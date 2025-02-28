Меликов опроверг данные о якобы отсутствии помощи Росгвардии от Дагестана
Меликов: Дагестан направил в зону СВО более 25 тысяч тонн гуманитарного груза
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Дагестан направил в зону специальной военной операции, только по официальным данным, более 25 тысяч тонн гуманитарного груза, помощь республика оказывает среди прочего военнослужащим Росгвардии, заявил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
В четверг в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором якобы директор Росгвардии Виктор Золотов упрекает Меликова в отсутствии помощи Росгвардии со стороны Дагестана в условиях СВО. При этом видео имеет странности: например, у Золотова неестественности двигаются пальцы, а у звезды Героя России отсутствует один из лучей.
Меликов допустил, что это видео - фейк, "созданный и распространенный недругами, чтобы внести смуту в наши ряды, о котором Герой России генерал армии Золотов Виктор Васильевич даже не догадывается".
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"Дагестан - один из регионов-лидеров по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим. Наша республика, только по официальным данным, собрала и доставила в зону СВО более 25 тысяч тонн! … Эта помощь не избирательна: мы помогаем всем, кто к нам обращается, особое внимание при этом уделяя воинским частям, дислоцирующимся на территории Дагестана, и тем подразделениям, где в большинстве своем служат дагестанцы. Конечно, это относится и к военнослужащим Росгвардии, проходящим службу в управлении Росгвардии по Республике Дагестан, 102-й бригаде", - написал Меликов.
Глава Дагестана отметил, что республика направляет на передовую транспорт, военно-техническое имущество, продуктовые наборы, средства оказания медицинской помощи и многое другое. А подразделения Росгвардии, по его словам, с первого дня спецоперации отправляются в зону СВО и возвращаются домой на комфортабельном транспорте, предоставляемом республиканским минтрансом.
"Никто не сможет обвинить меня в том, что я как глава республики отказал в помощи хоть кому-то из обратившихся ко мне командиров. Помощь росгвардейцам оказывается как из резервного фонда республики и муниципальных образований, так и за счет средств различных благотворительных фондов", - отметил Меликов.
Он также рассказал, что в среду подписал очередное поручение о выделении нескольких миллионов рублей на обеспечение подразделения 102-й бригады Росгвардии современными техническими средствами.
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