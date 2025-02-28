https://ria.ru/20250228/britaniya-2002376686.html

СМИ: премьер Британии не стал комментировать переговоры Трампа и Зеленского

СМИ: премьер Британии не стал комментировать переговоры Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025

СМИ: премьер Британии не стал комментировать переговоры Трампа и Зеленского

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока решил воздержаться от комментариев по поводу напряжённых переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T23:57:00+03:00

2025-02-28T23:57:00+03:00

2025-02-28T23:57:00+03:00

в мире

великобритания

сша

лондон

дональд трамп

владимир зеленский

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999997992_683:189:2229:1058_1920x0_80_0_0_90b0e2d06417871b0cb76c781db40efb.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока решил воздержаться от комментариев по поводу напряжённых переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник. "Стармер решил не давать немедленного ответа на напряжённую встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского", - говорится в сообщении. В свою очередь телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщает, что позиция Лондона относительно поддержки Киева "остаётся неизменной", несмотря на срыв переговоров между Трампом и Зеленским. Встреча Трампа и Зеленского состоялась ранее в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002375920.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002370252.html

великобритания

сша

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, сша, лондон, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер