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СМИ: премьер Британии не стал комментировать переговоры Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
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23:57 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/britaniya-2002376686.html
СМИ: премьер Британии не стал комментировать переговоры Трампа и Зеленского
СМИ: премьер Британии не стал комментировать переговоры Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
СМИ: премьер Британии не стал комментировать переговоры Трампа и Зеленского
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока решил воздержаться от комментариев по поводу напряжённых переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:57:00+03:00
2025-02-28T23:57:00+03:00
в мире
великобритания
сша
лондон
дональд трамп
владимир зеленский
кир стармер
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока решил воздержаться от комментариев по поводу напряжённых переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник. "Стармер решил не давать немедленного ответа на напряжённую встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского", - говорится в сообщении. В свою очередь телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщает, что позиция Лондона относительно поддержки Киева "остаётся неизменной", несмотря на срыв переговоров между Трампом и Зеленским. Встреча Трампа и Зеленского состоялась ранее в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002375920.html
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в мире, великобритания, сша, лондон, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер
В мире, Великобритания, США, Лондон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кир Стармер
СМИ: премьер Британии не стал комментировать переговоры Трампа и Зеленского

FT: премьер Британии Стармер пока не комментирует переговоры Трампа и Зеленского

© AP Photo / Aurelien MorissardПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока решил воздержаться от комментариев по поводу напряжённых переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.
«
"Стармер решил не давать немедленного ответа на напряжённую встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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В свою очередь телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщает, что позиция Лондона относительно поддержки Киева "остаётся неизменной", несмотря на срыв переговоров между Трампом и Зеленским.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась ранее в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
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В миреВеликобританияСШАЛондонДональд ТрампВладимир ЗеленскийКир Стармер
 
 
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