Рейтинг@Mail.ru
Возраст Байдена стал проблемой для его имиджа, заявил экс-чиновник - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/bayden-2002354399.html
Возраст Байдена стал проблемой для его имиджа, заявил экс-чиновник
Возраст Байдена стал проблемой для его имиджа, заявил экс-чиновник - РИА Новости, 28.02.2025
Возраст Байдена стал проблемой для его имиджа, заявил экс-чиновник
Возраст президента США Джо Байдена стали проблемой для его имиджа еще до принятия им президентских полномочий, утверждает бывший чиновник в администрации... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T21:07:00+03:00
2025-02-28T21:07:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992381690_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5b270e0935994a7b3522f6361420be6f.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Возраст президента США Джо Байдена стали проблемой для его имиджа еще до принятия им президентских полномочий, утверждает бывший чиновник в администрации Байдена и публичный представитель его супруги, Джилл, Майкл ЛаРоса. "Мы всегда, с самого первого дня, осознавали, что возраст (Байдена - ред.) - это проблема. Еще с того момента, как я присоединился к (избирательной - ред.) кампании осенью 2019 года, это было проблемой", - заявил ЛаРоса журналу Puck. По мнению ЛаРоса, супруга экс-президента Джилл в ходе избирательных кампаний вела себя более активно относительно Байдена и предшественниц в статусе первой леди и была фактическим "директором" в семейной паре. Экс-подчиненный предположил, что Джилл войдет в историю как одна из самых влиятельных первых леди в истории США. Тем не менее инициатива бороться за переизбрание на президентском посту, по словам ЛаРоса, была единогласной для четы Байден, так как "она хочет только того, чего хочет он сам". При этом решение в значительной степени подогрела "недооценка" Байдена СМИ и однопартийцами, часто указывавшими на его возраст. Экс-подчиненный также отмечает, что команда Байдена боялась любого появления экс-лидера в медиа, если оно не было заведомо срежиссировано или хотя бы отрепетировано. В то же время, утверждает ЛаРоса, команда попросту не понимала, как быть конкурентной в "экономике внимания", из-за чего Байден в моменты необходимости освещения в СМИ сталкивался с их недоверием. "А потом пресса вдавила педаль газа в пол и больше не отпускала, в итоге через месяц он (Байден - ред.) стал политическим трупом", - заключает экс-подчиненный. Помимо сложных отношений со СМИ, ЛаРоса упоминает "газлайтинг" публики, использованный командой Байдена при оценке результатов опросов избирателей, в которых его оппонент и победитель президентских выборов Дональд Трамп имел очень конкурентные показатели относительно Байдена. В рамках "газлайтинга" общественности акцент делался либо на слишком раннем суждении о поддержке кандидатов, либо на нерелевантности опросов. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. В конечном счете Байден в июле принял решение выйти из гонки за переизбрание на президентском посту после провальных для него теледебатов с оппонентом Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20250120/bayden-1994564437.html
https://ria.ru/20250227/peskov-2001916885.html
https://ria.ru/20241220/bajden-1990304562.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992381690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdfad56f448daaaaf9505d9f3961de77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Возраст Байдена стал проблемой для его имиджа, заявил экс-чиновник

Экс-чиновник: возраст Байдена стал проблемой для имиджа еще до его избрания

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЭкс-президент США Джо Байден
Экс-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Экс-президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Возраст президента США Джо Байдена стали проблемой для его имиджа еще до принятия им президентских полномочий, утверждает бывший чиновник в администрации Байдена и публичный представитель его супруги, Джилл, Майкл ЛаРоса.
«
"Мы всегда, с самого первого дня, осознавали, что возраст (Байдена - ред.) - это проблема. Еще с того момента, как я присоединился к (избирательной - ред.) кампании осенью 2019 года, это было проблемой", - заявил ЛаРоса журналу Puck.
Неловкий сон и повороты не туда: подборка ярких конфузов Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Неловкий сон и повороты не туда: подборка ярких конфузов Джо Байдена
20 января, 10:33
По мнению ЛаРоса, супруга экс-президента Джилл в ходе избирательных кампаний вела себя более активно относительно Байдена и предшественниц в статусе первой леди и была фактическим "директором" в семейной паре. Экс-подчиненный предположил, что Джилл войдет в историю как одна из самых влиятельных первых леди в истории США. Тем не менее инициатива бороться за переизбрание на президентском посту, по словам ЛаРоса, была единогласной для четы Байден, так как "она хочет только того, чего хочет он сам". При этом решение в значительной степени подогрела "недооценка" Байдена СМИ и однопартийцами, часто указывавшими на его возраст.
Экс-подчиненный также отмечает, что команда Байдена боялась любого появления экс-лидера в медиа, если оно не было заведомо срежиссировано или хотя бы отрепетировано. В то же время, утверждает ЛаРоса, команда попросту не понимала, как быть конкурентной в "экономике внимания", из-за чего Байден в моменты необходимости освещения в СМИ сталкивался с их недоверием.
«
"А потом пресса вдавила педаль газа в пол и больше не отпускала, в итоге через месяц он (Байден - ред.) стал политическим трупом", - заключает экс-подчиненный.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Песков раскрыл главное отличие Трампа от Байдена
27 февраля, 12:37
Помимо сложных отношений со СМИ, ЛаРоса упоминает "газлайтинг" публики, использованный командой Байдена при оценке результатов опросов избирателей, в которых его оппонент и победитель президентских выборов Дональд Трамп имел очень конкурентные показатели относительно Байдена. В рамках "газлайтинга" общественности акцент делался либо на слишком раннем суждении о поддержке кандидатов, либо на нерелевантности опросов.
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. В конечном счете Байден в июле принял решение выйти из гонки за переизбрание на президентском посту после провальных для него теледебатов с оппонентом Дональдом Трампом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Окружение Байдена обеспечивало ему особые условия работы, пишет WSJ
20 декабря 2024, 06:14
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала