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Российские десантники уничтожили САУ "Богдана" под Сумами - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/desantniki-2002096697.html
Российские десантники уничтожили САУ "Богдана" под Сумами
Российские десантники уничтожили САУ "Богдана" под Сумами - РИА Новости, 28.02.2025
Российские десантники уничтожили САУ "Богдана" под Сумами
Десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север" ВС РФ, в ходе свободной разведки... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:45:00+03:00
2025-02-28T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 28 фев - РИА Новости. Десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север" ВС РФ, в ходе свободной разведки выявили и ювелирно уничтожили хорошо замаскированную САУ "Богдана" в Сумской области, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений с позывным "Глыба". "В ходе свободной охоты была выявлена самоходная артиллерийская установка типа "Богдана" (калибра 155 миллиметра - ред.) вооруженных сил Украины. Была хорошо замаскирована, причем использовались в маскировке не только стандартные масксети (маскировочные сети - ред.), а также и рыболовные сети", - рассказал "Глыба". Оператор FPV-дрона на оптоволоконном управлении, облетев вокруг САУ, нашел самое уязвимое место в рыболовной сети и, пролетев сквозь нее, повредил силовую уставку самоходки. "Автомобиль уничтожен, для контроля запущен второй дрон для уничтожения самой пушку", - добавил он.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские десантники уничтожили САУ "Богдана" под Сумами

Российские бойцы уничтожили замаскированную САУ "Богдана" ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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КУРСК, 28 фев - РИА Новости. Десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север" ВС РФ, в ходе свободной разведки выявили и ювелирно уничтожили хорошо замаскированную САУ "Богдана" в Сумской области, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений с позывным "Глыба".
"В ходе свободной охоты была выявлена самоходная артиллерийская установка типа "Богдана" (калибра 155 миллиметра - ред.) вооруженных сил Украины. Была хорошо замаскирована, причем использовались в маскировке не только стандартные масксети (маскировочные сети - ред.), а также и рыболовные сети", - рассказал "Глыба".
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ
16 февраля, 08:00
Оператор FPV-дрона на оптоволоконном управлении, облетев вокруг САУ, нашел самое уязвимое место в рыболовной сети и, пролетев сквозь нее, повредил силовую уставку самоходки.
"Автомобиль уничтожен, для контроля запущен второй дрон для уничтожения самой пушку", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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