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Пользователи маркетплейсы получат дополнительную защиту - РИА Новости, 28.02.2025
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01:31 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/biometrija-2002082883.html
Пользователи маркетплейсы получат дополнительную защиту
Пользователи маркетплейсы получат дополнительную защиту - РИА Новости, 28.02.2025
Пользователи маркетплейсы получат дополнительную защиту
Биометрия станет дополнительным фактором защиты профилей пользователей маркетплейсов от мошенников - злоумышленники не смогут войти в систему, даже если получат РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T01:31:00+03:00
2025-02-28T01:31:00+03:00
общество
технологии
россия
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Биометрия станет дополнительным фактором защиты профилей пользователей маркетплейсов от мошенников - злоумышленники не смогут войти в систему, даже если получат доступ к паролю или смс с кодом для авторизации, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Граждане смогут использовать биометрию в дополнение к стандартным логину и паролю. Таким образом, даже если мошенник получит доступ к паролю или перехватит смс для авторизации, дополнительный барьер не позволит злоумышленнику войти в систему. А значит, мошенник не сможет воспользоваться банковской картой или списать деньги с внутреннего кошелька, привязанных к личному аккаунту пользователя", - сообщили в пресс-службе. Эта мера вошла в законопроект правительства по борьбе с мошенничеством в интернете. Предполагается, что такой механизм позволит исключить возможность взлома аккаунта, а значит – помогут защитить персональные данные и личные средства граждан. Двухфакторная аутентификация, в том числе с использованием биометрии, сделает маркетплейсы безопаснее, защитит данные и предотвратит мошенничество. "Важно, что использование биометрии добровольно. Мы убеждены, что возможность ее установки должна быть доступна для всех пользователей, чтобы каждый мог самостоятельно определить уровень своей безопасности", — прокомментировал Григоренко, его слова приводятся релизе. Ранее в феврале правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. Он объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий.
https://ria.ru/20240816/gosduma-1966510511.html
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общество, технологии, россия, дмитрий григоренко, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ
Пользователи маркетплейсы получат дополнительную защиту

Григоренко: биометрия защитит пользователей маркетплейсов от мошенников

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Биометрия станет дополнительным фактором защиты профилей пользователей маркетплейсов от мошенников - злоумышленники не смогут войти в систему, даже если получат доступ к паролю или смс с кодом для авторизации, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Граждане смогут использовать биометрию в дополнение к стандартным логину и паролю. Таким образом, даже если мошенник получит доступ к паролю или перехватит смс для авторизации, дополнительный барьер не позволит злоумышленнику войти в систему. А значит, мошенник не сможет воспользоваться банковской картой или списать деньги с внутреннего кошелька, привязанных к личному аккаунту пользователя", - сообщили в пресс-службе.
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Эта мера вошла в законопроект правительства по борьбе с мошенничеством в интернете. Предполагается, что такой механизм позволит исключить возможность взлома аккаунта, а значит – помогут защитить персональные данные и личные средства граждан.
Двухфакторная аутентификация, в том числе с использованием биометрии, сделает маркетплейсы безопаснее, защитит данные и предотвратит мошенничество.
"Важно, что использование биометрии добровольно. Мы убеждены, что возможность ее установки должна быть доступна для всех пользователей, чтобы каждый мог самостоятельно определить уровень своей безопасности", — прокомментировал Григоренко, его слова приводятся релизе.
Ранее в феврале правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. Он объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий.
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ОбществоТехнологииРоссияДмитрий ГригоренкоГосдума РФ
 
 
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