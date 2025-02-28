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Биография Александра Дарчиева - РИА Новости, 28.02.2025
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17:03 28.02.2025 (обновлено: 17:04 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/darchiev-2002264236.html
Биография Александра Дарчиева
Биография Александра Дарчиева - РИА Новости, 28.02.2025
Биография Александра Дарчиева
Российский дипломат Александр Никитич Дарчиев родился 14 мая 1960 года. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:03:00+03:00
2025-02-28T17:04:00+03:00
справки
александр дарчиев
сша
россия
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Российский дипломат Александр Никитич Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983 году исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат исторических наук (1987). С 1983 по 1992 год – аспирант, младший научный сотрудник, научный сотрудник Института США и Канады Академии наук СССР.С 1992 года находится на дипломатической работе.В 1992-1997 годах – первый секретарь, заведующий отделом, начальник отдела Департамента Северной Америки МИД России.В 1997-2002 годах занимал должность советника посольства России в США.В 2003-2005 годах являлся заместителем директора Департамента Северной Америки МИД России.В 2005-2010 годах – советник-посланник посольства Российской Федерации в США.С февраля 2010 года был директором Департамента Северной Америки МИД России. 24 октября 2014 года указом президента РФ был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Канаде. С января 2021 года возглавлял Департамент Северной Америки МИД России. 28 февраля 2025 года МИД РФ сообщил, что США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.Александр Дарчиев имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2016). Награжден орденами Дружбы (2019), Почета (2022). Владеет английским и французским языками.Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, александр дарчиев, сша, россия
Справки, Александр Дарчиев, США, Россия

Биография Александра Дарчиева

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Дарчиев
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Российский дипломат Александр Никитич Дарчиев родился 14 мая 1960 года.
В 1983 году исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат исторических наук (1987).
С 1983 по 1992 год – аспирант, младший научный сотрудник, научный сотрудник Института США и Канады Академии наук СССР.
С 1992 года находится на дипломатической работе.
В 1992-1997 годах – первый секретарь, заведующий отделом, начальник отдела Департамента Северной Америки МИД России.
В 1997-2002 годах занимал должность советника посольства России в США.
В 2003-2005 годах являлся заместителем директора Департамента Северной Америки МИД России.
В 2005-2010 годах – советник-посланник посольства Российской Федерации в США.
С февраля 2010 года был директором Департамента Северной Америки МИД России.
24 октября 2014 года указом президента РФ был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Канаде.
С января 2021 года возглавлял Департамент Северной Америки МИД России.
28 февраля 2025 года МИД РФ сообщил, что США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.
Александр Дарчиев имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2016).
Награжден орденами Дружбы (2019), Почета (2022).
Владеет английским и французским языками.
Женат, есть дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАлександр ДарчиевСШАРоссия
 
 
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