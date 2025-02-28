https://ria.ru/20250228/deti-2002091432.html
Львова-Белова предложит расширить программу "Дети в семье"
Львова-Белова предложит расширить программу "Дети в семье" - РИА Новости, 28.02.2025
Львова-Белова предложит расширить программу "Дети в семье"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью РИА Новости сообщила, что летом на встрече с главой государства Владимиром... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T04:23:00+03:00
2025-02-28T04:23:00+03:00
2025-02-28T04:23:00+03:00
общество
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мария львова-белова
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью РИА Новости сообщила, что летом на встрече с главой государства Владимиром Путиным предложит ему распространить по всей стране программу по сокращению численности детей в соцучреждениях "Дети в семье". Уполномоченный в ходе интервью рассказала, что в 14 регионах России, где самое большое число детей в соцучреждениях, запустили спецпроект "Вызов". По ее словам, слаженная работа специалистов, властей, фондов показывает свои результаты. "Такая выстроенная система помогает работать региону по-другому, сокращать количество детей в учреждениях и поддерживать семьи", - отметила она. Кроме того, омбудсмен добавила, что в стране заработали комиссии обоснованности размещения детей в учреждениях, которые коллегиально принимают решения, нужно ли помещать ребенка в соцучреждение или семье можно помочь, поместить родителей вместе с детьми в кризисный центр. "Всё это мы сейчас упаковываем в большую программу, она будет называться "Дети в семье". И то, что мы сейчас тестируем на наших пилотных регионах, дальше это будет работать по всей стране, если президент поддержит и если поручит мне дальше заниматься этой темой", - подчеркнула Львова-Белова. Детский омбудсмен уточнила, что выступит с такой инициативой 1 июня на встрече с главой государства. "Очень важно, чтобы была единая координация этой работы. Там есть сейчас разные вариации, как это можно сделать, но я уверена, что президент очень всегда внимательно к этой теме относится, и к теме детей, и к сиротской теме. И я уверена, что он без внимания наше предложение не оставит", - добавила она.
https://ria.ru/20241113/deti-1983429989.html
https://ria.ru/20250228/deti-2002086595.html
https://ria.ru/20250227/lvova-belova-2001848664.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
Львова-Белова предложит расширить программу "Дети в семье"
Львова-Белова летом предложит расширить программу Дети в семье на всю страну
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью РИА Новости сообщила, что летом на встрече с главой государства Владимиром Путиным предложит ему распространить по всей стране программу по сокращению численности детей в соцучреждениях "Дети в семье".
Уполномоченный в ходе интервью рассказала, что в 14 регионах России
, где самое большое число детей в соцучреждениях, запустили спецпроект "Вызов". По ее словам, слаженная работа специалистов, властей, фондов показывает свои результаты.
"Такая выстроенная система помогает работать региону по-другому, сокращать количество детей в учреждениях и поддерживать семьи", - отметила она.
Кроме того, омбудсмен добавила, что в стране заработали комиссии обоснованности размещения детей в учреждениях, которые коллегиально принимают решения, нужно ли помещать ребенка в соцучреждение или семье можно помочь, поместить родителей вместе с детьми в кризисный центр.
"Всё это мы сейчас упаковываем в большую программу, она будет называться "Дети в семье". И то, что мы сейчас тестируем на наших пилотных регионах, дальше это будет работать по всей стране, если президент поддержит и если поручит мне дальше заниматься этой темой", - подчеркнула Львова-Белова
.
Детский омбудсмен уточнила, что выступит с такой инициативой 1 июня на встрече с главой государства.
"Очень важно, чтобы была единая координация этой работы. Там есть сейчас разные вариации, как это можно сделать, но я уверена, что президент очень всегда внимательно к этой теме относится, и к теме детей, и к сиротской теме. И я уверена, что он без внимания наше предложение не оставит", - добавила она.