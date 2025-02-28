https://ria.ru/20250228/deti-2002091432.html

Львова-Белова предложит расширить программу "Дети в семье"

Львова-Белова предложит расширить программу "Дети в семье" - РИА Новости, 28.02.2025

Львова-Белова предложит расширить программу "Дети в семье"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью РИА Новости сообщила, что летом на встрече с главой государства Владимиром... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T04:23:00+03:00

2025-02-28T04:23:00+03:00

2025-02-28T04:23:00+03:00

общество

россия

мария львова-белова

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001636448_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_895e2522d2ca5eeb2f9a16e3e33f2e05.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью РИА Новости сообщила, что летом на встрече с главой государства Владимиром Путиным предложит ему распространить по всей стране программу по сокращению численности детей в соцучреждениях "Дети в семье". Уполномоченный в ходе интервью рассказала, что в 14 регионах России, где самое большое число детей в соцучреждениях, запустили спецпроект "Вызов". По ее словам, слаженная работа специалистов, властей, фондов показывает свои результаты. "Такая выстроенная система помогает работать региону по-другому, сокращать количество детей в учреждениях и поддерживать семьи", - отметила она. Кроме того, омбудсмен добавила, что в стране заработали комиссии обоснованности размещения детей в учреждениях, которые коллегиально принимают решения, нужно ли помещать ребенка в соцучреждение или семье можно помочь, поместить родителей вместе с детьми в кризисный центр. "Всё это мы сейчас упаковываем в большую программу, она будет называться "Дети в семье". И то, что мы сейчас тестируем на наших пилотных регионах, дальше это будет работать по всей стране, если президент поддержит и если поручит мне дальше заниматься этой темой", - подчеркнула Львова-Белова. Детский омбудсмен уточнила, что выступит с такой инициативой 1 июня на встрече с главой государства. "Очень важно, чтобы была единая координация этой работы. Там есть сейчас разные вариации, как это можно сделать, но я уверена, что президент очень всегда внимательно к этой теме относится, и к теме детей, и к сиротской теме. И я уверена, что он без внимания наше предложение не оставит", - добавила она.

https://ria.ru/20241113/deti-1983429989.html

https://ria.ru/20250228/deti-2002086595.html

https://ria.ru/20250227/lvova-belova-2001848664.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, мария львова-белова, владимир путин