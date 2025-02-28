https://ria.ru/20250228/darchiev-2002264236.html
Биография Александра Дарчиева
Биография Александра Дарчиева - РИА Новости, 28.02.2025
Биография Александра Дарчиева
Российский дипломат Александр Никитич Дарчиев родился 14 мая 1960 года. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:03:00+03:00
2025-02-28T17:03:00+03:00
2025-02-28T17:04:00+03:00
справки
александр дарчиев
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:121:2938:1774_1920x0_80_0_0_35508ef9303c2be1b8160746561e8874.jpg
Российский дипломат Александр Никитич Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983 году исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат исторических наук (1987). С 1983 по 1992 год – аспирант, младший научный сотрудник, научный сотрудник Института США и Канады Академии наук СССР.С 1992 года находится на дипломатической работе.В 1992-1997 годах – первый секретарь, заведующий отделом, начальник отдела Департамента Северной Америки МИД России.В 1997-2002 годах занимал должность советника посольства России в США.В 2003-2005 годах являлся заместителем директора Департамента Северной Америки МИД России.В 2005-2010 годах – советник-посланник посольства Российской Федерации в США.С февраля 2010 года был директором Департамента Северной Америки МИД России. 24 октября 2014 года указом президента РФ был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Канаде. С января 2021 года возглавлял Департамент Северной Америки МИД России. 28 февраля 2025 года МИД РФ сообщил, что США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.Александр Дарчиев имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2016). Награжден орденами Дружбы (2019), Почета (2022). Владеет английским и французским языками.Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1c90418ef1041c0146654bc6baa3b4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, александр дарчиев, сша, россия
Справки, Александр Дарчиев, США, Россия
Российский дипломат Александр Никитич Дарчиев родился 14 мая 1960 года
.
В 1983 году
исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат исторических наук (1987
).
С 1983 по 1992 год – аспирант, младший научный сотрудник, научный сотрудник Института США и Канады Академии наук СССР.
С 1992 года находится на дипломатической работе.
В 1992-1997 годах – первый секретарь, заведующий отделом, начальник отдела Департамента Северной Америки МИД России.
В 1997-2002 годах занимал должность советника посольства России в США.
В 2003-2005 годах являлся заместителем директора Департамента Северной Америки МИД России.
В 2005-2010 годах – советник-посланник посольства Российской Федерации в США.
С февраля 2010 года был директором
Департамента Северной Америки МИД России.
24 октября 2014 года указом президента РФ был назначен
чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Канаде.
С января 2021 года возглавлял
Департамент Северной Америки МИД России.
28 февраля 2025 года МИД РФ сообщил
, что США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.
Александр Дарчиев имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2016
).
Награжден орденами Дружбы (2019
), Почета (2022
).
Владеет английским и французским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников