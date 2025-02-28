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Беспилотники ВСУ ежедневно атакуют Белгородскую область, заявил Мирошник - РИА Новости, 28.02.2025
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06:52 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/ataki-2002100731.html
Беспилотники ВСУ ежедневно атакуют Белгородскую область, заявил Мирошник
Беспилотники ВСУ ежедневно атакуют Белгородскую область, заявил Мирошник - РИА Новости, 28.02.2025
Беспилотники ВСУ ежедневно атакуют Белгородскую область, заявил Мирошник
Около 50 дронов различных модификаций ежедневно атакуют Белгородскую область, причем большую часть их целей составляют мирные жители и гражданские объекты,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T06:52:00+03:00
2025-02-28T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
белгородская область
россия
родион мирошник
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Около 50 дронов различных модификаций ежедневно атакуют Белгородскую область, причем большую часть их целей составляют мирные жители и гражданские объекты, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Белгородская область в ежедневном режиме подвергается налетам украинских беспилотников. Их излюбленная цель - гражданский транспорт, сельскохозяйственная техника, производственные предприятия. Ежедневно около 50 прилетов дронов различной модификации - от мини-квадрокоптеров до дронов самолетного типа", - сказал Мирошник. Только за январь по белгородскому приграничью с украинской стороны было выпущено около 1500 дронов, отметил он. "До 80% прилетающих дронов глушится или сбивается, но часть все же находит своих жертв", - добавил посол. По оценке Мирошника, таким образом Киев реализует целенаправленные шаги по запугиванию местного населения, уничтожению гражданского транспорта и нанесения ущерба экономике. "Война с гражданским населением - это военное преступление и циничное преднамеренное нарушение норм международного гуманитарного права. Показания пострадавших гражданских - это прямое доказательства преднамеренной политики Киева по нанесению ущерба мирному населению российских регионов", - резюмировал он. Посол также предоставил РИА Новости видеозаписи показаний мирных жителей, ставших жертвами украинских дронов. Все они сейчас лечатся в больницах от тяжелых травм, полученных от взрывов. Один из них - житель села Графовка Шебекинского района Александр К. В начале февраля в результате удара дрона он получил тяжелые ранения, а его жена погибла. В тот день они поехали в соседнее село навестить тещу. "Вроде и вверх смотрели - вроде никого (дронов) нет. И тут вдруг внезапно прямо в лобовую удар. Вот он, как черт из табакерки, явился. Получилось, что мы друг другу в глаза, смерти в глаза посмотрели", - вспоминает мужчина. Его жена от полученных ранений скончалась, сам он получил осколочные ранения, перелом, акубаротравму. Второй мужчина - житель хутора Церковный Игорь К. - получил ранения на рабочем месте. Он работает механизатором на предприятии "АгроБелогорье". В начале февраля украинский дрон атаковал пустой автобус на территории предприятия. Когда рабочие выбежали тушить пожар, ударил второй дрон, мужчина получил осколочные ранения рук и ног. Игорь подчеркивает, что военных на территории предприятия не было, а все рабочие были в спецовках. "Сейчас долбают (бьют - ред.) постоянно просто по производственному участку. Не по военному, а просто по производственному. Скотовозы палят, машины, которые комбикорм подвозят, палят, трактора бьют, по гражданскому населению (бьют). Просто чтобы больше вреда сделать народу", - отметил он.
https://ria.ru/20250227/gladkov-2001843589.html
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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киев, белгородская область, россия, родион мирошник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Белгородская область, Россия, Родион Мирошник, Происшествия
Беспилотники ВСУ ежедневно атакуют Белгородскую область, заявил Мирошник

Мирошник: около 50 украинских дронов ежедневно атакуют Белгородскую область

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Около 50 дронов различных модификаций ежедневно атакуют Белгородскую область, причем большую часть их целей составляют мирные жители и гражданские объекты, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Белгородская область в ежедневном режиме подвергается налетам украинских беспилотников. Их излюбленная цель - гражданский транспорт, сельскохозяйственная техника, производственные предприятия. Ежедневно около 50 прилетов дронов различной модификации - от мини-квадрокоптеров до дронов самолетного типа", - сказал Мирошник.
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Только за январь по белгородскому приграничью с украинской стороны было выпущено около 1500 дронов, отметил он.
"До 80% прилетающих дронов глушится или сбивается, но часть все же находит своих жертв", - добавил посол.
По оценке Мирошника, таким образом Киев реализует целенаправленные шаги по запугиванию местного населения, уничтожению гражданского транспорта и нанесения ущерба экономике.
"Война с гражданским населением - это военное преступление и циничное преднамеренное нарушение норм международного гуманитарного права. Показания пострадавших гражданских - это прямое доказательства преднамеренной политики Киева по нанесению ущерба мирному населению российских регионов", - резюмировал он.
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Посол также предоставил РИА Новости видеозаписи показаний мирных жителей, ставших жертвами украинских дронов. Все они сейчас лечатся в больницах от тяжелых травм, полученных от взрывов.
Один из них - житель села Графовка Шебекинского района Александр К. В начале февраля в результате удара дрона он получил тяжелые ранения, а его жена погибла. В тот день они поехали в соседнее село навестить тещу. "Вроде и вверх смотрели - вроде никого (дронов) нет. И тут вдруг внезапно прямо в лобовую удар. Вот он, как черт из табакерки, явился. Получилось, что мы друг другу в глаза, смерти в глаза посмотрели", - вспоминает мужчина.
Его жена от полученных ранений скончалась, сам он получил осколочные ранения, перелом, акубаротравму.
Второй мужчина - житель хутора Церковный Игорь К. - получил ранения на рабочем месте. Он работает механизатором на предприятии "АгроБелогорье". В начале февраля украинский дрон атаковал пустой автобус на территории предприятия. Когда рабочие выбежали тушить пожар, ударил второй дрон, мужчина получил осколочные ранения рук и ног. Игорь подчеркивает, что военных на территории предприятия не было, а все рабочие были в спецовках.
"Сейчас долбают (бьют - ред.) постоянно просто по производственному участку. Не по военному, а просто по производственному. Скотовозы палят, машины, которые комбикорм подвозят, палят, трактора бьют, по гражданскому населению (бьют). Просто чтобы больше вреда сделать народу", - отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКиевБелгородская областьРоссияРодион МирошникПроисшествия
 
 
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