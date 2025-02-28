Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области возбудили дело после нападения собак на людей - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/delo-2002246844.html
В Ростовской области возбудили дело после нападения собак на людей
В Ростовской области возбудили дело после нападения собак на людей - РИА Новости, 28.02.2025
В Ростовской области возбудили дело после нападения собак на людей
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападений собак на жителей города Каменска-Шахтинского Ростовской области, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:09:00+03:00
2025-02-28T16:09:00+03:00
происшествия
каменск-шахтинский
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападений собак на жителей города Каменска-Шахтинского Ростовской области, сообщает СУСК России по региону. По информации ведомства, с сентября прошлого года по настоящее время безнадзорные собаки в городе неоднократно проявляли агрессию по отношению к людям. Пострадавшие с травмами обращались в больницы, а затем в администрацию города и прокуратуру. "По результатам проведенной по указанным фактам процессуальной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. В ходе расследования следователи намерены проверить деятельность сотрудников МКУ "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" и администрации Каменска-Шахтинского на предмет принимаемых мер по отлову и последующему содержанию безнадзорных животных.
https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html
каменск-шахтинский
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каменск-шахтинский, россия, ростовская область
Происшествия, Каменск-Шахтинский, Россия, Ростовская область
В Ростовской области возбудили дело после нападения собак на людей

СК возбудил уголовное дело после нападений собак на жителей Каменска-Шахтинского

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападений собак на жителей города Каменска-Шахтинского Ростовской области, сообщает СУСК России по региону.
По информации ведомства, с сентября прошлого года по настоящее время безнадзорные собаки в городе неоднократно проявляли агрессию по отношению к людям. Пострадавшие с травмами обращались в больницы, а затем в администрацию города и прокуратуру.
"По результатам проведенной по указанным фактам процессуальной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
В ходе расследования следователи намерены проверить деятельность сотрудников МКУ "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" и администрации Каменска-Шахтинского на предмет принимаемых мер по отлову и последующему содержанию безнадзорных животных.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Двух жителей Хабаровска будут судить из-за их собак
23 августа 2024, 04:54
 
ПроисшествияКаменск-ШахтинскийРоссияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала