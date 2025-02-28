https://ria.ru/20250228/darchiev-2002264236.html

Биография Александра Дарчиева

Биография Александра Дарчиева - РИА Новости, 28.02.2025

Биография Александра Дарчиева

Российский дипломат Александр Никитич Дарчиев родился 14 мая 1960 года. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:03:00+03:00

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Российский дипломат Александр Никитич Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983 году исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат исторических наук (1987). С 1983 по 1992 год – аспирант, младший научный сотрудник, научный сотрудник Института США и Канады Академии наук СССР.С 1992 года находится на дипломатической работе.В 1992-1997 годах – первый секретарь, заведующий отделом, начальник отдела Департамента Северной Америки МИД России.В 1997-2002 годах занимал должность советника посольства России в США.В 2003-2005 годах являлся заместителем директора Департамента Северной Америки МИД России.В 2005-2010 годах – советник-посланник посольства Российской Федерации в США.С февраля 2010 года был директором Департамента Северной Америки МИД России. 24 октября 2014 года указом президента РФ был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Канаде. С января 2021 года возглавлял Департамент Северной Америки МИД России. 28 февраля 2025 года МИД РФ сообщил, что США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.Александр Дарчиев имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2016). Награжден орденами Дружбы (2019), Почета (2022). Владеет английским и французским языками.Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, александр дарчиев, сша, россия