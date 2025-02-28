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В Ростовской области возбудили дело после нападения собак на людей
В Ростовской области возбудили дело после нападения собак на людей - РИА Новости, 28.02.2025
В Ростовской области возбудили дело после нападения собак на людей
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападений собак на жителей города Каменска-Шахтинского Ростовской области, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:09:00+03:00
2025-02-28T16:09:00+03:00
2025-02-28T16:09:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападений собак на жителей города Каменска-Шахтинского Ростовской области, сообщает СУСК России по региону. По информации ведомства, с сентября прошлого года по настоящее время безнадзорные собаки в городе неоднократно проявляли агрессию по отношению к людям. Пострадавшие с травмами обращались в больницы, а затем в администрацию города и прокуратуру. "По результатам проведенной по указанным фактам процессуальной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. В ходе расследования следователи намерены проверить деятельность сотрудников МКУ "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" и администрации Каменска-Шахтинского на предмет принимаемых мер по отлову и последующему содержанию безнадзорных животных.
https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html
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происшествия, каменск-шахтинский, россия, ростовская область
Происшествия, Каменск-Шахтинский, Россия, Ростовская область
В Ростовской области возбудили дело после нападения собак на людей
СК возбудил уголовное дело после нападений собак на жителей Каменска-Шахтинского