https://ria.ru/20250228/desantniki-2002096697.html
Российские десантники уничтожили САУ "Богдана" под Сумами
Российские десантники уничтожили САУ "Богдана" под Сумами - РИА Новости, 28.02.2025
Российские десантники уничтожили САУ "Богдана" под Сумами
Десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север" ВС РФ, в ходе свободной разведки... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:45:00+03:00
2025-02-28T05:45:00+03:00
2025-02-28T05:45:00+03:00
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КУРСК, 28 фев - РИА Новости. Десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север" ВС РФ, в ходе свободной разведки выявили и ювелирно уничтожили хорошо замаскированную САУ "Богдана" в Сумской области, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений с позывным "Глыба". "В ходе свободной охоты была выявлена самоходная артиллерийская установка типа "Богдана" (калибра 155 миллиметра - ред.) вооруженных сил Украины. Была хорошо замаскирована, причем использовались в маскировке не только стандартные масксети (маскировочные сети - ред.), а также и рыболовные сети", - рассказал "Глыба". Оператор FPV-дрона на оптоволоконном управлении, облетев вокруг САУ, нашел самое уязвимое место в рыболовной сети и, пролетев сквозь нее, повредил силовую уставку самоходки. "Автомобиль уничтожен, для контроля запущен второй дрон для уничтожения самой пушку", - добавил он.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские десантники уничтожили САУ "Богдана" под Сумами
Российские бойцы уничтожили замаскированную САУ "Богдана" ВСУ в Сумской области