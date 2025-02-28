https://ria.ru/20250228/biometrija-2002082883.html

Пользователи маркетплейсы получат дополнительную защиту

Пользователи маркетплейсы получат дополнительную защиту - РИА Новости, 28.02.2025

Пользователи маркетплейсы получат дополнительную защиту

Биометрия станет дополнительным фактором защиты профилей пользователей маркетплейсов от мошенников - злоумышленники не смогут войти в систему, даже если получат РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T01:31:00+03:00

2025-02-28T01:31:00+03:00

2025-02-28T01:31:00+03:00

общество

технологии

россия

дмитрий григоренко

госдума рф

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Биометрия станет дополнительным фактором защиты профилей пользователей маркетплейсов от мошенников - злоумышленники не смогут войти в систему, даже если получат доступ к паролю или смс с кодом для авторизации, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Граждане смогут использовать биометрию в дополнение к стандартным логину и паролю. Таким образом, даже если мошенник получит доступ к паролю или перехватит смс для авторизации, дополнительный барьер не позволит злоумышленнику войти в систему. А значит, мошенник не сможет воспользоваться банковской картой или списать деньги с внутреннего кошелька, привязанных к личному аккаунту пользователя", - сообщили в пресс-службе. Эта мера вошла в законопроект правительства по борьбе с мошенничеством в интернете. Предполагается, что такой механизм позволит исключить возможность взлома аккаунта, а значит – помогут защитить персональные данные и личные средства граждан. Двухфакторная аутентификация, в том числе с использованием биометрии, сделает маркетплейсы безопаснее, защитит данные и предотвратит мошенничество. "Важно, что использование биометрии добровольно. Мы убеждены, что возможность ее установки должна быть доступна для всех пользователей, чтобы каждый мог самостоятельно определить уровень своей безопасности", — прокомментировал Григоренко, его слова приводятся релизе. Ранее в феврале правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. Он объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий.

https://ria.ru/20240816/gosduma-1966510511.html

https://ria.ru/20250203/wildberries-1997195333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, дмитрий григоренко, госдума рф