https://ria.ru/20250228/efimov-2002075927.html

Ефимов: в Войковском районе реорганизуют участок в рамках КРТ

Ефимов: в Войковском районе реорганизуют участок в рамках КРТ - РИА Новости, 28.02.2025

Ефимов: в Войковском районе реорганизуют участок в рамках КРТ

На севере Москвы в Войковском районе реорганизуют участок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:14:00+03:00

2025-02-28T09:14:00+03:00

2025-02-28T09:14:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. На севере Москвы в Войковском районе реорганизуют участок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Речь идет об участке площадью 0,47 гектара, который находится на Нарвской улице, рядом со станциями "Балтийская" и "Коптево" МЦК. За пять лет там планируется построить жилые дома по программе реновации."Вложения в развитие площадки составят около 3,24 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 9,54 миллиона рублей. Это уже второй проект, реализуемый в Войковском районе. Всего здесь реорганизуют 22,5 гектара земли, где запланировано строительство около 570 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Благодаря этому в районе создадут более 1,5 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.На этой территории построят жилье площадью 18,8 тысячи "квадратов". В нем смогут поселиться около 400 человек. На первом этаже жилого комплекса появятся магазины, заведения общепита и бытовые сервисные службы. Во дворах обустроят детские площадки, зоны для спорта и отдыха.

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы