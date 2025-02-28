https://ria.ru/20250228/bayden-2002354399.html

Возраст Байдена стал проблемой для его имиджа, заявил экс-чиновник

Возраст Байдена стал проблемой для его имиджа, заявил экс-чиновник - РИА Новости, 28.02.2025

Возраст Байдена стал проблемой для его имиджа, заявил экс-чиновник

Возраст президента США Джо Байдена стали проблемой для его имиджа еще до принятия им президентских полномочий, утверждает бывший чиновник в администрации... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T21:07:00+03:00

2025-02-28T21:07:00+03:00

2025-02-28T21:07:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Возраст президента США Джо Байдена стали проблемой для его имиджа еще до принятия им президентских полномочий, утверждает бывший чиновник в администрации Байдена и публичный представитель его супруги, Джилл, Майкл ЛаРоса. "Мы всегда, с самого первого дня, осознавали, что возраст (Байдена - ред.) - это проблема. Еще с того момента, как я присоединился к (избирательной - ред.) кампании осенью 2019 года, это было проблемой", - заявил ЛаРоса журналу Puck. По мнению ЛаРоса, супруга экс-президента Джилл в ходе избирательных кампаний вела себя более активно относительно Байдена и предшественниц в статусе первой леди и была фактическим "директором" в семейной паре. Экс-подчиненный предположил, что Джилл войдет в историю как одна из самых влиятельных первых леди в истории США. Тем не менее инициатива бороться за переизбрание на президентском посту, по словам ЛаРоса, была единогласной для четы Байден, так как "она хочет только того, чего хочет он сам". При этом решение в значительной степени подогрела "недооценка" Байдена СМИ и однопартийцами, часто указывавшими на его возраст. Экс-подчиненный также отмечает, что команда Байдена боялась любого появления экс-лидера в медиа, если оно не было заведомо срежиссировано или хотя бы отрепетировано. В то же время, утверждает ЛаРоса, команда попросту не понимала, как быть конкурентной в "экономике внимания", из-за чего Байден в моменты необходимости освещения в СМИ сталкивался с их недоверием. "А потом пресса вдавила педаль газа в пол и больше не отпускала, в итоге через месяц он (Байден - ред.) стал политическим трупом", - заключает экс-подчиненный. Помимо сложных отношений со СМИ, ЛаРоса упоминает "газлайтинг" публики, использованный командой Байдена при оценке результатов опросов избирателей, в которых его оппонент и победитель президентских выборов Дональд Трамп имел очень конкурентные показатели относительно Байдена. В рамках "газлайтинга" общественности акцент делался либо на слишком раннем суждении о поддержке кандидатов, либо на нерелевантности опросов. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. В конечном счете Байден в июле принял решение выйти из гонки за переизбрание на президентском посту после провальных для него теледебатов с оппонентом Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20250120/bayden-1994564437.html

https://ria.ru/20250227/peskov-2001916885.html

https://ria.ru/20241220/bajden-1990304562.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп