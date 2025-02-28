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Меликов опроверг данные о якобы отсутствии помощи Росгвардии от Дагестана - РИА Новости, 28.02.2025
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00:56 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/dagestan-2002080933.html
Меликов опроверг данные о якобы отсутствии помощи Росгвардии от Дагестана
Меликов опроверг данные о якобы отсутствии помощи Росгвардии от Дагестана - РИА Новости, 28.02.2025
Меликов опроверг данные о якобы отсутствии помощи Росгвардии от Дагестана
Дагестан направил в зону специальной военной операции, только по официальным данным, более 25 тысяч тонн гуманитарного груза, помощь республика оказывает среди... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T00:56:00+03:00
2025-02-28T00:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей меликов
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Дагестан направил в зону специальной военной операции, только по официальным данным, более 25 тысяч тонн гуманитарного груза, помощь республика оказывает среди прочего военнослужащим Росгвардии, заявил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале. В четверг в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором якобы директор Росгвардии Виктор Золотов упрекает Меликова в отсутствии помощи Росгвардии со стороны Дагестана в условиях СВО. При этом видео имеет странности: например, у Золотова неестественности двигаются пальцы, а у звезды Героя России отсутствует один из лучей. Меликов допустил, что это видео - фейк, "созданный и распространенный недругами, чтобы внести смуту в наши ряды, о котором Герой России генерал армии Золотов Виктор Васильевич даже не догадывается". &quot;Дагестан - один из регионов-лидеров по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим. Наша республика, только по официальным данным, собрала и доставила в зону СВО более 25 тысяч тонн! … Эта помощь не избирательна: мы помогаем всем, кто к нам обращается, особое внимание при этом уделяя воинским частям, дислоцирующимся на территории Дагестана, и тем подразделениям, где в большинстве своем служат дагестанцы. Конечно, это относится и к военнослужащим Росгвардии, проходящим службу в управлении Росгвардии по Республике Дагестан, 102-й бригаде&quot;, - написал Меликов.Глава Дагестана отметил, что республика направляет на передовую транспорт, военно-техническое имущество, продуктовые наборы, средства оказания медицинской помощи и многое другое. А подразделения Росгвардии, по его словам, с первого дня спецоперации отправляются в зону СВО и возвращаются домой на комфортабельном транспорте, предоставляемом республиканским минтрансом. "Никто не сможет обвинить меня в том, что я как глава республики отказал в помощи хоть кому-то из обратившихся ко мне командиров. Помощь росгвардейцам оказывается как из резервного фонда республики и муниципальных образований, так и за счет средств различных благотворительных фондов", - отметил Меликов. Он также рассказал, что в среду подписал очередное поручение о выделении нескольких миллионов рублей на обеспечение подразделения 102-й бригады Росгвардии современными техническими средствами.
https://ria.ru/20250129/melikov-1996191510.html
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россия, сергей меликов, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Меликов, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Меликов опроверг данные о якобы отсутствии помощи Росгвардии от Дагестана

Меликов: Дагестан направил в зону СВО более 25 тысяч тонн гуманитарного груза

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Дагестан направил в зону специальной военной операции, только по официальным данным, более 25 тысяч тонн гуманитарного груза, помощь республика оказывает среди прочего военнослужащим Росгвардии, заявил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
В четверг в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором якобы директор Росгвардии Виктор Золотов упрекает Меликова в отсутствии помощи Росгвардии со стороны Дагестана в условиях СВО. При этом видео имеет странности: например, у Золотова неестественности двигаются пальцы, а у звезды Героя России отсутствует один из лучей.
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Меликов допустил, что это видео - фейк, "созданный и распространенный недругами, чтобы внести смуту в наши ряды, о котором Герой России генерал армии Золотов Виктор Васильевич даже не догадывается".
«

"Дагестан - один из регионов-лидеров по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим. Наша республика, только по официальным данным, собрала и доставила в зону СВО более 25 тысяч тонн! … Эта помощь не избирательна: мы помогаем всем, кто к нам обращается, особое внимание при этом уделяя воинским частям, дислоцирующимся на территории Дагестана, и тем подразделениям, где в большинстве своем служат дагестанцы. Конечно, это относится и к военнослужащим Росгвардии, проходящим службу в управлении Росгвардии по Республике Дагестан, 102-й бригаде", - написал Меликов.

Глава Дагестана отметил, что республика направляет на передовую транспорт, военно-техническое имущество, продуктовые наборы, средства оказания медицинской помощи и многое другое. А подразделения Росгвардии, по его словам, с первого дня спецоперации отправляются в зону СВО и возвращаются домой на комфортабельном транспорте, предоставляемом республиканским минтрансом.
"Никто не сможет обвинить меня в том, что я как глава республики отказал в помощи хоть кому-то из обратившихся ко мне командиров. Помощь росгвардейцам оказывается как из резервного фонда республики и муниципальных образований, так и за счет средств различных благотворительных фондов", - отметил Меликов.
Он также рассказал, что в среду подписал очередное поручение о выделении нескольких миллионов рублей на обеспечение подразделения 102-й бригады Росгвардии современными техническими средствами.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей МеликовВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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