html
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РИА Новости
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в мире, румыния, великобритания, сша
В мире, Румыния, Великобритания, США
Британия может подать запрос в США об экстрадиции братьев Тейт, пишут СМИ

Telegraph: Британия рассматривает возможность экстрадиции братьев Тейт из США

© AP Photo / Andreea AlexandruБратья Эндрю и Тристан Тейт
Братья Эндрю и Тристан Тейт - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Братья Эндрю и Тристан Тейт . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность подачи запроса в США об экстрадиции братьев Эндрю и Тристана Тейт, обвиняемых в торговле людьми в Румынии, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя братьев сообщило, что они прибыли в американский штат Флорида после того, как Румыния сняла запрет на их выезд. В середине февраля издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писало, что администрация Трампа требует от властей Румынии снять ограничения на выезд.
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"Великобритания рассматривает возможность подачи запроса в США об экстрадиции братьев Тейт", - говорится в материале.
Как уточняет газета, министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер, сейчас изучает юридические возможности возвращения братьев Тейт в Великобританию, где им предъявлены обвинения в изнасиловании и торговле людьми.
Братьям Эндрю и Тристану Тейт в декабре 2023 года были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин, они находились под арестом, затем были переведены под домашний арест, а позже и под судебный контроль (аналог подписки о невыезде) без права покидать Румынию. У них прошли обыски 21 и 22 августа в рамках нового дела, в результате оба брата были задержаны на 24 часа. После Эндрю Тейт был помещен под домашний арест, его брата Тристана отправили под судебный контроль. В январе 2025 года по решению суда Эндрю Тейт также был отправлен под судебный контроль. В четверг был снят запрет на их выезд, они смогли покинуть страну на частном самолете и отправиться в США.
По данным следствия, в 2015 году братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов. Девушек вынуждали участвовать в создании порнографических материалов, которые затем размещались на платных платформах. За продажу этих материалов Тейты получили 2,8 миллиона долларов и 887 тысяч токенов (криптовалюты). Также было установлено, что в 2020 году один из братьев регулярно вступал в половые контакты с 15-летней девушкой, которую также использовали для создания порнографии.
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