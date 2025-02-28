https://ria.ru/20250228/desantniki-2002096697.html

Российские десантники уничтожили САУ "Богдана" под Сумами

Российские десантники уничтожили САУ "Богдана" под Сумами - РИА Новости, 28.02.2025

Российские десантники уничтожили САУ "Богдана" под Сумами

Десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север" ВС РФ, в ходе свободной разведки... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:45:00+03:00

2025-02-28T05:45:00+03:00

2025-02-28T05:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984540007_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74908135d3e74edae558cc12b7a1adc1.jpg

КУРСК, 28 фев - РИА Новости. Десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север" ВС РФ, в ходе свободной разведки выявили и ювелирно уничтожили хорошо замаскированную САУ "Богдана" в Сумской области, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений с позывным "Глыба". "В ходе свободной охоты была выявлена самоходная артиллерийская установка типа "Богдана" (калибра 155 миллиметра - ред.) вооруженных сил Украины. Была хорошо замаскирована, причем использовались в маскировке не только стандартные масксети (маскировочные сети - ред.), а также и рыболовные сети", - рассказал "Глыба". Оператор FPV-дрона на оптоволоконном управлении, облетев вокруг САУ, нашел самое уязвимое место в рыболовной сети и, пролетев сквозь нее, повредил силовую уставку самоходки. "Автомобиль уничтожен, для контроля запущен второй дрон для уничтожения самой пушку", - добавил он.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность