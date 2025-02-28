В Госдуму внесли проект о контроле качества обучения в автошколах
Проект о контроле качества обучения в автошколах и их рейтинге внесли в Госдуму
Во время практических занятий в автошколе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах, установить показатели эффективности и публиковать в интернете их рейтинги, документ доступен в думской электронной базе.
«
"Законопроектом предлагается предусмотреть в том же порядке разработку перечня показателей, критериев и периодичности оценки эффективности результатов реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, наделив соответствующими полномочиями уполномоченные федеральные органы исполнительной власти", - сказано в пояснительной записке к проекту.
В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном
29 января, 11:17
Отмечается, что проект направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление контроля за образовательными организациями, осуществляющими профессиональное обучение.
Проектом предлагается разработать перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности таких программ, наделив соответствующими полномочиями федеральные органы исполнительной власти.
Уточняется, что разработкой этих показателей займется МВД, поскольку именно в его распоряжении находятся сведения о результатах сдачи экзаменов и аварийности по вине начинающих водителей.
Кроме того, в документах сообщается, что в целях обеспечения открытого доступа к информации данные о качестве подготовки в автошколах будут размещаться в интернете, что позволит гражданам России учитывать их при выборе учебного заведения.
Автошколы в России могут частично стать дистанционными в 2025 году
3 ноября 2024, 02:27